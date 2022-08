De opmerkelijke deftigheid van hamburgers

The best burgers in town. Burgermeester. The Butcher Social Club – de burgers vliegen je om de oren. Elk eetcafé heeft er een of meer op de kaart staan – de burger heeft zich bevrijd van zijn miezerige vleesrestjes-imago en verschijnt overal als iets dat kwaliteit uitstraalt.

De broodjes zijn niet langer slappe platte dingetjes die voornamelijk dienen om de inhoud naar de mond te brengen, maar flinke ronde, bolle broden waar je mes en vork bij nodig hebt. Ook al omdat er nooit alleen maar zo’n gehaktschijf tussen het broodje zit, er moet van alles bij dat er weer tussenuit kan vallen. Ernaast een bergje patat, eventueel met ook nog weer (‘huisgemaakte’) mayonaise.

Eigenlijk verbluffend dat zo’n vleesbroodje de laatste jaren zo enorm populair is, als je bedenkt dat tegelijkertijd de trend naar minder vlees zo sterk is. De ene helft van de mensen is vleesvermijder geworden, de andere helft eet overal waar dat mogelijk is een burger.

Of zijn er geen twee helften, is menige vleesvermijder toch ook wel een burger liefhebber op haar tijd? Dat moet wel, want ondanks de minder-vleestrend, daalt de vleesconsumptie niet.

Hamburgers doen nu deftig en zijn van Blonde d’Aquitaine, Black Angus of Limousin-rund vervaardigd, heel natuurlijk en vrij opgegroeide koeien met een voorkeur voor Franse kaas of voor dauwtrappen in Schotse weilanden met hun tweedjasjes aan – die koeien weten wel hoe te leven. Dus het is alleen maar goed om ze op te eten.

Ik herinner me een uitzending van de Keuringsdienst van Waarden over Black Angus-hamburgers bij McDonald’s, waarin Keuringsdienst-medewerker Marijn Frank vroeg om een ongekruide Black Angus naast een ongekruide ‘gewone’ hamburger te bakken – ze keek heel onbevangen naar de McDonaldsman en zei dat ze eigenlijk geen verschil proefde, jij wel? Hij kon niet echt liegen.

Foto Paul Antonescu

Waarin zit hem dan de aantrekkingskracht? Misschien dat je blijft geloven in het ideaal, ook al valt de werkelijkheid steeds tegen. Net als bij bijna alle tosti’s. Je stelt je iets voor met knapperig geroosterd of gebakken brood waaruit veel pittig smakende kaas druipt – en je krijgt twee kurkdroge maar half geroosterde boterhammen waartussen een (1!) (miezerig!) plakje niet eens echt gesmolten kaas zit, beduidend kleiner dan de boterhammen. En toch bestel je hem een volgende keer weer, in de hoop op iets echts. En een heel enkele keer krijg je dat ook.

In een Amerikaans boekje uit 1967, The New Hamburger Cookbook, vond ik allemaal verrassende recepten voor hamburgers. McDonald’s zat toen nog niet in Europa en was ook in Amerika nog niet zo groot. Los van de soms opmerkelijke hamburgerrecepten (zoals bijvoorbeeld gekruid gehakt tussen twee met een botersausje ingesmeerde boterhammen doen en het geheel in folie ingepakt in de oven bakken) valt op dat de hamburgers in de eerste plaats aantrekkelijk toebereid rundergehakt zijn. Ze hebben niets te maken met fastfood, al hoef je er geen uren voor in de keuken te staan.

Misschien is dat de reden dat je als thuiskok toch ook wel eens hamburgers maakt, thuis kan het allemaal zoveel lekkerder. En als er dan iemand langsrijdt in een foodtruck vol Charolaisburgers die zeer hoogwaardig zijn toebereid op echte broodjes, dan kun je ineens geloven dat je iets koopt dat echt heel prima is, als het ware óók huisgemaakt, en vol van de beste bedoelingen. Dan hoeft het niet eens heel lekker te zijn.