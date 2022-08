Gemiddelde WOZ-waarde woningen stijgt in één jaar met 8,6 procent

De WOZ-waarde van Nederlandse woningen is in één jaar tijd gemiddeld met 8,6 procent gestegen. Op 1 januari 2022 lag de gemiddelde WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) op een recordbedrag van 315.000 euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van nieuwe cijfers. De stijging tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022 verschilt sterk per gemeente. De grootste relatieve waardevermeerdering vond plaats in de gemeente Noardeast-Fryslân, waar de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 19,5 procent steeg naar 233.000 euro.

In Amsterdam nam de WOZ-waarde met 2,1 procent veel minder hard toe dan het landelijk gemiddelde. Van de vier grote steden is Rotterdam de grootste stijger (11,4 procent), gevolgd door Utrecht met 9,8 procent. In de Noord-Hollandse gemeente Bloemendaal hebben woningen met 828.000 euro gemiddeld de hoogste WOZ-waarde, in het Groningse Pekela de laagste; 167.000 euro.

Noord-Holland duurste provincie

Op provincieniveau steeg de gemiddelde woningwaarde in Flevoland met 11,8 procent het meest en met 6,5 procent het minst in Noord-Holland en Limburg. Wel ligt de WOZ-waarde in Noord-Holland met gemiddeld 391.000 euro hoger dan in de andere provincies. Groningen is de provincie met de laagste gemiddelde woningwaarde.

Gemeenten en waterschappen gebruiken de WOZ-waarde, die de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging volgt, bij de vaststelling van lokale belastingen. Bij de berekening van de gemiddelde WOZ-waarde neemt het CBS alle woningen mee, ook huurwoningen en niet-verkochte koopwoningen. De woningvoorraad verandert door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen leidt tot een hogere gemiddelde WOZ-waarde.