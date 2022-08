Drie Nederlandse militairen gewond bij schietpartij in de VS

Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Indianapolis zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie Nederlandse militairen gewond geraakt. Dat meldt het ministerie van Defensie zaterdagmiddag. Een van de slachtoffers verkeert in kritieke toestand.

De twee andere gewonden zijn „bij kennis en aanspreekbaar”, aldus het ministerie. Alle drie behoren tot het Korps Commandotroepen en zijn in de Amerikaanse staat Indiana voor militaire oefeningen. Ze werden in hun vrije tijd voor de ingang van hun hotel neergeschoten. Daar werden zij rond 03.30 uur lokale tijd aangetroffen, schrijven Amerikaanse media.

Over de toedracht van de schietpartij is nog weinig bekend. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De lokale politie heeft tegen Amerikaanse media gezegd dat zij denken dat de schietpartij het gevolg is van een eerdere woordenwisseling op een andere locatie in de stad. De families van de gewonde militairen zijn door Defensie op de hoogte gebracht.