‘Servië en Kosovo bereiken akkoord over grensregels’

Na een slepend conflict hebben de regeringen van Servië en Kosovo eindelijk een akkoord bereikt over regels aan de grenzen tussen beide landen. Dat meldt buitenlandcoördinator van de Europese Unie Josep Borrell zaterdagmiddag op Twitter. Discussies over mogelijke regels zorgden al tijden voor onrust in met name het noorden van Kosovo.

Volgens Borrell is na een door de EU gefaciliteerde dialoog besloten dat „Servië akkoord is met het afschaffen van in- en uitreisdocumenten voor houders van een Kosovaarse identiteitskaart en is Kosovo akkoord gegaan met het niet introduceren van deze [documenten] voor mensen met een Servische identiteitskaart”. Meer toelichting werd nog niet gegeven, waardoor onduidelijk blijft of dit betekent dat Servië niet langer eist dat inwoners van Kosovo met een speciale, tijdelijke nummerplaat de grens oversteken. Kosovaren mogen al ruim een decennium niet met een plaat waarop ‘RKS’ (Republiek van Kosovo’) staat Servië betreden. Kosovo dreigde onlangs per 1 september een soortgelijke wet te introduceren voor Serviërs die naar Kosovo afreizen. Dat laatste leidde afgelopen tijd tot flinke spanningen.

Het is niet duidelijk of een verdere escalatie van dit conflict over nummerplaten nu is afgewend. Volgens Borrell zijn er „nog steeds problemen die niet opgelost zijn”. De EU-buitenlandcoördinator zei dat Serviërs en Kosovaren vrijelijk met hun identiteitskaarten de grens oversteken kunnen. „Dit is een Europese oplossing”, schrijft Borrell. „We feliciteren beide leiders met deze beslissing en met hun leiderschap”.

In 2008 verklaarde Kosovo zich onafhankelijk van Servië. Belgrado heeft de onafhankelijkheid nooit erkend. In het noorden van Kosovo woont een grote Servische minderheid. Eerder deze maand werden daar nog agenten beschoten en wegen geblokkeerd uit protest tegen door Pristina voorgestelde nieuwe regelgeving.