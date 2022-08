Journalist Stella Braam 35 jaar gevolgd door AIVD

Onderzoeksjournalist Stella Braam wordt al vijfendertig jaar gevolgd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en voorloper BVD. Dat blijkt uit de inzage die ze kreeg in haar persoonsdossier dat de dienst sinds 1986 heeft bijgehouden over haar werkzaamheden.

Het dossier telt zo’n driehonderd pagina’s, waarvan dan weer driekwart onleesbaar is gemaakt. Braam: „Ik zag dus héél veel witte pagina’s. Van wat er wel stond, schrok ik. Het geeft een naar gevoel dat ik door die dienst zo lang in de gaten gehouden ben. Blijkbaar zien ze mij als een journalist die ‘staatsgevaarlijk’ is of een bedreiging kan zijn.”

In haar journalistieke carrière maakte Braam (60) naam met onthullend onderzoek naar de extreemrechtse Turkse organisatie Grijze Wolven in Nederland. Ze schreef ook over misstanden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Vaak was haar werk maatschappijkritisch. Tegenwoordig is ze verbonden aan The Investigative Desk, een collectief van onderzoeksjournalisten.

Een deel van de documenten gaat over haar onderzoek naar de Grijze Wolven. De BVD hield haar in de gaten, niet zozeer om haar te beschermen, maar vooral vanwege haar mogelijk waardevolle contacten in Turkse kringen, zo blijkt uit het dossier. De dienst deed actief onderzoek naar Braam en sprak onder meer met bronnen over haar. Met wie, en waar het over ging, blijft grotendeels geheim. Een onderzoeker van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen in Utrecht, met wie Braam samenwerkte, was voor haar traceerbaar.

Het dossier, dat NRC heeft ingezien, bevat persoonlijke opmerkingen over Braam. Zo zocht de dienst uit of ze familie was van Conny Braam, een van de oprichters van de Anti-Apartheidsbeweging Nederland. Dat bleek niet zo te zijn. Braam: „Gezocht is ook naar eventuele criminele antecedenten.”

Bronbescherming onmogelijk

Het overgrote deel van haar dossier is om uiteenlopende redenen – staatsveiligheid, werkwijze, bronbescherming – niet geopenbaard. Daarmee blijft onduidelijk of, en zo ja welke, bijzondere opsporingsmiddelen, zoals het tappen van telefoongesprekken, zijn ingezet. Informatie over lopende onderzoeken of recente informatie (de laatste vijf jaar) wordt nooit door de AIVD verstrekt. Volgens Braam is het niet waarschijnlijk dat de dienst gestopt is. Het is afgelopen 35 jaar regelmatig geactualiseerd. Braam: „Het brengt mij in een lastige positie omdat ik onderzoeksjournalist ben. Ik moet mijn bronnen kunnen beschermen. Maar zonder de wetenschap dat de AIVD gestopt is, kan ik dat niet.”

Het is voor haar reden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken bezwaar te maken tegen de gang van zaken. In deze procedure, die gesteund wordt door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Persvrijheidsfonds, eist Braam vernietiging van de verzamelde gegevens na volledige openbaarmaking, en een einde aan het volgen van haar door de AIVD. Gebeurt dat niet, dan kan ze haar werk niet meer voluit doen, zegt ze. Braam: „Dan is mijn loopbaan als onderzoeksjournalist wel voorbij.”

Dat in Nederland journalisten in de gaten worden gehouden, en de AIVD soms samenwerkt met journalisten, is niet nieuw. Hoe omvangrijk deze wettelijk toegestane praktijk is, blijft onduidelijk. Ministers van Binnenlandse Zaken hebben in antwoord op Kamervragen nooit details gegeven. Ook de AIVD zwijgt.

