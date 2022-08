De prangendste vraag blijft nog onbeantwoord: waaróm reed de vrachtwagen van de dijk?

Buurtbewoners die op de plek in Nieuw-Beijerland waar op zaterdagavond een verschrikkelijke ramp plaatsvond bloemen wilden leggen, moesten zondag daarvoor naar Spijkenisse of Rotterdam. Want in de Hoeksche Waard zijn de winkels op zondag dicht. Velen deden dat. Er liggen kaartjes bij de boeketten met: ‘Ongelooflijk’. En ‘Sterkte’. Er zijn geen woorden voor wat hier een etmaal eerder plaatsvond, zeggen de mensen die zondagmiddag van hun fiets stappen en stil hun hoofd buigen.

Zaterdagavond nét na zes uur rijdt in Nieuw-Beijerland een Spaanse vrachtwagen op een T-kruising van de dijk, dwars door de buurtbarbecue van IJsclub De Kom Zuidzijde. De vrachtwagen duikt de dijk af en rijdt recht op de buurtbarbecue af waar genodigden net in de rij staan voor een worstje of een hamburger. Oorverdovend geschreeuw, gekrijs. Ouders proberen hun kinderen op het laatste moment voor de vrachtwagen vandaan te trekken. Complete chaos en paniek.

Zondagochtend maakte de politie bekend dat zeker zes mensen zijn overleden door het ongeluk. Het gaat om een 75-jarige vrouw en twee mannen van 50 en 62 uit Nieuw-Beijerland, een 41-jarige man en 28-jarige vrouw uit Goudswaard en een 32-jarige vrouw uit Oud-Beijerland. Drie slachtoffers komen uit één familie. Het gaat om een stel van wie de vrouw hoogzwanger was, en de moeder dan wel schoonmoeder. Zeven mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, van wie één in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima laten weten „geschokt en aangedaan” te zijn. Ook premier Rutte betuigde zijn medeleven.

Niet gedronken

De Spaanse chauffeur (46) maakte volgens ooggetuigen een vreemde indruk toen hij uit het voertuig werd gehaald en door de politie werd meegenomen voor verhoor. Hij was wel bij kennis. Zou hij stomdronken zijn geweest, vroegen ze zich af? De politie meldt zondag dat dit niet het geval was. In elk geval stopte hij vlak voor hij van het talud reed op de T-splitsing. Mogelijk had hij kort contact met de chauffeur van een witte bestelauto die vanaf een andere kant de kruising naderde. Die man is ook gehoord.

Op de persconferentie in het gemeentehuis van Hoeksche Waard op zondagavond kunnen waarnemend burgemeester Charlie Aptroot van de gemeente Hoeksche Waard, de districtschef van politie Zuid-Holland-Zuid Kini Homan en de hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar niet veel meer informatie geven. Ze betuigen hun diepe medeleven, Aptroot komt net van een besloten bijeenkomst van nabestaanden en aanwezigen op de barbecue. Er is daar „veel gehuild”, zegt hij. Er is zorg voor iedereen, ook voor de hulpverleners, en speciale aandacht komt er voor de aanwezige kinderen.

Technisch onderzoek nodig

Er is nog geen antwoord op de prangendste vraag – waaróm reed de vrachtwagen van de dijk, zei hoofdofficier Hillenaar. Om de eenvoudige reden dat er nog te veel onderzocht moet worden. De uitslag van de bloedtest van de chauffeur is er nog niet, wellicht slikte hij medicijnen. De vrachtwagen moet „binnenstebuiten” worden gekeerd door technisch onderzoekers. En het team van 15 rechercheurs moeten onder meer nog veel getuigen horen.

Er was, zegt de burgemeester een paar keer, veel waardering van betrokkenen voor het snelle optreden van de hulpdiensten. Die waren er razendsnel, vertellen buurtbewoners die zaterdag tot diep in de nacht verbijsterd en in shock bij elkaar stonden. Naast ambulances en politie landden er twee trauma-helikopters in het weiland en hing er nog een in de lucht. Er werd binnen een uur een kampement opgezet met stadionverlichting en schermen zodat rechercheurs, brandweer en bergingsmedewerkers hun werk konden doen.

Grote partytent

Het drama was zo groot, omdat er veel aanmeldingen waren voor het feest. ’s Middags hadden mensen die zich daarvoor hadden opgegeven nog gekanood. Rond vijf uur verzamelden zich rond de zestig mensen: ouderen, jongeren, gezinnen met kinderen. Het clubhuis van de ijsvereniging ligt in de ‘oksel’ van de T-splitsing, daar waar de Zuidzijdsedijk uitkomt op de Langeweg. Op het veldje, dat een paar meter dieper ligt dan de weg, waren een dag eerder al een grote partytent en verschillende picknicktafels klaargezet.

De barbecue had twee jaar lang niet kunnen plaatsvinden vanwege corona. Een bestuurslid had net een toespraak gehouden. Over hoe fijn het was dat het nu weer kon, vertellen buurtbewoners die aanwezig waren. Een nieuw logo was aangekondigd. Rond een uurtje of vijf was de barbecue begonnen.

Als ik niet net wat brood had gepakt, had ik onder die vrachtwagen gelegen Marian Koedood buurtbewoner

Na de klap was het een seconde of twee, drie stil, vertelt Marian Koedood die vlak om de hoek woont. „Als ik niet net wat brood had gepakt, had ik onder die vrachtwagen gelegen.” Haar man Henk (61) belde meteen 112 en keek waar hij kon helpen. Toen ambulancemedewerkers en politie aanwezig waren, belde ze haar dochter in Spijkenisse. Die schrok zich wezenloos en sprong in haar auto. De burgemeester deed dat ook en sprak dezelfde avond nog met betrokkenen.

Ook Marian, Henk, hun dochter en buren bleven zaterdagnacht buiten staan kijken en praten. „Slapen lukt toch niet”, zeiden ze. Henk staarde onafgebroken naar de plek waar forensische opsporingsambtenaren op hun knieën aan het werk waren. Een hoogwerker takelde de oplader stukje bij beetje omhoog. Zwarte en zilverkleurige lijkwagens stonden klaar. Er werden zwarte lijkkisten naar binnen geschoven. Ze reden uit het felle schijnsel van de lampen en verdwenen in de duisternis.

Appje van zijn baas

Op zondagmiddag vertelt Frans Bakker met de handen in de zakken hoe hij zaterdag rond middernacht een appje kreeg van zijn baas: „Ben je nog wakker?” Ja, hij was nog wakker. Of hij rond twee uur ’s nachts kon komen helpen opruimen met de shovel? Dat deed hij, vertelt hij. Samen met zijn maten werkte hij door tot zes uur in de ochtend.

Bakker ruimt vaker terrein leeg met groot materieel, maar dit had hij nog nooit gezien. Op de dijk vertelt hij over de partytent vol bloed, een kinderwagen met alle vier de banden van de velgen, versplinterde banken en tafels, bestek uitgestrooid als bloemzaadjes. En scherven, heel veel scherven. De wimpels in de bomen hadden ze ook maar weggehaald.

De politie had nog speciaal gevraagd écht nauwkeurig op te ruimen, zegt hij. Zo goed en schoon mogelijk. „Anders zou het maar ramptoeristen aantrekken.”