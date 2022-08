Gigantische sequoia's blijven in leven nadat ze samen met andere bomen in het bosbrand SQF Complex in 2020 op 24 augustus 2022 in Sequoia National Forest, Californië littekens hebben gehad. Historisch gezien hebben gigantische sequoia's duizenden jaren naast bosbranden bestaan, omdat dikke bast normaal gesproken het binnenste hout isoleert tegen hitte. Volgens de Forest Service hebben bosbranden de afgelopen twee jaar bijna 20 procent van alle mammoetbomen vernietigd te midden van aanhoudende droogte, hogere temperaturen en ophoping van brandstof (vegetatie). De massieve bomen kunnen meer dan 3000 jaar leven en zijn gemiddeld tussen de 180 en 250 voet hoog. De Forest Service is begonnen met noodmaatregelen om het brandstofverbruik in de buurt van onverbrande mammoetboombossen in het Sequoia National Forest te verminderen in een poging de risico's van bosbranden voor de bomen te verminderen. Mario Tama/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

