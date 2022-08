Zesendertig keer gebruikte Pieter Heerma, fractievoorzitter van het CDA, tijdens het Kamerdebat afgelopen dinsdag het woord ‘samenleving’. Minder frequent dan ‘impasse’ (54 keer), maar toch best vaak – en dat was niet toevallig. Het woord stond ook centraal in de „longread” die Wopke Hoekstra vorige week op de CDA-site publiceerde, als begeleidende tekst bij het AD-interview waarin hij zijn demarrage startte uit de kabinetsploeg. „Samen de verbinding met de samenleving herstellen”, stond er boven deze eigenlijk niet zo heel lange read (1.300 woorden). Hoekstra stipte drie thema’s aan (stikstof, koopkracht en asiel) waarbij de overheid die verbinding volgens hem is kwijtgeraakt.

Fractievoorzitter Heerma werkte de thematiek verder uit in het Kamerdebat. Hij had het over een „impasse tussen politiek en samenleving”, een „kloof met de samenleving”, een „breuk met de samenleving” en een „noodroep van de samenleving”. Hij constateerde dat „de samenleving vastloopt”, en zag Hoekstra’s interview als een „signaal dat we de samenleving serieus nemen”.

Over wie ging het hier? Niet alleen over de boeren: er zijn zo’n 50.000 boerenbedrijven, die kun je moeilijk ‘de samenleving’ noemen. Heerma sprak over „hele dorpen die het gevoel hebben dat hun toekomst ontnomen is” en zei ook nog expliciet: „Het gaat veel verder dan een paar boeren. Dit raakt een heel groot deel van de samenleving.” En: „Je ziet hoe Den Haag de samenleving aan het verliezen is op tal van dossiers.” Ook hij noemde het trio stikstof, koopkracht en asiel, en hij haalde er ook nog de Atlas van afgehaakt Nederland bij, een vorig jaar verschenen rapport over de sociaal-culturele kloof tussen de winnaars en verliezers van de meritocratie.

Heerma koos er dus voor het conflict tussen (een deel van) de agrarische sector en het kabinet uit te vergroten tot een strijd tussen de hele samenleving enerzijds en een „technocratische, top-down” overheid anderzijds. Hoekstra had dit in zijn ‘longread’ ook al gedaan: „De politiek denkt nog te veel top-down, binnen de kaders van de Haagse werkelijkheid.” Meer „empathie” was volgens hem geboden.

Ik vond het een vreemde strategie: zeggen dat het probleem nog veel groter is dan met het blote oog waarneembaar (‘het gaat veel verder dan een paar boeren’) en vervolgens Den Haag, oftewel jezelf, als de schuldige aanwijzen. Is dat nou een manier om zetels terug te winnen? Misschien als je vervolgens met excuses of oplossingen komt, maar Hoekstra’s enige concrete voorstel is uitstel van de stikstofdeadline. Verder wil hij „in ons land en in Europa het lastige gesprek” aangaan over het beperken van de asielinstroom – alsof dat gesprek niet al twintig jaar wordt gevoerd, soms ook met resultaat (zie de Turkije-deal van 2016). Hoekstra geeft niet eens een begin van een antwoord op de in de Atlas van afgehaakt Nederland beschreven problemen, zoals het verschil in politiek vertrouwen tussen hoger- en lageropgeleiden.

Hoekstra en Heerma halen een populistisch trucje uit: ze schetsen een eensgezinde ‘samenleving’ die zich niet begrepen voelt door de bestuurlijke elite. Dit is raar en kwalijk, want in werkelijkheid bestaat de samenleving uit groepen en individuen met tegenstrijdige meningen en belangen. De kiezers van de Partij voor de Dieren zijn ook onderdeel van de samenleving, en zij willen iets anders dan de boeren. (Grappig feitje: de Partij voor de Dieren en het CDA hebben in de peilingen nu evenveel zetels.) Nog zoiets: een deel van de samenleving gooit vuurwerk naar asielzoekers, een ander deel doneert aan Artsen zonder Grenzen. Die groepen zullen niet hetzelfde denken over ‘het lastige gesprek’ over asiel.

Maar het trucje is, naast raar en kwalijk, ook kansloos. Als er één partij is die alle gelegenheid heeft gehad om het anders te doen, om bottom-up empathisch kloven te dichten met afgehaakte Nederlanders, dan zijn het de christen-democraten, die sinds de Tweede Wereldoorlog slechts dertien jaar niet regeerden.

Het probleem is niet dat ‘Den Haag’ niet luistert naar ‘de samenleving’, maar dat politici ingewikkelde problemen als stikstof en asiel voor zich uit schuiven uit angst hun deel van die samenleving (ook wel: achterban) te verliezen. Maar uiteindelijk heeft niemand iets aan uitstel, ook die achterbannen niet.

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) is redacteur van NRC

