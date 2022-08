Zeker 400 asielzoekers geëvacueerd uit Ter Apel na kritiek op hygiëne door Inspectie

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de veiligheidsregio Groningen hebben vrijdagavond vierhonderd asielzoekers van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel naar andere opvanglocaties in Nederland gebracht. Eerder op de avond pleitte de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor „onmiddellijk ingrijpen” vanwege de zeer slechte hygiëne rondom het aanmeldcentrum, waar al wekenlang honderden mensen buiten in de open lucht moeten slapen. Volgens de Inspectie is er „een groot risico” op het uitbreken van infectieziekten „als gevolg van het totale gebrek aan hygiëne op het terrein”.

Er zijn te weinig wc’s, douches en asielzoekers die er wachten hebben te weinig toegang tot schoon water. Dat heeft potentieel gevolgen voor de volksgezondheid: „niet alleen voor de mensen die daar zijn om een asielaanvraag in te dienen, maar ook voor iedereen die daar werkt of woont”. De Inspectie waarschuwde nog dat ook bij het verplaatsen van asielzoekers naar andere opvanglocaties rekening gehouden moest worden met het uitbreken en verspreiden van ziekten. Of dat ook is gebeurd, is niet duidelijk.

Volgens de NOS zijn de asielzoekers vrijdagavond naar Utrecht, Almere, de stad Groningen en de Groningse plaatsen Stadskanaal en Zuidbroek gebracht. Persbureau ANP meldt dat vrijdagavond „tientallen” mensen achterbleven rondom het aanmeldcentrum. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Vluchtelingenwerk ging het om zo’n vijftig tot tachtig mensen - zij zouden bang zijn geweest in een bus te stappen en vreesden dat hun asielaanvraag vertraging op zou lopen.

Asielcrisis

Het Nederlandse asielsysteem stokt en dat is het meest zichtbaar in Ter Apel, waar iedere asielzoeker bij aankomst in Nederland heen moet. Het aanmeldcentrum is al maanden te vol en asielzoekers sliepen daardoor aanvankelijk noodgedwongen op stoelen en later ook in de buitenlucht. Deze week bereikte de crisis een dieptepunt, toen tweemaal op rij ruim zevenhonderd mensen buiten sliepen, op de grond.

Het kabinet kondigde vrijdagavond een nieuw asielakkoord aan, waarvoor het de komende jaren honderden miljoenen uittrekt. In het akkoord staat onder meer dat gemeenten dit najaar zeker twintigduizend nieuwe woningen klaar moeten hebben en dat Nederland tijdelijk stopt het de zogeheten Turkije-deal, dat asielzoekers uit Turkse vluchtelingenkampen over Europa verdeelt. Daardoor komen volgend jaar 1.250 asielzoekers minder naar Nederland. Het akkoord is tot stand gekomen in overleg tussen het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Veiligheidsberaad en de provincies.

Lees ook: In Ter Apel groeit de wanhoop: ‘Ga maar terug. Hier wachten heeft geen enkele zin’