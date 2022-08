Vrachtauto rijdt van dijk op buurtfeest Nieuw-Beijerland, meerdere doden

Een vrachtwagen is zaterdagmiddag van een dijk in Nieuw-Beijerland gereden. Daarbij zijn meerdere mensen die daar een buurtbarbecue organiseerden om het leven gekomen, meldt de politie. Ook zijn er meerdere personen gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat.

Hulpdiensten schaalden groot op na het ongeluk en er werden drie traumahelikopters en meerdere ambulances naar de plek van het ongeluk gestuurd. Meerdere gewonden zijn volgens de politie al naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeluk gebeurde aan de Zuidzijdsedijk. De vrachtwagen die van de dijk reed is van het Spaanse vervoersbedrijf El Mosca.

Volgens de politie waren er op het buurtfeest veel mensen aanwezig. „Er wordt uiteraard zorg voor hen geregeld”, aldus de politie. Een ooggetuige verklaarde tegenover Rijnmond dat er een locatie is opgezet waar getuigen van het incident terecht kunnen. Daar zou de locoburgemeester van Hoeksche Waard aanwezig zijn.