Onlangs had ik een lekke band op de snelweg. Toevallig kwam ik tot stilstand onder een portaal met matrixborden. Ik besloot als 70-plusser niet zelf de band te verwisselen maar de wegenwacht te bellen. De wegenwachter arriveerde binnen een half uur, hij keek mij vanuit zijn auto aan en begon te bellen. Even later verscheen het getal 70 boven de linkerbaan en een rood kruis op de rechterbaan. Desgevraagd zei hij: „Wij informeren tegenwoordig direct de overige weggebruikers over de vermoedelijke leeftijd van de veroorzaker.”

