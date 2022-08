Hoeveel vliegen is te veel vliegen?

Rinus Groen schuift de takken van een bosje in zijn tuin opzij en wijst op een hangend potje. Een vliegenval. „Eerst hing-ie dichter bij huis”, vertelt Groen. „Maar die vliegenlijkjes gaan enorm stinken.”

De val is net geleegd, daarom is hij nu niet zo vol. Maar dat er veel vliegen in de tuin in de Rotterdamse wijk Heijplaat rondhangen, ziet de bezoeker snel. Je hoeft maar even aan een struik te schudden en ze schieten weg. In de tuin eten doen Groen en zijn vrouw allang niet meer. „Op vlees en zoetigheid komen die beesten direct af”, vertelt hij. Groen is net terug van vakantie in Brabant, op de camping – daar heeft hij heerlijk genoten van vier weken buiten zitten.

Groen is een van de Heijplaters die veel last heeft van de insecten. Volgens de inwoners van de wijk – in feite een dorpje van 1.700 inwoners in de Rotterdamse haven – én volgens omgevingsdienst DCMR Milieudienst Rijnmond zijn die afkomstig van het nabijgelegen recyclingbedrijf N+P. De grote hoeveelheden verpakkingsafval die daar sinds zes jaar verwerkt worden, leiden tot bovengemiddeld veel vliegen in de omgeving, concludeerde het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen Wageningen (KAD) na onderzoek.

Over de kwestie dient dinsdag een rechtszaak in Den Haag. DCMR heeft in een nieuwe vergunning voor N+P vastgelegd dat het bedrijf er alles aan moet doen om te zorgen dat zo min mogelijk vliegen het terrein verlaten. N+P is daartegen in het verweer gekomen: voor vliegen bestaat geen juridische norm. Er is nooit vastgelegd in de wet hoeveel vliegen ‘normaal’ zijn.

Enclave in Rotterdamse haven

Rinus Groen wijst naar het grasveldje voor zijn huis. „Daar reed vroeger een goederentrein”, vertelt hij. Wat de 64-jarige bedoelt is: in Heijplaat zijn we echt wel wat gewend. De wijk is een enclave midden in de haven, ooit gebouwd als bedrijfsdorp voor de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM).

De stiefvader van Groen werkte er, zo is hij er als tiener terechtgekomen. „Geluid hoort erbij”, zegt hij. En soms nog wat meer. Groen weet nog dat er vroeger een hoorn schalde als ze op de werf schepen gingen stralen. Dan moest je de was binnenhalen.

Strips om vliegen mee te vangen in het huis van Rinus Groen. Foto Sanne Bongers

Maar die vliegen, dat ging Groen te ver. Het begon toen het recyclingbedrijf in 2016 een vergunning kreeg om door consumenten ingezameld verpakkingsafval – vooral plastics zoals drinkflacons en etensverpakkingen – te gaan verwerken. Grote hoeveelheden, afkomstig uit een tiental Nederlandse gemeenten: het is de grootste van dergelijke locaties in Nederland. In principe levert N+P daarmee een bijdrage aan de circulaire economie.

De keerzijde daarvan merken ze in het dorp, waar ze zich sindsdien een beetje het afvoerputje van al die gemeenten voelen. Vooral de bewoners van de rijtjeshuizen in het zuiden van Heijplaat, zoals in de Elimstraat – waar vroeger de bootafmeerders woonden, genoemd naar een Bijbelse oase – hebben veel last van vliegen. Hier woont Groen, op slechts een paar honderd meter van N+P. Maar ook verder naar het noorden, afhankelijk van hoe de wind staat, zijn soms veel beesten.

Daar woont bijvoorbeeld Stefano Clarys (64), die zelf jarenlang bij RDM werkte. Hij is ook even langsgekomen bij Groen, en lid van het vijfkoppige ‘vliegenteam’, een soort specialisatie van de wijkraad. Deze middag valt het in de tuin eigenlijk nog wel mee, vertellen ze samen. Maar er zijn filmpjes waarin borden met eten in de tuin volledig door vliegen worden bedekt. Vliegenstrips raken zó vol in Heijplaat. „En ze vliegen met je mee naar binnen als je in en uit loopt”, vertelt Groen. Dan gaan ze bij het koken op je eten zitten.

Aasvlieg en kamervlieg

De eerste twee jaar luisterden de autoriteiten volgens Groen – in het dagelijks leven bedrijfsleider bij een installatiebedrijf – niet echt naar de klachten van bewoners over vliegenoverlast. Maar inmiddels zijn de provincie, de gemeente en de omgevingsdienst DCMR een en al oor.

Het onderzoeksinstituut KAD werd ingeschakeld voor onderzoek ter plaatse. Dat concludeerde dat de hoeveelheid vliegen die in Heijplaat wordt gevangen, twee keer zo hoog ligt als in andere wijken in Rotterdam. Vooral van de zogenoemde kamervlieg en de aasvlieg zijn er veel te vinden, en ook af en toe een vleesvlieg. Volgens het KAD komen de vliegen uit het ingezamelde afval van N+P, hoewel de larves vaak al eerder in de keten – dus in de inzamelgemeenten – in het afval zijn genesteld.

De GGD schreef in een advies aan de gemeente dat vliegen etenswaren kunnen besmetten met ziektekiemen, en dat overlast door vliegen tot stress kan leiden, net als bijvoorbeeld geuroverlast. Daar kun je duizelig, misselijk en vermoeid van raken.

Het was voor DCMR uiteindelijk aanleiding om eerder dit jaar een scherpere vergunning op te leggen. Een experiment, want er zijn geen wettelijke eisen voor bedrijven om iets te doen aan vliegenoverlast. Het is dus de vraag of de vergunning standhoudt bij de rechter.

„Wij zeggen: bij deze relatief nieuwe vorm van afvalinzameling is het aantal vliegen veel groter dan is ingeschat”, zegt Jan van Nies, programmamanager bij DCMR en verantwoordelijk voor het vliegendossier. „Dat moet volgens ons gepaard gaan met een bestrijdings- en preventieplan.” Ook heeft de DCMR bijvoorbeeld voorschriften opgenomen over het afdekken van containers.

Vliegenmepper in het huis van Rinus Groen. Foto Sanne Bongers

Toch blijft het ook volgens Van Nies lastig dat er geen norm bestaat voor wat ‘toelaatbaar’ is in vliegenoverlast, zoals die er wel voor geluid en geur is. Inmiddels heeft de DCMR dit ook gemeld aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in de hoop dat er misschien Haagse actie ondernomen kan worden. Er zijn volgens Van Nies namelijk signalen dat er ook bij vergelijkbare afvalverwerkers sprake is van vliegenoverlast, bijvoorbeeld in het Limburgse Beek.

Zolang die norm er niet is, probeert DCMR in de aankomende rechtszaak aan te tonen dat de situatie in Heijplaat in ieder geval ongewenst is, ter onderbouwing van de aangescherpte vergunning. Daarvoor gebruikt de dienst de meetresultaten van het KAD van vliegenaantallen in verschillende Rotterdamse wijken. „Wij zeggen: als er twee keer meer vliegen zijn, dan is dat ongewenst.”

N+P, met hoofdkantoor in Nieuw-Bergen (Limburg), zal dinsdag in de rechtbank een heel ander punt maken. Volgens directeur van de locatie in Heijplaat Klaas Wierda doet N+P (110 werknemers) al erg veel om vliegenoverlast te beperken, zoals het zoveel mogelijk dichthouden van deuren, kleine voorraden aanhouden en veel schoonmaken. En het zijn volgens hem simpelweg niet zoveel beestjes. „Ik zie ze niet wegvliegen, de populatie is in tegenstelling tot wat je zou denken zeer beperkt”, vertelt hij telefonisch. Zijn bedrijf vindt dat de rapporten van het KAD onvoldoende een oorzakelijk verband met N+P aantonen. „Ik bestrijd niet dat er overlast is, wel dat wij de oorzaak zijn.”

En ja, dat er geen helder begrip is van wat vliegenoverlast is, welke richtlijnen daarvoor zijn vastgesteld en hoe je dat helder meet – dat is misschien wel het grootste bezwaar. „Wij hebben al veel geïnvesteerd in maatregelen, meer dan honderdduizend euro per jaar. Nu komt het punt waarop ze serieus geld gaan kosten.” Volgens Wierda gaat dat om een veelvoud van de huidige kosten. Dat moet dan wel echt goed onderbouwd zijn, aldus de directeur.

Bewoner Rinus Groen betwijfelt of de rechter zich aan het onderwerp en een norm durft te branden. Een echte oplossing ziet hij niet zo snel. Over de jaren is er nu eenmaal allerlei industrie rondom Heijplaat gekomen die er misschien niet had moeten komen. Natuurlijk, Heijplaat zat altijd al tussen de bedrijvigheid – maar het was RDM, het was een werf. „Dat is iets heel anders dan wat er nu zit. En wij zaten er eerder dan deze bedrijven.”

Hij verwacht dat er dinsdag zo’n vijftien bewoners aanwezig zullen zijn bij de rechtbank. „Ook een man die hier net op de hoek is komen wonen”, zegt Groen lachend. „Hij zit er nu twee weken, ik sprak hem gisteren.” Hoe vind je het, vroeg Groen. Top, zei de man, een leuke buurt, gezellig. Alleen: die vliegen!