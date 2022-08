Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Zelfs op het strand in Bretagne werd ik er elke dag aan herinnerd wat ons te wachten staat. Het getijdenverschil is er indrukwekkend. Er verschijnt twee keer per etmaal een paar honderd vierkante meter vlakte voor de deur. Zelfs in het hoogseizoen in de drukste badplaatsen is er verbazend veel ruimte. Duizend badgasten en toch zo rustig. Genoeg plek om te vliegeren en te tennissen. De kinderen vissen of gooien met steentjes.

Maar dan komt het water. Eerst onopvallend, dan sneller. De grote migratie komt op gang. Strandmatjes worden steeds haastiger opgerold. De zandkastelen worden dapper verdedigd maar zijn altijd verloren zaak. We onderschatten de stijging en de kampementen moeten toch opnieuw worden opgebroken. En nog hoger. Vergeten kindersandalen drijven in de branding.

En plotseling is het druk op het overgebleven strookje strand. Tennissen, vissen en vliegeren is voorbij. Die ene verstandige familie die al de hele middag hoog en droog op een riant stuk zand zit, kijkt misprijzend naar al die nieuwkomers, getijdevluchtelingen, die steeds dichterbij komen zitten. Oma krijgt bijna een keitje op d’r kop van de nieuwe buurtkinderen. Een uitwapperend laken blaast een zandstormpje in hun gezicht. En wat is het heet eigenlijk. Waarom is het toch, elke dag, zo heet?

Ben ik de enige die in die strandmigratie een soort dagelijkse oefening zie in het spelenderwijs leren omgaan met wat er in het echt in de wereld gaat gebeuren? Niet alleen de ruimte wordt schaars. Water, energie, personeel, eten, geld, schaduw, alles is op. Voorspelling voor deze winter: wereldwijde hongersnoden vanwege peperduur voedsel door mislukte oogsten, dure kunstmest vanwege dure stroom en duur vervoer vanwege minimaal beladen schepen die over het laatste rivierstroompje zo ver mogelijk landinwaarts proberen te komen. Kerncentrales die niet te koelen zijn. Hydro-elektriciteit wat ooit als een duurzaam idee klonk. Kolencentrales die het probleem erger maken. En de verstopte methaanbommetjes die overal in de beddingen droog komen te liggen en alles in nog grotere versnelling brengen.

Zijn we voorbereid op de armoedeval in ons eigen land? Iedereen weet toch wat dat doet: dat je ongelijkheid kunt ruiken. De één verschijnt geparfumeerd en gedoucht op school, opleiding of werk. De andere leerling kan zich geen warm water meer veroorloven. En je kunt het ook horen. Zondebokzoekende stemmetjes. Ze mompelen dat er toch wel verdacht veel Tanzanianen en Algerijnen en Turken aan het woord zijn in de verslaggeving vanuit Ter Apel. Wat doen die mensen hier eigenlijk? Sinds wanneer is het onze plicht hen onderdak te bieden?

En werden we niet uitgelachen toen we zeiden dat ze onze huizen en ons land gingen inpikken? Maar het gebeurt: Utrecht reserveerde zes weken lang alle sociale huurwoningen voor immigranten. 20.000 huizen kondigt het kabinet aan om de crisis het hoofd te bieden. Waarom mogen zij voorpiepen?

Heus, het vergt niet veel voor afgehaakt Nederland om bruggen te bouwen tussen alle afzonderlijke crisissen. Net als het voor de elite niet veel vergt om die stemmen op een populistisch of racistisch hoopje te vegen. Er zitten relschoppers tussen. Ministerbezoekers. Hooligans. En we kunnen vast nog wat feiten uit de kast trekken waarmee we al hun commentaren naar het rijk der anti-wetenschappelijke fabelen kunnen sturen. Dan hoeven we er sowieso niet meer op in te gaan.

De afhakers zullen telkens weer hun gelijk bevestigd zien worden: ja hoor, wij worden weer voor racisten uitgemaakt. Of wappies. Of allebei. Maar waarom kopen ze geen hotel in het Benoordenhout? In Kralingen of Oud-Zuid? En waarom beweert minister Kaag van Financiën dat er dit jaar geen extra middelen zijn voor koopkrachtreparatie terwijl de regering ondertussen in Brussel vraagt of we alsjeblieft de energieslurpende industrie voor 835 miljoen euro mogen steunen omdat die het zo lastig hebben met de kosten. Waarom mijn Enecorekening niet?

En, kunt u, beste aangehaakte vriend, mij nog eens helpen herinneren waarom het ook alweer zo mooi was onderdeel te zijn van ‘Brussel’? In deze tijden miljarden aan wapentuig en hulp naar Oekraïne sturen. Miljarden aan geprint geld om Italië en Spanje met hun schulden te helpen. En wat krijgen we terug? Stikstofnormen en een asielstroom waar we geen controle over hebben.

Die fluisterstemmen worden eerst mompelaars en uiteindelijk spreekkoren, die straks op het einde van de gure winter precies voor de Provinciale Statenverkiezing hun maximale sterkte bereiken. Stel dat het kabinet rond die tijd nog in leven is, hoe zal het de coalitie dan vergaan met een Eerste Kamer die niet meer leuk meedoet?

Vergeef me mijn pessimisme. Dit is wat ik denk. Ergens ben ik de afgelopen tijd elk greintje optimisme verloren over de nabije toekomst. Ooit wordt het vast weer eb, maar niet over zes uur. Eerder over zes jaar. Of zestien.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.

