De Belg Remco Evenepoel schittert in de Spaanse bergen

De rode leiderstrui opengeritst, de blik geconcentreerd naar voren en de benen malen maar door. Remco Evenepoel is in de negende etappe van de Ronde van Spanje in the zone, op de loodzware slotklim van Les Praeres, met stijgingspercentages tot boven de twintig. Hoe steiler de weg omhoog loopt, hoe meer afstand de 22-jarige Belg neemt van zijn concurrenten.

Achter ritwinnaar Louis Meintjes, overgebleven uit een groep vroege vluchters, komt klassementsleider Evenepoel als eerste van de favorieten over de streep. Zijn voorsprong op nummer twee Enric Mas is nu al gegroeid tot 1.12 minuut. Titelverdediger Primoz Roglic (Jumbo-Visma) staat derde op 1.53. Na een rustdag volgt dinsdag een tijdrit van 31,1 kilometer van Elche naar Alicante. Een specialiteit van Evenepoel. Kan hij de Vuelta winnen?

Ploegbaas Patrick Lefevere van Quick-Step Alpha Vinyl hield in de aanloop naar de Ronde van Spanje de boot af. Evenepoel was goed in vorm, dat kon hij niet ontkennen na de superieure overwinning van zijn jonge kopman in de Clasica San Sebastian eind juli. Misschien kon hij een rit winnen, en dan maar kijken wat verder mogelijk was. De ervaren Lefevere weet dat het torenhoge verwachtingspatroon Evenepoel niet per se goed doet. De maat der dingen blijft in België voor altijd Eddy Merckx, vijfvoudig winnaar van Giro en Tour, en van de Vuelta in 1973. De Belgische wielerfans wachten al op een rondewinnaar sinds Johan De Muynck in de Giro van 1978.

Evenepoel schitterde sinds zijn overstap naar de profs in 2019 direct in kleinere rondes en eendagskoersen – zo won hij dit jaar de klassieker Luik-Bastenaken-Luik. Bij zijn debuut in een grote ronde, in de Giro van vorig jaar, moest hij opgeven. Door een zware blessure was zijn voorbereidingstijd te kort geweest. Maar in België klonk daar de eerste twijfel al: was het nieuwe ‘wonderkind’ wel een ronderenner?

In de dertig jaar dat Lefevere ploegleider is, blonken zijn teams vooral uit in eendagskoersen. Belgische boegbeelden Johan Museeuw en Tom Boonen maakten hun seizoen in klassiekers als de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. De strijd om de eindzege in grote rondes liet Lefevere aan anderen. Slechts één keer was er in al die jaren een podiumpaats: de Spanjaard Enric Mas werd in 2018 tweede in de Vuelta. En dan nu ineens alles zetten op een eindzege van Evenepoel in de Vuelta? „Wij leggen niet al onze eieren in één mand”, sprak Lefevere in juli bij Sporza.

Maar in de bergritten van zaterdag en zondag reed Quick-Step duidelijk met één doel: het klassement van Evenepoel. Zelfs wereldkampioen Julian Alaphilippe cijferde zich weg. „Morgen kan me niets overkomen”, liet Evenepoel zich na de rit van zaterdag ontvallen. Op de klim van Les Praeres bleek een dag later waarom.