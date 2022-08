Haar droomland, het grootste private landgoed van Kenia, is beland in een geweldsspiraal

Tragedie is al lang verbonden met de grond van Ol Ari Nyiro, de reusachtige ranch die de Italiaanse schrijfster Kuki Gallmann en haar echtgenoot in 1972 in handen kregen. Het land is vierhonderd vierkante kilometer groot en strekt zich uit over heuvels en ravijnen, het grootste private landgoed van Kenia. In het zuidoosten geflankeerd door de pieken van Mount Kenya, in het westen de spelonken van de Rift Vallei, waar warme lucht uit het Baringo-meer opstijgt en de regens het land grasgroen kleuren. Een Hof van Eden voor de grootste dieren van Kenia: neushoorns, olifanten, buffels, leeuwen.

In hun beste jaren ontvingen de Gallmanns hier vooraanstaande natuurbeschermers uit de hele wereld en koninklijke gasten als Prins Bernard, Juliana, Beatrix en Willem-Alexander. De gezinnen gingen met elkaar op vakantie. „PB”, zoals ze de Prins uit Holland noemden, werd de eerste beschermheer van de stichting die het land beheerde. „Het was meer dan ik had durven dromen en toch was het precies wat ik had gedroomd”, schreef Gallmann in 1991 in haar boek Ik droomde van Afrika. Het boek over haar leven in Kenia werd een wereldwijde bestseller, in 24 talen vertaald, en later verfilmd, met Daniel Craig en Kim Basinger in de hoofdrol.

Vanaf de eerste jaren in Kenia achtervolgde het noodlot haar. Haar man Paolo verongelukte toen ze net zwanger was van hun dochter Sveva. Haar zoon Emanuele overleed aan een slangenbeet. Ze werden op het landgoed begraven. De schrijfster besloot te blijven. „Ik wilde hoe dan ook bewijzen dat ik het land terecht onder mijn hoede had”, schreef ze.

Inmiddels is Kuki Gallmann (79) zelf niet in staat om het land van haar dromen te bezoeken. Ze ontvangt haar bezoek in een rolstoel in haar huis in Nairobi nadat ze vorig jaar voor de tweede keer zwaargewond raakte na een aanval op haar boerderij. Sindsdien heeft ze geen journalisten meer toegelaten. Haar dochter Sveva voert het woord.

„Ben je moe, mama?”, vraagt ze in het Italiaans, terwijl ze de gerimpelde hand van haar moeder streelt en jeugdherinneringen ophaalt. „Ik weet nog dat mijn moeder me wakker maakte en zei: ‘Stil, olifanten.’ Toen keek ik omhoog en zag ik een enorme olifant op ons neerkijken. We waren de hele avond buiten geweest bij het kampvuur. Ik draaide me om en zei: ‘Het zal wel, laten we weer gaan slapen’”, grinnikt Sveva, terwijl ze met een bezorgde blik haar moeder bestudeert.

„Op een middag vorig jaar was mijn moeder op de ranch om mijn kinderen Italiaanse les te geven. Ineens was ze weg met de auto. Ze zei niet eens waar ze naartoe ging. Ze is toen een groep jonge mannen tegengekomen die net bezig waren met veediefstal.” Gallmanns voorwiel zakte weg in een gat dat de veedieven uit voorzorg hadden gegraven, voor het geval ze door de politie zouden worden betrapt. Ze openden meteen het vuur. Een kogel doorboorde de deur en raakte haar onder haar knie. Sindsdien kan ze niet lopen.

Het was de tweede keer dat ze in een hinderlaag liep. In april 2017 werd Gallmann beschoten door gewapende herders die een van haar lodges hadden geplunderd. Ze kon nog net op tijd worden geëvacueerd.

Verschrompelde kadavers

Het Ol Ari Nyiro-reservaat ligt drie uur rijden van Nairobi in de county Laikipia. Het gebied grenst aan de savannes die een van de ergste droogtes van de afgelopen decennia beleven. De grond in het noorden van het district is bruin als gemalen kaneel. Verschrompelde kadavers rusten in de berm van de weg, terwijl herders hun koeien, geiten en kamelen zuidwaarts jagen, richting de regen. „Dat groene gras is van de muzungu, de witte mensen”, zegt een jonge herder, die zijn kudde voert langs kilometers lange hekken van een natuurreservaat. Achter dat hek is de grond groen. Zijn vermagerde koeien likken aan de poten van een dode koe uit zijn kudde, die stierf met zicht op zijn redding. „Wilde dieren zijn hier meer waard dan mensen.” Langs de hekken van de reservaten bivakkeren al maanden landloze nomaden en hun vee. ’s Nachts gooien de herders hun geiten over het prikkeldraad. Voor de koeien knippen ze gaten in de barrières.

Volgens data van het Keniaanse ministerie van Landbouw is in dit district meer dan 40 procent van het land van 48 grootgrondbezitters, veelal nazaten van Britse kolonisten. „Veel van dat land werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door het Britse koningshuis aan Britse soldaten gegeven, als dank voor hun hulp in de oorlog”, zegt mensenrechtenactivist Mali Ole Kaunga, die namens herdersgemeenschappen rechtszaken voerde over het land waarvandaan ze in de koloniale periode werden verdreven. Zijn organisatie, Impact, houdt kantoor in Laikipia. „Ze werden in 1904 en 1911 met verdragen die ze niet konden lezen van hun land verdreven. Het was na Canada en Australië de grootste landjepik uit de geschiedenis. Maar na de onafhankelijkheid van Kenia kregen ze hun land niet meer terug.”

Klimaatverandering heeft die scheve verhoudingen op scherp gezet. Nergens anders is dat zo zichtbaar als op het reusachtige landgoed van Kuki Gallmann, die in haar boek beschreef hoe ze het beheer over het land overnam van een piloot uit de Britse Royal Air Force, inmiddels vijftig jaar geleden.

Op een maandagochtend wacht aan de poort van het landgoed een ronkende pantserwagen van het Keniaanse leger. „De wagen is bestand tegen mijnen. Helaas is dat nu de manier om nu naar ons huis te gaan”, verontschuldigt dochter Sveva zich. Ze is overgekomen uit hoofdstad Nairobi. „Dit is thuis. Is het niet prachtig groen hier?”, vraagt ze, om de stemming erin te houden, terwijl de pantserwagen naar huis hobbelt.

Het dikke glas van de pantserwagen zit vol barsten van afgeketste kogels. Het land wordt omringd door wachttorens en metersdiepe loopgraven die rond het reservaat zijn gegraven. „Heerlijk, is het niet? Gisteren liepen hier nog zeventig olifanten”, zegt Sveva als de pantserwagen de bagage en het bezoek aflevert bij de lodge. Bedienden staan klaar met lunch, salade met tomaten en feta, gevolgd door een pasta.

Net als de koffie wordt geserveerd, klinken in de verte salvo’s van AK-47-machinegeweren. Soldaten van het Keniaanse leger, helmen en kogelwerende vesten, snellen naar buiten. Het hoofd van de beveiliging vliegt zijn drone richting het geweervuur en krijgt de schutters in het vizier. „Oh, ze zitten hier vlakbij”, zegt hij. Op zijn scherm ziet hij vee en herders rennen met speren. Dan komen twee herders in beeld die hun machinegeweren op de drone richten. „Dat zijn Pokot, dat zie je zo aan hun kleren. Kijk, daar heb je de zoon van Toman. Die heeft veel mensen gedood”. „We weten precies wie ze zijn”, vult Sveva aan. Op een gegeven moment wordt het weer stil.

‘Soms net Bagdad’

De situatie op het reservaat is nu zo gevaarlijk dat de parkwachten de familie regelmatig adviseren om de reis uit Nairobi niet te maken. „Het is hier soms net Bagdad”, zegt het hoofd van de beveiliging, Allan. De Gallmanns probeerden jarenlang een goede verstandhouding met hun buren te onderhouden. Dat lukt het best met de Kikuyu aan de zuidkant van het reservaat. De Kikuyu’s zijn geen nomaden maar landbouwers en staan van oudsher dicht bij de voormalige witte kolonisten. Maar ook met de Pokot-herders onderhandelen de Gallmanns wekelijks, al sinds hun eerste jaren op het land.

Ze raakten de controle over de situatie kwijt nadat ze een kleine groep herders uit de omgeving hadden toegestaan hun vee te laten grazen. Al snel liepen meer dan 15.000 stuks op het land. Volgens Gallmann worden de naar schatting vijfhonderd herders die nu op haar land zitten niet alleen gedreven door aanhoudende droogte. Het aantal koeien in Kenia nam de afgelopen twee decennia met 60 procent toe. Veel daarvan, zegt Sveva Gallmann, zijn bezit van welvarende zakenmensen en politici die herders betalen om voor hun koeien te zorgen, hun verborgen kapitaal. „Veebaronnen”, noemt ze hen, zonder namen te noemen.

De Pokot zijn bovendien zwaar bewapend. Er is in deze regio, niet ver van de Somalische grens, een overvloed aan goedkope machinegeweren. Gallmann vermoedt dat de Pokot op haar land bewapend worden door politici die het op haar land hebben gemunt en haar familie er willen verdrijven. Ze is ook wantrouwig over de motieven van het leger, die de Gallmann-familie na de laatste aanval vorig jaar op eigen verzoek te hulp schoot en nu permanent op het land bivakkeert. „Als ze dit probleem zouden willen oplossen, dan hadden ze die Pokot binnen een week van dit land gejaagd. Maar waar is de wil?”, zegt beveiliger Allan.

Buiten de omheining groeit intussen de woede over de operaties van het leger op het reservaat. „Wij willen best onze verontschuldigingen aanbieden voor het neerschieten van Kuki. Maar we willen zelf ook excuses”, zegt John Akeru. Hij is 85, een van de oudsten van de Pokot-gemeenschap, die zowel aan de west- als de oostgrens van Gallmanns land bivakkeert. Hij woonde hier al ver voor de onafhankelijkheid. Ol Ari Nyiro (‘de plek van donkere fonteinen’) was waar de herders van de Masai, de Samburu en de Pokot lang geleden rondliepen. Hij spreekt over ‘mama Kuki’ en kent haar sinds de jaren zeventig. De Pokot willen praten en samenwerken, zweert hij. „In plaats daarvan heeft ze de hulp gevraagd van de overheid die ons terroriseert en ons vee doodt.” Sinds 2017 bericht de Keniaanse pers over honderden gedode koeien in Laikipia.

De oude man laat de verkoolde resten van zijn hut zien, die volgens hem door legersoldaten is platgebrand. „Ze arriveerden in een tank”, zegt hij, met een duidelijke verwijzing naar de pantserwagens. Hij steekt zijn wandelstok naar voren en maakt geluiden van een machinegeweer.

Het land waar Kuki Gallmann lang geleden over droomde is nu het terrein van een geweldsspiraal. Haar dochter Sveva hoopt dat de situatie kan worden teruggedraaid met hulp van internationale donoren en druk op de Keniaanse regering. Een van de senatoren uit de omgeving die de Gallmanns slecht gezind was, verloor bij de verkiezingen op 9 augustus zijn zetel. Haar moeder Kuki is aan de beterende hand. „We kunnen dit oplossen door strategisch te werk te gaan”, zegt Sveva strijdvaardig. Maar ze vindt grote krachten tegenover zich.

De VPRO zendt donderdag 1 september in het programma Frontlinie van Bram Vermeulen de aflevering ‘Uit de droom’ uit. NPO 2, 20.25 uur.