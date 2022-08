Jongeren creëren een nieuwe vorm van Brabants – of doen ze maar wat met hun dialect?

De jongere generatie Brabanders gebruikt de mannelijke lidwoorden ‘d’n’ (’den’), ‘unne’ en ‘unnen’ vaak te pas en te onpas. Zo proberen ze hun manier van praten een extra Brabants kleurtje te geven. Ze zeggen bijvoorbeeld: ‘Hij het unnen hillen auwen oma.’ (Hij heeft een heel oude oma.) Terwijl het volgens de grammaticale regels van het dialect zou moeten zijn: ‘Hij het un hil auw oma.’ Ze zeggen ‘op d’n boerderèèj’ terwijl het ‘op de boerderèèj’ moet zijn, en ‘d’n informaosie’ in plaats van ‘de informaosie’.

Kristel Doreleijers (Universiteit van Tilburg) onderzocht in de regio Eindhoven zowel bij oudere als jongere Brabanders hoe hun lidwoordgebruik was als zij ‘Brabants’ spraken.

De Brabantse dialecten kennen nog echt drie woordgeslachten. Een zelfstandig naamwoord is ofwel mannelijk, ofwel vrouwelijk, ofwel onzijdig. In het Standaardnederlands is het zichtbare onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk al eeuwenlang verdwenen, met als gevolg dat we in de standaardtaal alleen nog de-woorden hebben (voor zowel mannelijke als vrouwelijke woorden) en het-woorden (de onzijdige woorden).

De koning en de stier

Het lidwoordensysteem van het Brabants is subtieler: ‘’t’ is onzijdig, ‘de’ is vrouwelijk, maar bij mannelijke woorden zijn er twee mogelijkheden. In de meeste Brabantse dialecten is het zo dat als een mannelijk woord begint met een klinker of met een h, b, d of t, dan hoort daar ‘d’n’ bij. De rest van de mannelijke woorden krijgt ‘de’. Dus is het ‘d’n boer’ en ‘d’n hond’, maar ‘de koning’ en ‘de stier’.

Ook voor de onbepaalde lidwoorden ‘un’, unne’ en ‘unnen’ gelden van die subtiele regels. Het is ‘unnen boer’, ‘unne koning’ en ‘un koe’. De jongere generatie lijkt die subtiliteiten vaak niet meer te beheersen. Maar omdat ze, bijvoorbeeld als ze thuis zijn of onder elkaar, wel heel graag Brabants willen klinken, gaan ze het lidwoord ‘d’n’ overgeneraliseren: ze gebruiken het veel te veel en verkeerd.

Doreleijers noemt dergelijke verkeerd gebruikte typisch Brabants klinkende lidwoorden „hyperdialectismen”. Je kunt daar volgens haar op twee manieren naar kijken. „Je kunt zeggen: ze kennen de regels niet meer, ze doen maar wat, dit zijn de laatste stuiptrekkingen van het Brabantse dialect. Maar je kunt ook zeggen: de jongere generatie doet er iets ánders mee dan de oudere generatie, het is een nieuwe vorm van Brabants. Terwijl ‘d’n’, ‘unnen’ en ‘unne’ voor de oudere generatie het woordgeslacht markeren, markeren diezelfde woordjes voor de jongere generatie iets anders, iets sociaals: dat ze Brabanders zijn en dus Brabants praten.”

De naam ‘D’n Boerderij’ is niet correct. Wel goed is: ‘De Boerderèèj’

Ze kleuren hun Nederlands verder in met een aantal Brabants klinkende woordjes, zoals ‘houdoe’ (tot ziens), ‘keileuk’, ‘keimooi’, ‘keigezellig’, ‘wa’, ‘da’, ‘omda’ (wat, dat, omdat), ‘m’n eige’ (mezelf), ‘gij’, en de heel karakteristieke tweede persoon enkelvoud van het werkwoord: ‘Hedde gij...’ (Heb jij..?)

Daarmee doen ze in wezen hetzelfde als wat sommige kinderen van immigranten doen: die kleuren hun Nederlands in met Surinaamse, Marokkaanse en Engelse woorden. Ook dat is bedoeld om te laten zien bij welke groep je hoort. Juist die mannelijke lidwoorden, ‘d’n’, ‘unnen’ en ‘unne’, zijn daar in dit jongeren-Brabants heel geschikt voor, want ze wijken sterk af van wat gangbaar is in het Standaardnederlands. ‘Un vrouw’ is prima Brabants, maar klinkt blijkbaar niet Brabants genoeg en dus maken ze daar liever ‘unne vrouw’ van: het vrouwelijke woord ‘vrouw’ krijgt dan opeens het mannelijke lidwoord ‘unne’.

Carnavalskrantjes

Dit verschijnsel beperkt zich niet tot het gesproken Brabants. Je komt het ook tegen in geschreven Brabants. In de carnavalskrantjes bijvoorbeeld, die, zoals de traditie het nu eenmaal wil, in het Brabants geschreven worden. En ook in merknamen die de Brabantse middenstand soms verzint. In Den Bosch is er een speciaalbier dat ‘D’n Draok’ heet en er is een restaurant dat ‘D’n Boerderij’ heet. ‘D’n Draok’ is correct volgens het traditionele dialect: ‘draok’ is mannelijk en begint met een d. ‘D’n Boerderij’ is niet correct: ‘Boerderij’ (op z’n Brabants geschreven zou dat moeten zijn: ‘Boerderèèj’) is vrouwelijk en dus zou het ‘De Boerderèèj’ moeten zijn. Maar blijkbaar vond de eigenaar dat ‘D’n Boerderij’ Brabantser klinkt dan ‘De Boerderèèj’.

Doreleijers kwam in haar onderzoek nog iets anders tegen. Sommige jongeren overdrijven die lidwoorden nog verder door ze te verdubbelen. In plaats van (het correcte) ‘Opa het unnen auwen bruinen hond’ (Opa heeft etc.) wordt het dan ‘Opa het unnenen auwen bruinen hond’. ‘Unnenen’ is een verdubbeling van ‘unnen’. Dergelijke verdubblingen komen in het oorspronkelijke dialect niet voor. Doreleijers: „Die verdubbelingen zijn voor mij echt het bewijs dat zoiets kleins als een lidwoord hier echt een sociale betekenis heeft gekregen, dat het gebruikt wordt om een bepaalde stijl te markeren.”