Voor je het weet, heet iets een complottheorie. Dat is lastig, want de redelijke burger kan er dan niet langer met goed fatsoen over meedenken. Hele beleidsgebieden belanden hierdoor buiten het maatschappelijke debat. Soms denk ik wel eens dat berichten bewust onbegrijpelijk worden gepresenteerd opdat de burger paranoïde kan worden genoemd als hij ze niet snapt. Of ben ik nu gek?

Vorige week las ik in twee kranten over een proef met vroege opsporing van longkanker. In NRC toonde de wetenschap zich optimistisch. Een onderzoeker van het Erasmus MC, dat de proef gaat uitvoeren met geld van de Europese Commissie, vertelde dat door de screening jaarlijks 1.500 tot 2.500 minder mensen zullen sterven. „Het vroeg opsporen kan het aantal sterfgevallen met een kwart omlaag brengen.” Einde bericht.

In de Volkskrant las ik iets heel anders. „Dit is een pure screeningslobby van de medische industrie”, zei een hoogleraar klinische epidemiologie van het UMC Utrecht. „Je maakt hier echt niemand blij mee.” Ze was niet de enige onderzoeker die er zo over dacht. Er werd verwezen naar, nota bene, eerder onderzoek van het Erasmus MC, waaruit bleek dat na tien jaar het aantal sterfgevallen door de screening niet is gedaald.

Onderzoeken met wisselende uitkomsten, wetenschappers met onderling onverenigbare conclusies, kranten met berichten die niet vallen te rijmen: als kalme burger zit je er op je stoel beteuterd naar te kijken. Minder kalme burgers zijn helemaal beduusd. Hun interpretatie van de rommelige informatie rond het kankeronderzoek luidt dat de overheid de gezondheidsschade wil verdoezelen die coronavaccins hebben aangericht. En, tja, hoe komt een medisch centrum eigenlijk aan gegevens over ons rookgedrag? Van Europa soms?

Natuurlijk, de interpretaties van die burgers zijn niet erg doordacht. Maar bij zo’n vaststelling alleen kun je het niet laten. Ten eerste is het akelig als burgers oprecht denken door de overheid te worden bedot inzake ernstige kwesties. Je zou willen dat iemand die verdenking van ze kan wegnemen, maar wie? Wie heeft voldoende gezag, welke instantie kan geloofwaardig de weg wijzen in de verwarring? De wetenschap? De pers? Zou je denken?

Ten tweede hebben burgers niet veel aan elkaar. Als ze de gemengde signalen van pers en wetenschap willen doorgronden, zouden ze elkaar kunnen bijpraten in het maatschappelijk debat, maar daarvan komt niet veel als je elkaar over en weer voor dom en slecht houdt. Ten derde zijn er de lobby’s en de belangen: de medische industrie en andere screeningsindustrieën hebben belang bij zo veel mogelijk meten en onderzoeken. Platforms hebben belang bij complotdenken. In dit veld moet vanaf nu een nationaal gesprek op gang komen over het Europees identiteitsbewijs. Dat is tricky. Staatssecretaris Van Huffelen heeft deze week een oproep gedaan om „over ontwerp en inzet 1e versie ID-wallet” mee te praten. Een week eerder liet ze de Tweede Kamer al per brief weten dat in 2023 „een eerste versie van een Nederlandse open source ID-wallet werkend moet zijn”. Nu komt ze dus met het loffelijke initiatief om vooraf te praten met de maatschappij. Maar wie weet er nou helemaal wat een open source ID-wallet is?

Ergens zou iemand helder moeten toelichten wat hier op het spel staat. Liefst volledig en geloofwaardig. Vervolgens moet de ene helft van Nederland de staatssecretaris er niet meteen van verdenken de Nederlandse burger te willen verkopen aan Klaus Schwab. De andere helft van Nederland moet bij elk bezwaar tegen bemoeienissen van het grootkapitaal niet meteen ‘complottheorie!’ roepen.

Want bezwaren zijn er genoeg. In haar Kamerbrief klonk de staatssecretaris zelf al niet bijster enthousiast over de nieuwe Europese digitale identiteit. Er zijn zorgen over datalekken en identiteitsfraude. Zorgen over overidentificatie en overvraging: dat iedereen in het wilde weg om je ID en je gegevens gaat vragen. Zorgen over de controlesamenleving: dat de wallet wordt gebuikt om elk aspect van je leven te controleren. Het is een hoogst urgent politiek onderwerp.

Eerder deze zomer heeft de Tweede Kamer al geadviseerd tegen de invoering van een Europees burgerservicenummer. In Nederland zijn politici huiverig voor de ontwikkeling, maar anderen in Europa zijn er warm voorstander van. Dat lijkt me bij uitstek een situatie voor nationale eenheid: voorlopig ontwerpen landen hun eigen ID-wallet, dus laten we zorgen dat we straks in Nederland de beste wallet van Europa krijgen. Geen verplicht gebruik. Ontworpen vanuit de burger.

En dan nog, zou ik zeggen. Dan nog is zo’n ID pure screeningslobby van de ID-industrie. Maar goed, let vooral niet op mij.

Maxim Februari is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl

