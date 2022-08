AIVD hield onderzoeksjournalist 35 jaar in de gaten - en liet huisgenoot haar bespioneren

Stella Braam wil het nu wel eens weten. Waarom wordt zij al jaren door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) gevolgd? Braam is bijna vijfendertig jaar onderzoeksjournalist, en evenzoveel jaar heeft de inlichtingendienst haar in het vizier.

Dat weet ze omdat ze haar persoonsdossier heeft mogen inzien. Braam (60) kreeg het dossier op 2 juni toegezonden, aangetekend. Ze had een envelop met een paar pagina’s verwacht, maar het dikke pak paste niet door de brievenbus. Het dossier telde zo’n driehonderd pagina’s, waarvan dan weer driekwart onleesbaar was gemaakt. Braam: „Ik zag dus héél veel witte pagina’s, maar van wat er wel stond schrok ik. Het geeft een naar gevoel dat ik door die dienst zo lang in de gaten gehouden ben. Blijkbaar zien ze mij als een journalist die ‘staatsgevaarlijk’ is of een bedreiging kan zijn.”

In haar journalistieke carrière maakte Braam naam met onthullend onderzoek naar de extreem-rechtse Turkse organisatie Grijze Wolven in Nederland. De kleindochter van Hendrik Braam, oprichter van de eerste vakbond voor steenfabrieksarbeiders, schreef ook over misstanden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ze werkte undercover als kamermeisje, schoonmaakster, keukenhulp en inpakster. Vaak was haar werk maatschappijkritisch. Tegenwoordig is ze verbonden aan The Investigative Desk, een onderzoekscollectief dat onder meer in NRC publiceert.

Bij het lezen van haar dossier kwamen herinneringen terug aan de tijd dat ze schreef over de Grijze Wolven. Dat was een angstige periode, waarbij zij en een collega met de dood bedreigd werden. De voorloper van de AIVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), bleek haar ook toen al in de gaten te houden. Niet zozeer om haar te beschermen, maar vooral vanwege haar mogelijk waardevolle contacten in Turkse kringen, zo blijkt uit het dossier. De dienst sprak ook met bronnen over Braam. Met wie, en waar het over ging, blijft grotendeels geheim.

Braam: „Eerst moest ik huilen bij het lezen van het dossier, daarna werd ik boos. Wat heeft die dienst bezield om mij vanaf mijn eerste stappen in de journalistiek te volgen. Als je daar eenmaal een dossier hebt, kom je er niet meer vanaf. Blijkbaar staat er een kruisje achter mijn naam.”

Lasterlijk

Het dossier - dat deze krant heeft ingezien - bevat persoonlijke opmerkingen over Braam. Zo zocht de dienst uit of ze familie was van Conny Braam, een van de oprichters van de Anti-Apartheidsbeweging Nederland. Dat bleek niet zo te zijn. Braam: „Gezocht is ook naar eventuele criminele antecedenten.” Ze vindt het „lasterlijk” om te lezen dat ze een ‘journalist tussen aanhalingstekens’ genoemd wordt in de stukken, en dat ze niet uit „onverdachte hoek” kwam. Braam: „Ergens staat opeens ‘Eline Braam spreekbuis van de PKK’. Alsof ik dat ben.”

De eerste (leesbare) stukken in haar dossier zijn uit 1986, het laatste document dateert van 2017. Dat is het Elsevier-artikel ‘Erdogans Knokploegen in Nederland: wie zijn zij?’ van Nikki Sterkenburg. Braams naam staat er één keer in, als auteur van een boek over de Grijze Wolven. Braam: „Het systeem slaat dus aan op mijn naam. Hoe werkt dat?”

Het overgrote deel van haar dossier is om uiteenlopende redenen – staatsveiligheid, werkwijze, bronbescherming - niet geopenbaard. Daarmee blijft onduidelijk of, en zo ja welke, bijzonder opsporingsmiddelen, zoals het tappen van telefoongesprekken, zijn ingezet. Braam: „Het is heel onvolledig. Dat maakt mij onrustig. Als dit maar een fractie is wat ze over mij hebben bijgehouden, vraag ik mij af wat ze mij niet laten lezen. Het blijft maar door mij hoofd gaan: waarom hebben ze mij zolang gevolgd? En wie heeft toegang tot mijn dossier?”

Unheimisch

Als het om bronbescherming gaat, heeft de AIVD overigens niet heel erg zijn best gedaan, vindt Braam. Uit de pagina’s die niet gecensureerd zijn, blijkt dat de BVD in 2001 en 2004 een bron had bij de Turkse Federatie Nederland. Een onderzoeker van het Willem Pompe instituut voor Strafrechtswetenschappen in Utrecht, met wie Braam samenwerkte, was voor haar traceerbaar. Ook hij zou de dienst over haar werk geïnformeerd hebben. Braam: „Dat maakt het unheimisch, want de onderzoeker woonde in mijn huis en had toegang tot mijn computer.” Na het lezen van haar dossier probeerde Braam in contact te komen met de man. „Hij nam niet op. Daarna stuurde ik een appje, dat ik hem dringend wilde spreken. Hij reageerde niet, hoewel hij tot dan toe altijd terugbelde. Dan denk ik: is hij ingeseind? Ik weet het niet.” Tegenover NRC ontkent de onderzoeker dat hij samenwerkte met de AIVD.

De informant van de AIVD woonde bij Stella Braam in huis. Hij had toegang tot haar computer.

Informatie over lopende onderzoeken of recente informatie (de laatste vijf jaar) wordt nooit door de AIVD verstrekt. Maar volgens Braam is het niet waarschijnlijk dat de dienst de laatste jaren gestopt is. Haar dossier is afgelopen vijfendertig jaar regelmatig geactualiseerd. Braam: „Het brengt mij in een lastige positie omdat ik onderzoeksjournalist ben. Ik moet mijn bronnen kunnen beschermen. Maar zonder de wetenschap dat de AIVD gestopt is, kan ik dat niet.”

Sinds ze haar dossier gelezen heeft, verkeert ze in onzekerheid, zegt ze. „Gisteren moest ik een bron spreken over een gevoelig onderwerp. Hij wilde dat telefonisch doen, maar toen heb ik hem uitgelegd dat ik de bronbescherming niet kon garanderen. Mijn positie is lastig geworden.”

Hoeveel journalisten door de AIVD worden gevolgd is niet bekend. Ministers van Binnenlandse Zaken hebben daar in antwoord op Kamervragen nooit iets over willen zeggen. En ook de AIVD zwijgt. Duidelijk is dat Stella Braam niet de enige is.

Het overkwam ook freelancer Frénk van der Linden (64). Hij vroeg in 2015 eveneens zijn persoonsdossier op. „Ik stond uiteindelijk vrijwel met lege handen. Van het dossier van 25 pagina’s waren 22,5 pagina’s wit.” Een patroon in de verstrekte informatie zag hij niet. Maar toch was het opvallend om iets te lezen over zijn trip met een nachtboot naar Engeland toen hij op weg was om een voormalige Zuid-Afrikaanse spion te interviewen. De oudste stukken over hem zijn uit de jaren tachtig. Hij schreef destijds over de plaatsing van kruisraketten. Het ging ook over de reizen naar het Midden-Oosten die hij maakte als journalist van weekblad De Tijd. „Volgens een bron op de redactie zou ik met geradicaliseerde denkbeelden zijn teruggekeerd. Tja, ik had meer oog gekregen voor de positie van de Palestijnen. Dat mogelijk een collega de BVD bediende, daar werd ik treurig van.”

Illustratie Sebe Emmelot

Toen een tv-programma aandacht aan het volgen van Van der Linden wilde besteden, kreeg de journalist een telefoontje van de dienst. „Ik werd min of meer gesommeerd om naar het ministerie te komen. Daar werd mij verzekerd dat ze gewetensvol te werk gingen. Ze deden een beroep op mij om er geen kwestie van te maken en niet deel te nemen aan het tv-programma. Dat was een bizarre sessie.” Van der Linden was ’s avonds wel op tv.

De laatste tijd gaat het iets beter met het openbaar maken van documenten door de AIVD, vindt Roger Vleugels. Hij is een specialist in openbaarheid van overheidsinformatie en staat onder meer journalisten bij die willen weten of zij gevolgd zijn door de AIVD. Dat leidde tot voor kort niet tot veel beweging bij de dienst. Maar dat is aan het veranderen, signaleert hij. „Ze weten dat de rechtbank Den Haag de beroepszaken tegen de AIVD serieuzer aanpakt. De dienst verstrekt meer informatie dan vroeger. Ik zie sinds 2021 een golfje van vooruitgang in de zeven zaken die ik sindsdien heb gevoerd. Erik Akerboom, die sinds 2020 directeur-generaal van de AIVD is, vindt dat de wet correct moeten worden toegepast. Het werk van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) helpt ook bij het binnen de wet houden van de AIVD.”

Vleugels helpt niet alleen journalisten, hij houdt ze ook in de gaten, zo blijkt. Want hij weet, onder meer uit een Duits parlementair onderzoek: een deel van de beroepsgroep werkt juist samen met de inlichtingendiensten (zie kader). Volgens Vleugels is er een categorie journalisten van wie ongewild informatie bij de diensten terecht komt. Bij hen spelen mensen in hun omgeving gegevens door. Daarnaast zijn journalisten soms zelf informant, zij leveren al dan niet op gezette tijden informatie. Tot slot heb je infiltranten, die vanuit de AIVD in de journalistiek gaan werken. „Maar dat komt bijna niet voor.”

‘Golfje van vooruitgang’

Ook voor onderzoekers als Vleugels blijft het gissen naar de precieze omvang van de volgpraktijken van de dienst. De gebrekkige openheid van de AIVD en de belemmering van haar werk als onderzoeksjournalist, waren voor Stella Braam de reden om deze maand bij het ministerie van Binnenlandse Zaken bezwaar te maken tegen de gang van zaken. In deze procedure - die gesteund wordt door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Persvrijheidsfonds – eist Braam vernietiging van de verzamelde gegevens na volledige openbaarmaking, en een einde aan het volgen van haar door de AIVD. Gebeurt dat niet, dan kan ze haar werk niet meer voluit doen, zegt ze. Braam: „Dan is mijn loopbaan als onderzoeksjournalist wel voorbij.”

Sinds 2016 genieten journalisten overigens enige bescherming tegen de opsporingsmethoden van de AIVD en de militaire evenknie MIVD. De diensten mogen alleen bijzondere opsporingsmiddelen – zoals het afluisteren van telefoongesprekken – tegen journalisten inzetten bij „zwaarwegende operationele belangen”, zoals concrete aanwijzingen van een direct gevaar voor de nationale veiligheid.

Sinds 2016 genieten journalisten enige bescherming tegen de methoden van de AIVD.

Aanleiding voor de aanscherping was de veroordeling van Nederland in 2012 door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in een zaak aangespannen door De Telegraaf. De AIVD had twee journalisten van die krant, Bart Mos en Joost de Haas, afgeluisterd om hun bronnen te achterhalen. De AIVD moet nu de rechtbank Den Haag, de minister en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) om toestemming vragen om bijzondere opsporingsmiddelen tegen journalisten te gebruiken. Dat laat onverlet dat de dienst de wettelijke bevoegdheid heeft om journalisten te werven als informant of infiltrant.

„Al die voorbeelden van journalisten die samenwerken met geheime diensten, en journalisten die zonder dat ze het weten worden gevolgd door dezelfde diensten, leiden tot wantrouwen richting de journalistiek”, concludeert Braam. „Het maakt mij ook onrustig. Wie zijn al die collega’s? Hoever gaat deze praktijk?”

Braam roept journalisten op om hun persoonsdossier op te vragen. „Het is maar een kleine moeite en misschien krijgen we dan enige zicht op de omvang van deze praktijk.”

Banden met geheime diensten

De ene journalist wordt bespied, de ander helpt de inlichtingendienst Terwijl de ene journalist heimelijk gevolgd wordt, probeerden inlichtingendiensten andere collega’s te bewegen om samen te werken. Iets wat niet altijd lukt. Maar nauwe banden met de journalistiek waren er altijd. J.L. Heldring Foto Vincent Mentzel Oud-NRC-hoofdredacteur J.L. Heldring reisde in 1960 op kosten van de BVD naar de Sovjet-Unie, zo staat in zijn biografie. En Jan Heitink combineerde zijn baan als adjunct-hoofdredacteur van De Telegraaf met „hand- en spandiensten” voor de BVD, schreef mediahistorica Mariëtte Wolf. Heitink kreeg een „onkostenvergoeding” van 300 gulden per maand van de dienst. Dagblad Trouw kon in 1979 melden dat hoofdredacteur Jacques den Boer van het nieuwsmagazine Nieuwsnet ontslagen was vanwege zijn contacten met de BVD. Dat jaar kreeg de Tweede Kamer ook een boze brief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) over een BVD-medewerker die een NOS-manager had benaderd voor meer anti-Rusland en pro-Amerika-nieuws in het Journaal. De NVJ protesteerde al in 1973 tegen een BVD’er die zich als journalist van Vrij Nederland had voorgedaan om informatie uit linkse kringen los te krijgen. In 1996 verklaarde voormalig BVD-chef Arthur Docters van Leeuwen voor de rechtbank dat oud-journalist Willem Oltmans gevolgd was. Niet omdat hij onbetrouwbaar was, zei Docters, maar omdat hij contacten had met personen die de veiligheid van de staat in gevaar brachten. Oltmans mocht ook zijn persoonsdossier inzien, maar het dikke pak papier was teruggebracht tot een dun mapje met veel weggelakte gegevens. Willem Oltmans Foto ANP Rudie van Meurs (82), een van de grondleggers van de onderzoeksjournalistiek in Nederland, herinnert zich hoe hij als jonge verslaggever in de jaren zestig benaderd werd door een adjudant van politie uit Zaandam die voor de BVD werkte. Van Meurs: „Of ik informatie kon leveren over studenten van de Nederlandse Christen-Studenten Vereniging die veelvuldig naar landen reisden die voor de dienst bedenkelijk waren. De adjudant beloofde een vergoeding maar vooral zou hij zorgen voor aanzien en primeurs waarmee ik de blits kon maken.” Twee dagen later tipte hij Van Meurs dat uit een KLM-vliegtuig een lading goud was gestolen. Het bleek te kloppen en Van Meurs had een primeur. „Maar tussen de adjudant en mij is het nooit wat geworden.” Om toch informatie van hem los te krijgen liet de BVD Van Meurs bij Trouw bespioneren door collega Gijs Brandsma. „Een merkwaardige man”, herinnert Van Meurs zich. „Later las ik in NRC dat Gijs toegaf dat hij voor de BVD werkte.” De kwestie was in 1975 aanleiding voor de NVJ om uit te spreken dat „het lidmaatschap van de vereniging onverenigbaar is met het verstrekken van informaties aan inlichtingendiensten”. Gijs Brandsma De AIVD benaderde ook Maarten Zeegers die als undercover-journalist Haagse moskeeën bezocht, meldde NRC in 2019. In een eerste gesprek kwam er een envelop met geld op tafel, het tweede gesprek cadeaus en vliegtickets, waarna tevergeefs geprobeerd werd hem informatie te ontfutselen. Journalist Anthon Keuchenius werd begin deze eeuw benaderd door de AIVD, na een reportage in Jemen. Eenmaal thuis belde „meneer M.” van de dienst die wilde praten en koffie drinken. Het verzoek was inlichtingen te verzamelen. Keuchenius weigerde, schreef hij in NRC in 2019. Een AIVD-infiltrant die als journalist werkte, was Paul Kraaijer. Terwijl hij zich uitgaf als Trouw-journalist infiltreerde hij vanaf 1986 in extreem-linkse kringen, vertelde hij zelf tegen De Telegraaf en Nieuwsuur. Het radioprogramma Argos onthulde in 2011 dat Ben Jebbink (later KRO) eind jaren tachtig gerekruteerd werd als informant en infiltrant. Hij was student journalistiek in Utrecht, een perfecte dekmantel. Jebbink infiltreerde in de kraakbeweging maar hield er naar eigen zeggen mee op toen hij een envelop met 75 gulden kreeg van zijn contactpersoon. Wim Bartels was in 2007 journalist voor het Algemeen Dagblad. Hij werkte echter ook voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), bleek uit het onderzoek van Argos. Dezelfde MIVD zette een NOS-correspondent onder druk om informatie door te spelen, schreef voormalig NOS-hoofdredacteur Hans Laroes in 2012 in zijn boek De littekens van de dag. Nederlandse journalisten die in Afghanistan hadden gewerkt tijdens de oorlog tegen de toenmalige Sovjet-Unie werden binnengehaald als informant, en in een enkel geval als analist. „Zo hebben we snel meters kunnen maken”, vertelde een oud-MIVD-agent tegen NRC in 2021. Zeven Nederlandse sportverslaggevers gingen in 2008 in op het verzoek van de AIVD om informatie te verzamelen tijdens de Olympische Zomerspelen in China, onthulde De Telegraaf in 2012 op basis van „goedingelichte bronnen”. In 2019 schreef de Volkskrant dat Bas van Hout tussen 1997 en 2002 informatie gedeeld had met de BVD. De misdaadjournalist van onder andere Panorama, De Telegraaf en Nieuwe Revu voerde tientallen gesprekken met de dienst.

Reacties NVJ en AIVD

Algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) vindt het „alarmerend” dat een „volbloed onderzoeksjournalist” als Stella Braam tientallen jaren is gevolgd. „Wij steunen haar bezwaarprocedure, samen met het Persvrijheidsfonds.” Het is volgens Bruning belangrijk dat er helderheid komt. Dat geldt volgens hem ook voor journalisten die samenwerken met inlichtingendiensten. „Zoiets keuren wij overigens volstrekt af.” De AIVD zegt desgevraagd niet „in gesprek” met NRC te gaan over het dossier van Stella Braam.