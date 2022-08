Eindelijk zijn we officieel een derdewereldland. Artsen zonder Grenzen springt bij in het Groningse Ter Apel. Vervuilde asielzoekers met de meest besmettelijke huidziekten en andere enge kwalen moeten met spoed geholpen worden. Essentiële basiszorg. Net als in Zuid-Soedan, Congo en Burundi.

In gedachten zie ik die dokters en hun medewerkers de provincie Groningen binnenrijden. Langs de door de vele aardbevingen onbewoonbaar verklaarde boerderijen. De medici zijn buitenlanders en hebben nooit geweten dat dit stukje Europa zo gehavend is achtergelaten. Is het algemeen bekend dat die aardige Groningers geen cent gevangen hebben voor dat zestig jaar lang opgepompte aardgas? Leeggezogen door Shell en Esso, die hun activiteiten gezellig gebundeld hebben in de NAM. Ik denk het niet.

Op de radio vertelt een nieuwslezer onderhand dat de vroegere ceo van Esso Nederland, ene Joost van Roost, weigert om door een parlementaire enquêtecommissie gehoord te worden. Die commissie onderzoekt de gaswinning en de daaruit voortgekomen aardbevingen. Officieel ben je verplicht om voor zo’n commissie te verschijnen, maar Van Roost is Belg en dan hoeft het niet. Ook al was hij zeventien jaar verantwoordelijk voor deze puinhoop. Heerlijk die Europese wetgeving! Hoop wel dat Joost gewoon zijn bonussen gevangen heeft.

De jongste stagiaire in de Artsen zonder Grenzen-auto vraagt naar wat voor vluchtelingenkamp ze precies onderweg zijn. Mensen die de verwoeste provincie Groningen uit willen? Volgens de documenten willen de vluchtelingen ons land niet uit, maar er juist in. De dokters snappen er niks van. Zeker niet als ze de totaal uit het lood hangende dorpen zien.

Een medewerker zegt verbaasd: „In Dubai vonden ze olie en daar kan je nu in de kokende woestijn overdekt op een zwarte piste skiën. In het dwergstaatje Qatar slurpen ze hetzelfde goud uit de grond en daar gaan ze nu in airconditioned stadions gezellig voetballen en honderden miljoenen verdelen. Die stadions zijn weliswaar gebouwd door slaven, maar die zijn allemaal dood dus die hebben er geen last van. Maar die Groningers hebben het gas dus aan die Belg en het inmiddels Britse Shell gegeven? Wonderlijk volkje.”

Op de radio wordt in dezelfde nieuwsuitzending bekendgemaakt dat onze nationale luchthaven het laatste half jaar 65 miljoen euro winst heeft gemaakt. Schipholbaas Dick Benschop vertelt niet zonder trots dat dat komt omdat hij efficiënt bezuinigd heeft op de personeelskosten. Een bijkomend voordeel is het dat er in de luchthaven een kleine tienduizend koffers gestrand zijn. Volle koffers welteverstaan. Die wil Dicky met een groots gebaar schenken aan het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Er is een grote kans dat de koffers allemaal gevuld zijn met dure merkkleding en dan zijn die mensen eigenlijk meteen ingeburgerd. Benschop voelt zich sowieso verwant met het asielzoekerscentrum omdat de mensen daar ook vaak buiten slapen. Net als op zijn Schiphol. En dat dat probleemloos kan is weer het voordeel van de klimaatverandering.

Verder is hij blij dat de regeringspartijen zijn luchthaventje qua stikstof voorlopig even met rust laten en ook die irritante natuurvergunning verdwijnt tot nader order in een Haagse la. Met dank aan Wopke, die natuurlijk niks anders deed dan zijn eigen reet redden. Voor zijn gelovige partijtje voorgoed werd versplinterd koos hij eieren voor zijn geld. Geen scharreleieren. En verder feliciteer ik uiteraard de boeren, die het met hun acties bereikt hebben. Kortom: terreur loont!

Inmiddels heb ik afgelopen woensdag mijn zesde booster gehaald. In de Amsterdamse RAI. Mijn vrouw en ik waren de enige bezoekers in het verder totaal verlaten complex. En er was personeel. Een mevrouw om ons welkom te heten, een mevrouw die vroeg of we een mondkapje bij ons hadden, een mevrouw die ons een mondkapje gaf, een mevrouw met een formulier, een mevrouw met een pen, een mevrouw die het formulier nakeek, een mevrouw om mijn ID te controleren, een mevrouw voor de prik zelf plus een mevrouw in de wachtruimte, waar we verplicht moesten bijkomen van de dramatische medische ingreep.

Dus als het COA nog een ruimte zoekt voor asielzoekers? De RAI. En: aan personeel geen gebrek.

