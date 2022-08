‘Kabinet weet dat opschorten gezinshereniging niet kan, wil alleen traineren’

„Dit is een trap na aan vluchtelingen waar het het meeste pijn doet”, reageerde VluchtelingenWerk Nederland enkele uren nadat vrijdag bekend werd welke maatregelen het kabinet neemt om de instroom van asielzoekers te beperken nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Tot en met 2023 wordt gezinshereniging voor statushouders beperkt, en het kabinet stopt tijdelijk met de zogenoemde Turkije-deal, die asielzoekers over de EU verdeelt. Het zou ertoe moeten leiden dat tot eind volgend jaar 1.250 minder nieuwkomers naar Nederland komen.

De maatregelen verlagen de druk op de asielopvang, en voorkomen „tegelijk dat nareizende gezinsleden bij aankomst naar Ter Apel moeten reizen met als risico dat zij zonder opvang blijven”, aldus VVD-staatssecretaris Eric van der Burg.

Op de vingers getikt

„De rechtsstaat gaat steeds minder gelden voor vluchtelingen. En het is niet voor het eerst dat Nederland zich niet houdt aan de wettelijke eisen die er gelden voor asielzoekers. De overheid lapt structureel de wettelijke beslistermijnen aan de laars, en Nederland is de afgelopen jaren al meerdere malen op de vingers getikt door de Raad van State en het EU-Hof van Justitie omdat het gezinsherenigingsbeleid te streng is. Nederland komt er steeds mee weg door in beroep te blijven gaan tot de hoogste rechter. Dan wordt het beleid (summier) aangepast en begint het juridische gevecht opnieuw.” vertelt Martijn van der Linden, persvoorlichter van VluchtelingenWerk Nederland. „Het is een harteloos besluit, wanneer je in één adem toegeeft dat de opvang is misgelopen door eigen beleid, maar dan vluchtelingen die hier de dupe van zijn een trap na geeft.” Volgens hem zijn de plannen bovendien juridisch niet haalbaar en botsen ze met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en met name de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn, waarin staat dat gezinshereniging van vluchtelingen niet mag worden belemmerd of vertraagd. „Het kabinet heeft niet genoeg nagedacht over de juridische haalbaarheid of gaat ervan uit dat ze er wel mee wegkomen, omdat het al te laat is als de hoogste rechter na een lang juridisch gevecht dit beleid terugdraait.”

Vertraging mogelijk

Wil Eikelboom, voorzitter van de Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland denkt dat het kabinet daar wel degelijk over heeft nagedacht. „De staatssecretaris is zonder twijfel bekend met de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar op deze manier kan hij namens het kabinet een signaal afgeven naar de kiezer, en naar de asielzoeker.” Hoewel het kabinet juridisch uiteindelijk het onderspit zal delven omdat Nederland deze verdragen heeft ondertekend, is het mogelijk een jaar lang de boel te vertragen, redeneert Eikelboom. Het duurt namelijk lang voordat je via de rechter deze maatregelen kan terug draaien. „We kunnen niet meteen maandag beginnen met een rechtszaak. We kunnen pas stappen ondernemen als een vluchteling hier concreet mee te maken krijgt. Dan duurt het enkele weken voordat de zaak voorkomt. Na een uitspraak kan de staat in hoger beroep. Daar horen ze weer dat het niet mag. Vervolgens gaan ze naar de Raad van State. Inmiddels zijn we dan bijna een jaar verder, waarna het kabinet kan zeggen dat de maatregel is afgeschoten. Ondertussen zijn dan duizenden gezinsherenigingen getraineerd.”

Het idee dat je vluchtelingen zo afschrikt, is bovendien een illusie, denkt Leo Lucassen, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. „Er is geen oorlogsstop, dus vluchtelingen blijven komen. In plaats van sorry te zeggen voor de puinhoop die er is gemaakt, kom je met dit soort populistische extreem-rechtse praatjes.”

Druppel op een gloeiende plaat

Volgens Lucassen zijn de maatregelen een druppel op de gloeiende plaat, terwijl het nu het moment is om de plannen van een Adviescommissie Vreemdelingenzaken uit juni dit jaar uit te voeren, die onder meer voorstelde om de wettelijke taken om kansrijke asielzoekers op te nemen bij de gemeentes te leggen, en dat die naar rato vluchtelingen opnemen. „Dan hoeft Van der Burg niet meer te bidden en te smeken bij gemeenten. Het kost tijd, maar dan heb je ook een structurele en kleinschalige oplossing. Dit is echt het moment om het roer om te gooien. Het is alleen de vraag of hij de VVD-achterban daarin mee krijgt.”

Gezinsleden van vergunninghouders in Nederland hebben recht op een gezinsleven, dat is wettelijk vastgelegd, ook in Nederland. Dus elke vluchteling kan een aanvraag indienen en zich daarbij beroepen op het recht op gezinsleven.

Er zijn veel ideeën om het vluchtelingen moeilijker te maken, zegt Eikelenboom. Maar daarin zit volgens Eikelboom ook meteen het trucje van dit voorstel: je mag nu óók een verzoek indienen, alleen gaat dat pas in behandeling als je ook daadwerkelijk een woning toebedeeld hebt gekregen. „De voorstellen zijn vaak juridisch onhoudbaar en bieden ook geen structurele oplossing. Maar zolang er kabinetten zijn waarin zowel de VVD als het CDA zit, zal er aan positieve ontwikkelingen voor asielzoekers, zoals meer woningen en meer noodopvang, ook altijd iets negatief gekoppeld worden. Het is symboolpolitiek en als het om asielzoekers gaat, dan is het kennelijk acceptabel om met dit soort juridisch onhoudbare plannen te blijven komen.”