Opvang nodig voor 20.000 statushouders

Gemeenten moeten dit najaar woonruimte creëren voor twintigduizend statushouders. Daarvoor trekt het kabinet de komende jaren honderden miljoenen euro’s uit, voor onder meer noodopvang, huisvesting en de aanpak van overlastgevers. Dat zijn het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Veiligheidsberaad en de provincies vrijdag overeengekomen.

De afspraken moeten de instroom van asielzoekers beperken en daarmee overvolle asielzoekerscentra ontlasten. Zo komen voorlopig alleen statushouders die een woning hebben in aanmerking voor gezinshereniging. Ook stopt het kabinet tijdelijk met de zogeheten Turkije-deal, die asielzoekers over de EU verdeelt. Door dat besluit zullen er tot eind volgend jaar 1.250 minder nieuwkomers naar Nederland komen.

Verder worden de procedures voor kansarme asielzoekers versneld en gaan asielzoekers uit veilige landen en overlastgevers naar een aparte locatie. En om mensenhandel effectiever tegen te gaan, wordt het grenstoezicht van de marechaussee verscherpt.

Dat veel azc’s te maken hebben met ruimtegebrek komt onder meer door trage besluitvorming bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die kampt met achterstanden. Hierdoor stromen te weinig asielzoekers door naar een andere locatie. Via dwangsommen kan de IND worden geforceerd sneller een besluit te nemen. Om het aantal uit te keren dwangsommen te beperken, wordt de beslistermijn voor een asielverzoek verlengd van zes naar vijftien maanden.

Aanleiding voor de overeenkomst zijn onder meer de penibele omstandigheden in het aanmeldcentrum Ter Apel, waar honderden vluchtelingen vanwege een gebrek aan slaapplekken al zo’n twee weken noodgedwongen buiten bivakkeren. Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen, die niet eerder ingreep in Nederland, verleent de komende weken medische bijstand op het terrein. Daarbij worden onder meer infecties, huidziekten en verwondingen behandeld, van asielzoekers die zich volgens AzG-directeur Judith Sargentini in „mensonwaardige” omstandigheden bevinden.

Afgelopen donderdag heeft de hulporganisatie twee asielzoekers met spoed naar het ziekenhuis gestuurd. De een kreeg een acute hartaanval, de ander leed aan diabetes en had al een maand geen insuline gekregen. In de nacht van dinsdag op woensdag overleed in de sporthal van Ter Apel een baby van drie maanden. De doodsoorzaak wordt onderzocht.

Voor de „onhoudbare situatie” bij Ter Apel moet „direct” een oplossing komen, aldus staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken, VVD) vrijdag. Het ministerie van Defensie heeft daarom een grootschalige nieuwe opvanglocatie beschikbaar gesteld, die „vanaf volgende week” functioneel moet zijn. Van der Burg zei niet waar die plek is. Tot die tijd moeten de asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek is, „zo snel mogelijk” elders worden opgevangen. Onduidelijk is of dat lukt. Intussen is met de Groningse burgemeester Koen Schuiling (VVD) afgesproken dat de hygiëne bij het aanmeldcentrum moet worden verbeterd.

De asielcrisis groeide de afgelopen weken uit tot een bestuurlijke crisis, waarin gemeenten en het kabinet aanvankelijk lijnrecht tegenover elkaar stonden. Gezien op vrijwillige basis onvoldoende asielplekken beschikbaar kwamen, kondigde Van der Burg vorige week aan dat het Rijk een hotel in de gemeente Tubbergen koopt om plaats te maken voor een azc, waarmee voor het eerst een gemeente wordt gepasseerd in de besluitvorming. De dwangmaatregel leidde tot felle kritiek van buurtbewoners en de gemeente Tubbergen.

‘Nederland blijft te aantrekkelijk’

Ook binnen coalitiepartij de VVD hield het asielbeleid de gemoederen bezig. Lokale afdelingen uitten eerder in brandbrieven kritiek op het kabinet, dat „een principiële grens” is overschreden door „tegen de wil van democratisch verkozen bestuur” een locatie voor een azc aan te wijzen.

VVD-fractievoorzitter Sebastiaan Vliegen uit de Limburgse gemeente Voerendaal, initiatiefnemer van de eerste ‘brandbrief’ aan de VVD-top over de opvang, is ook vrijdag „nog niet echt gerust”. „Wij willen structurele oplossingen om te voorkomen dat we over een jaar niet veel verder zijn dan nu. Ik ben bang dat Nederland nog steeds té aantrekkelijk blijft in vergelijking met andere Europese landen.” Vliegen noemt de plannen „snel bedacht”. „Het grote probleem zijn de grote aantallen in relatie tot de wachtlijsten van Nederlanders, én de steeds hogere energierekening.”

Teun Heldens, fractievoorzitter van VVD Peel en Maas, noemt het nieuwe plan „symptoombestrijding”. „De echte instroom wordt te weinig aangepakt. Het is veel te mager. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.”

Met medewerking van Petra de Koning.