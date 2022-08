In Almere blijkt de brandweerkazerne een schot in de roos

Margot Albert van het Rode Kruis heeft deze nacht helemaal niet geslapen. „De adrenaline giert nog door mijn lijf” zegt ze. Vrijdagavond laat, iets na middernacht kwam de bus met 50 asielzoekers vanuit Ter Apel in Almere aan. „We hadden eten klaar staan, maar deze mensen wilden alleen maar zo snel mogelijk douchen en naar bed”, zegt ze.

Het is zaterdagochtend, even buiten het centrum van Almere. Op een verlaten industrieterrein, tussen de Diks autoverhuur en garage Arie & Zonen, staat de oude brandweerkazerne van Almere. Een rode open hal, genummerde ramen en twee bijgebouwen naast een grote binnenplaats. In de hal, waar vroeger de brandweerauto’s paraat stonden, zitten nu tientallen mensen rustig aan hun ontbijt. Een paar vrouwen wassen af. Op de binnenplaats fietsen kinderen vrolijk rondjes. Er wordt wat gevoetbald.

Sinds 29 juni is deze locatie ingericht als crisisnoodopvang. De brandweerlieden waren toen net definitief vertrokken. Eerst 90 asielzoekers. Toen heel snel naar 225 plekken. En nu zijn daar sinds vrijdagavond 50 mensen bijgekomen. De bedoeling is dat deze crisisnoodopvang tot uiterlijk 1 oktober dit jaar blijft.

De oude brandweerkazerne blijkt een schot in de roos voor crisisopvang, legt Bert Enderink van de gemeente Almere uit. „Niets ten nadele van gymzalen natuurlijk, maar dan heb je dus helemaal niets. Alles moet dan nog ingebouwd worden. Tussenschotjes. Extra groepenkasten. Hier hebben we genoeg kamers, een eetzaal, een binnenplaats en zelfs een gymzaal.” In de kelder zijn wasmachines neergezet. De kleren hangen te drogen over de hangers in de voormalige kleedkamer van de brandweerlieden.

Woensdagmiddag werd de burgemeester van Almere door de staatssecretaris gebeld met de vraag of ze extra mensen kon opvangen. Donderdag en vrijdag heeft iedereen hard gewerkt om de extra 50 plekken in gereedheid te brengen. Extra sanitair neerzetten, slaapzakken regelen. Ze waren net op tijd klaar toen de bus vrijdagavond laat aankwam.

De gemeente Almere kon de beelden van Ter Apel bijna niet meer aanzien, zegt woordvoerder Bert Enderink. De gemeente wilde graag helpen en bovendien, zij had juist nog een paar bedden over. „Dat doet Almere toch maar even” zegt wethouder Froukje de Jonge (CDA) als ze zaterdagochtend komt kijken hoe de opvang de nacht ervoor is verlopen. Ze wordt rondgeleid door Margot Albert van het Rode Kruis. In het bijgebouw achter de binnenplaats worden de eerste mannen wakker na een korte nacht. Stapelbedden tegen elke wand in de kamer. Badslippers voor de deur. Waarom er alleen maar mannen in de bus zaten? Hun achtergrond? Sliepen deze mannen buiten of juist binnen? Ze hebben de informatie nog niet. Margot Albert van het Rode Kruis: „Sommigen hadden zichtbare wonden en hebben medische verzorging nodig”. Het Rode Kruis doet wat nodig is. Ze lopen herkenbaar rond in witte hesjes, klaar om te helpen. Vanaf maandag komt de dokter drie keer per week spreekuur houden.

De rondleiding met de wethouder trekt behoorlijk wat bekijks. Een man komt aanzetten met een plastic mapje met documenten. Willen we zijn verhaal horen? Het duurt wel even. Er zit een groot litteken op zijn linkerwang. „Nu niet”, zegt Margot rustig maar beslist. Ze begroet iedereen vrolijk. „Ik krijg hier energie van”, zegt ze.

„Sommige mensen hadden alleen maar een stok bij zich met daaraan een T-shirt met wat spulletjes erin. Dat beeld zie je eigenlijk alleen uit strips”, zegt Margot. Ze begrijpt niet waarom het allemaal zo plotseling is gegaan. „Deze situatie zag iedereen toch al maanden aan komen?” Maar ze houdt zich niet met politieke vragen bezig. Ze wil vooral wat doen. De beelden die ze in Ter Apel zag, kent ze van haar werk in de opvangkampen in Griekenland. „Dat dit in Nederland nu ook gebeurt!” Ze kan er niet bij.

Margot Albert hoopt dat de groep die net is aangekomen, nu even kan bijkomen. Ze kan niet wachten om de oude kazerne wat gezelliger te maken. „De Floriade heeft zich al gemeld om plantjes neer te zetten. Maar dat ga je niet doen als mensen toch snel weer weg moeten.”