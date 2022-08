Eerste Amerikaanse oorlogsschepen in Straat van Taiwan sinds bezoek Pelosi

De Amerikaanse marine heeft zondag met twee oorlogsschepen door de Straat van Taiwan gevaren, de eerste missie sinds voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi in augustus tot woede van China een bezoek bracht aan het eiland. Dat staat in een verklaring van de oorlogsvloot.

Volgens de Verenigde Staten gaat het om een routineoperatie door internationale wateren, buiten „de territoriale zee van welke kuststaat dan ook”. Dat het schip door de Straat van Taiwan is gevaren, toont „de toewijding” van de Verenigde Staten „aan een vrije en open Indo-Pacific”, aldus de verklaring.

De missie wordt nauwlettend in de gaten gehouden door het nabijgelegen China. De Chinese krijgsmacht is „zeer alert en staat op elk moment klaar om iedere provocatie te dwarsbomen”, zo zei woordvoerder Shi Yi van het Volksbevrijdingsleger volgens internationale persbureaus.

Sinds het bezoek van Pelosi, de hoogstgeplaatste Amerikaanse volksvertegenwoordiger die de regio bezocht in meer dan 25 jaar tijd, heeft China het aantal militaire oefeningen in de zeestraat opgeschaald. China beschouwt het feitelijk onafhankelijke Taiwan als afvallige provincie en beschouwde het bezoek van Pelosi als een Amerikaanse poging om zich in „binnenlandse” aangelegenheden te mengen.

