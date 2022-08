Dit weekend barst het culturele seizoen weer los, na twee jaar coronacrisis. Makers, kunstenaars en culturele organisaties presenteren hun nieuwste programma’s. Samen uitgaan, door een museum of monument dwalen, een film of voorstelling pakken – het zijn momenten die het leven kleur en betekenis geven.

Jeroen Bartelse is algemeen directeur van TivoliVredenburg, Anne Breure is programmaker in de podiumkunsten. Beiden zijn de nieuwe voorzitters van Kunsten ’92, de belangenvereniging voor de culturele en creatieve sector.

Maar boven deze hoopvolle opening hangt de vrees van wat de komende tijd gaat brengen. Heeft het virus nog trucs achter de hand? Gaat de energiecrisis, de gierende inflatie of economische recessie de culturele sector alsnog knock-out slaan? Ticketprijzen schieten omhoog. Dit is de duurste Lowlands ooit, kopte NRC afgelopen week.

De coronacrisis legde de zwakke plekken van de cultuursector bloot. De arbeidsmarkt is ontwricht. Zzp’ers werden hard geraakt en veel professionals – technici, marketeers, productieleiders – zijn vertrokken. Concerten en voorstellingen mogen weer, maar worden regelmatig geannuleerd door gebrek aan personeel of omdat een tourbegroting niet rond te krijgen is. De reserves zijn opgebruikt en de weerstand is laag.

We moeten van die zwakke plekken af en de sector toekomstbestendig maken. Het is zaak nu stappen te zetten om tot een gezonde, toegankelijke en solidaire sector te komen. Het culturele veld is daar al mee begonnen: bij de opening van het culturele seizoen start Kunsten ’92 het debat over de fundamenten van het cultuurbeleid.

Werkgelegenheid

Waarom hebben we kunst en cultuur ook alweer nodig? Het liefst beginnen we het antwoord op deze vraag met een hartstochtelijk verhaal over de waarde van kunst en cultuur. Over de inspiratie, troost en vreugde die het geeft. Cultuur draagt bij aan beter onderwijs en mentale gezondheid. Onze kunstenaars zijn in tijden van crisis onontbeerlijk voor het verbeelden van een andere toekomst.

Maar kijk ook naar de economie. De culturele en creatieve sector stond in het jaar voordat corona toesloeg stevig in haar schoenen. Met een aandeel van 3,7 procent in de Nederlandse economie nam zij 4,5 procent van de werkgelegenheid voor haar rekening. Groter dan bijvoorbeeld de landbouwsector of de horecasector. In dat pre-coronajaar werkten er 344.000 mensen en waren er 550.000 vrijwilligers actief; zij ontvingen maar liefst 175 miljoen bezoeken.

Die culturele en creatieve sector bestaat uit een fijnmazig weefsel van artiesten, culturele en mediaorganisaties, producenten, toeleveranciers en fondsen. Een groot deel van hen kan, in normale omstandigheden, uitstekend op eigen benen staan. Voor sommige functies springt de overheid bij. Bijvoorbeeld voor het behoud van erfgoed, talentontwikkeling of cultuureducatie.

Stroperige procedures

Maar dit weefsel staat onder druk. De verdeling van overheidsbijdragen is een ratrace. Elke vier jaar schrijven vele honderden organisaties hun vingers blauw aan subsidieaanvragen bij het Rijk, gemeenten of fondsen. Andere rennen van projectsubsidie naar projectsubsidie. De beoordelings- en verantwoordingslast is hoog, procedures stroperig. De ratrace trekt aanvragers en beleidsmakers elke keer de korte termijn in en zit toekomst-denken in de weg. Zo komen we niet van die zwakke plekken af. Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media, D66) zal de komende weken haar beleidsplannen presenteren. Dit is het moment om te kiezen; dit is het moment om een systeem te doorbreken.

Verleng om te beginnen de beleidscyclus van vier naar zes jaar, dat geeft meer lucht en minder bureaucratie. Verlaat benauwde prestatie-eisen, zoals het aantal voorstellingen en bezoekersaantallen en kies voor bredere maatstaven: artistieke waarde, maatschappelijke impact en ondernemerschap. Gebruik financieringsvormen die passen bij de behoeften van de sector, kijk verder dan alleen het subsidie-instrument. Beloon gemeenten die investeren in cultuur, want als Rijk en gemeenten samen stoken maken zij een groter vuur.

Wees moedig, maak na 30 jaar ruimte voor een fundamentele herziening van het cultuurbeleid. Niet slechts een incidenteel steunpakket of een nieuwe functie toevoegen. Cultuurbeleid barst uit zijn voegen, pak het hele bestel aan.