ChristenUnie-leden roepen partij op zich te keren tegen asielplan regering

Zeker 130 leden van coalitiepartner ChristenUnie (CU) hebben hun partij per brief opgeroepen zich tegen het vrijdag bekendgemaakte asielplan van het kabinet te keren. De „juridisch en moreel failliete beslissingen” van de regering moeten „worden teruggedraaid”, schrijven de ondertekenaars, onder wie veel gemeenteraadsleden.

De leden willen onder meer dat de registratieplicht voor gezinshereniging in aanmeldcentrum Ter Apel wordt afgeschaft om zo de lasten te verlichten. In Ter Apel slapen al wekenlang elke nacht honderden asielzoekers buiten – een aantal dat vorige week tot zevenhonderd opliep.

In reactie op die humanitaire problematiek kwam het kabinet vrijdag met een tijdelijk plan. Onder meer door voorlopig alleen statushouders met een woning in aanmerking te laten komen voor gezinshereniging en door tijdelijk te stoppen met de Turkije-deal die asielzoekers over de EU verdeelt, zou ervoor gezorgd moeten worden dat tot eind volgend jaar 1.250 minder asielzoekers naar Nederland komen.

De CU-leden schrijven in de brief, waarover het Nederlands Dagblad zondag het eerst schreef en die NRC heeft ingezien, dat de partij „nimmer” mag accepteren „dat een fundamenteel recht als gezinshereniging wordt ontnomen aan vluchtelingen”. Ook willen de leden dat er meer – goede bereikbare – aanmeldcentra komen, verspreid over het land, en dat de capaciteit van immigratiedienst de IND en het COA worden uitgebreid.

Boos op de VVD

De ondertekenaars halen flink uit naar coalitiepartner VVD, die ze schuldig achten aan de asielproblematiek. „Al jaren vindt er een verslechtering van de rechten van asielzoekers in Nederland plaats”, aldus de CU-leden. Volgens hen kampt Nederland niet met een asielcrisis of opvangcrisis, maar met „een beleidscrisis”, die „moedwillig zo gecreëerd is door de partij van de premier”. De VVD krijgt door de afgesproken „quasi-asielstop” nu „ook nog [haar] zin”.

De briefschrijvers willen volgens het Nederlands Dagblad en persbureau ANP een partijcongres organiseren om de crisis te bespreken. Daarvoor zijn volgens de partijstatuten 250 handtekeningen nodig.

