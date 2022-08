Hoe een kinderruzie in de speeltuin uit de hand loopt

Waarom”, vraagt de officier van justitie zich halverwege de zitting hardop af, „moet een ruzie tussen twee kinderen zó uit de hand lopen?”

Het begon met haar oudste zoon, zegt Patricia (35). Ze waren in Monkey Town, een overdekte speeltuin. Haar zoon kwam huilend naar haar toe, hij was „flink te grazen” genomen door een ander kind. „Met moeite” ging hij volgens Patricia weer spelen. Als hij voor de derde keer in tranen terugkomt, gaan ze „samen verhaal halen bij het jongetje in kwestie”.

Patricia wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Haar slachtoffer, de zus van het jongetje, vreesde dat Patricia haar „wat aan zou doen”, zegt de rechter tegen haar. Patricia gniffelt theatraal. „Pfff.”

Volgens Patricia ging het vervolgens zo: „Ik sprak het jongetje aan. ‘Wil je even blijven staan? Ik wil je wat vragen.’ Het jongetje rende meteen weer terug naar de glijbaan. Zij springt ertussen. Gelijk schreeuwen en doen. Zij duwde mij, ik duwde terug. Daarna begonnen we aan elkaars haren te trekken en lagen we op de grond.”

De rechter kan „niet zo goed begrijpen” hoe het van duwen zo snel naar op de grond liggen ging.

Patricia vindt dat niet zo gek: „Je weet: als iemand je bij je haar pakt, ga je naar beneden. Blijven staan doet meer pijn. En wij lieten allebei niet los.”

Heeft Patricia de vrouw ook geslagen, wil de rechter weten. „Ik had geen pijn in mijn handen of iets, dat je zegt: je hebt een vuist uitgedeeld. Dat voel je anders wel.”

Op dat moment komt Ibrahim in beeld. Met zijn armen over elkaar zit hij nu naast Patricia in de Haagse rechtszaal, of ze elkaar al kenden, wordt niet besproken-. Ibrahim zegt dat hij de vechtpartij zag en er „bovenop sprong” om er een einde aan te maken. „Ik heb hun duimen naar binnen gedrukt, zo heb ik ze uit elkaar gehaald.”

Het slachtoffer zou door de klap op de grond gevallen zijn

Getuigen zagen iets anders. De eerste getuige zag dat Patricia een „vuist maakte” en „langzaam naar achter haalde”. Het slachtoffer zou door de klap op de grond gevallen zijn. De tweede getuige zag een man in een crèmekleurig shirt – Ibrahim -– „tegen mevrouw slaan en schoppen”, terwijl ze ineengedoken op de grond lag. Volgens de derde getuige sloeg hij het slachtoffer in haar gezicht.

Die verklaringen „wijken nogal af”, zegt de rechter. „Hoe kan dat?”

„Zo agressief was ik niet”, zegt Patricia verontwaardigd. Ze vindt de getuigen onbetrouwbaar. „Twee werken bij Monkey Town en stonden achter de balie, ruim 15 vijftien meter verderop.”

Als de rechter haar vraagt of ze een taakstraf kan uitvoeren, wordt haar stem plots zacht. „Ligt eraan. Ik ben negentien weken zwanger.” Ze werkt drie dagen per week bij een kinderdagverblijf.

Het slachtoffer wil een schadevergoeding van 5086,13 euro. De advocaat van Patricia, L. da Silva, bladert door de lijst met kosten. „Tandarts, huisarts”, mompelt ze. In de vordering staat dat het slachtoffer een gekneusde blaas aan de vechtpartij overhield. En een hersenschudding, waardoor ze wazig ziet. Ze heeft ook last van haar nek en rug, thuiszorg moet haar elke ochtend uit bed helpen. „Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat dit door dit incident komt”, zegt de advocaat. „Er was al letsel uit het verleden”. Het slachtoffer had een paar jaar geleden een zwaar auto-ongeluk.

Als er al onderliggende klachten waren, zegt de officier van justitie, „is dat niet het probleem van het slachtoffer”. Hij vraagt de vordering toe te wijzen en eist ook 180 uur taakstraf.

Maar de rechter vindt dat uit het dossier niet duidelijk wordt of de klachten inderdaad samenhangen met de vechtpartij. Op de hersenschudding na, „maar dat is geen zwaar letsel”. Ibrahim en Patricia krijgen een taakstraf van 70 uur voor mishandeling- en moeten 749,99 euro aan het slachtoffer betalen. De rechter laat daarbij „meewegen dat het slachtoffer ook een aandeel had”.