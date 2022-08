Het is voor FC Utrecht alweer crisis, ook door wanvertoning van eigen publiek

„Schaam je kapot!”, zong de aanhang van FC Utrecht tegen de eigen spelers na een kansloze 2-0 thuisnederlaag tegen Ajax. Een half uur eerder had de speaker van de club nog door de microfoon „schaam je kapot!” geroepen in de richting van de eigen fans, die een vuurwerkbom naar doelman Remko Pasveer gooiden, oerwoudgeluiden maakten tegen spits Brian Brobbey en verdediger Daley Blind op een bierdouche trakteerden. Het was voor FC Utrecht een middag om zich in alle opzichten voor te schamen. Met wedstrijden tegen Fortuna (uit), Vitesse (thuis) en NEC (thuis) voor de boeg, zijn voor de nieuwe trainer Henk Fraser al vroeg in het seizoen de weken van de waarheid aangebroken.

Het heeft veel weg van een repeterende breuk. Vlak nadat het vorige seizoen van FC Utrecht met een schlemielig verloren play-off tegen Vitesse als een nachtkaars was uitgegaan, sprak de clubleiding alweer nieuwe ambities uit. Nadat eerst trainer René Hake vroegtijdig aan de kant was gezet, volgde deze zomer een schoonmaak van de selectie. Opnieuw mocht technisch directeur Jordy Zuidam met vertrouwen van clubeigenaar Frans van Seumeren aan de slag. Van vertrouwde spelers als Willem Janssen, Adam Maher, Simon Gustafson, Joris van Overeem en Quinten Timber werd afscheid genomen en met veel bombarie werden ‘grote namen’ als Bas Dost, Nick Viergever en Jens Toornstra aangetrokken. En weer was daar de hoop van de fans. Zou FC Utrecht echt de top drie aan kunnen vallen? Zuidam noch Van Seumeren wilde er met NRC over praten, interviewverzoekken werden niet gehonoreerd.

Ambities

Een paar jaar geleden durfde Van Seu-meren zijn ambities nog wel hardop uit te spreken. Het seizoen is nu amper begonnen en het lijkt er na vier speeldagen met twee punten al op dat FC Utrecht geen aanspraak gaat maken op de derde plaats achter Ajax en PSV. Het bewijs daarvoor werd op zondagmiddag in Stadion Galgenwaard geleverd. In het verleden warenwedstrijden tussen FC Utrecht en Ajax vaak duels die op zich stonden. Wedstrijden waarin FC Utrecht met passie en vechtlust nog wel eens boven zichzelf uit kon stijgen. Dit keer niets van dat alles.

Al probeerde de clubleiding in aanloop naar dit thuisduel nog wel iets los te maken. In het uitverkochte stadion klonk opzwepende muziek en toen de beide elftallen het veld opliepen, ontplofte er voor de fanatieke Bunnik Side vuurwerk van de club zelf. Vooraf was de fotografen gevraagd daar rekening mee te houden en nog geen plaats te nemen achter het doel. Zo ontstond een opgefokte ambiance voor een wedstrijd waarbij bijna traditioneel allerlei grenzen van fatsoen worden overschreden. Het leeghouden van twee vakken naast de met Ajax meegekomen aanhang, was de enige zichtbare voorzorgsmaatregel. Maar daar kwam buiten de lijnen het gevaar niet vandaan.

Het elftal van Fraser maakte geen moment de indruk serieus te geloven in een stunt tegen Ajax. Nadat Steven Berghuis de bezoekers na tien minuten via een rake kopbal uit een corner op voorsprong had gezet, maakte gelatenheid zich meester van FC Utrecht. Van de gecreëerde sfeer was niets meer over. De spelers van FC Utrecht konden op geen enkele wijze een vuist maken. De aanhang van de club keek vol ontzetting naar het machteloze spel van de thuisclub. Ajax had de totale controle over het spel in een wedstrijd die door trainer Alfred Schreuder als lastig was bestempeld. Het duel werd vlak voor rust al beslist door een kopbal van Brobbey.

Na de tweede treffer van Ajax volgde een schaamteloze vertoning waarbij de harde kern van FC Utrecht de hoofdrol opeiste. Brobbey werd door een deel van het publiek duidelijk hoorbaar beschimpt met oerwoud- en apengeluiden. Scheidsrechter Danny Makkelie liet de speaker het publiek manen op te houden met racistisch gedrag. Na afloop lieten verschillende betrokkenen onder wie Brobbey, Schreuder en Utrecht-verdediger Viergever allemaal weten de geluiden niet te hebben gehoord. Schreuder kreeg het pas na afloop mee. „Als het hoorbaar was geweest, dan zouden we misschien wel gestopt zijn”, stelde de coach van Ajax na afloop bij de persconferentie. „Dit hoort gewoon niet. Zo respectloos. Beide teams hebben donkere spelers. Wij zijn daar allemaal trots op. Het probleem ligt bij Utrecht.”

Vuurwerkbom

Een kwartier na rust kon het niemand ontgaan zijn dat er een bom naast doelman Pasveer ontplofte. De knal was nog harder dan bij de ‘legale’ vuurwerkshow vooraf. Makkelie legd het duel drie minuten stil. Pasveer stelde dat het beter is dit soort incidenten dood te zwijgen. Na afloop werd bekend dat de dader is aangehouden. FC Utrecht liet weten beelden te gaan bestuderen om te zien of er meer fans aangepakt kunnen worden. Nog geen twee weken geleden braken er na FC Utrecht - SC Cambuur (0-0) ook al rellen uit. Zo is FC Utrecht schaamteloos aan het seizoen begonnen. Het is in alle opzichten crisis in de Galgenwaard.