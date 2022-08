Circa 300 asielzoekers slapen komende nacht buiten in Ter Apel

Komende nacht zullen circa driehonderd asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten moeten slapen. Dat meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zaterdagavond aan NRC. Dat zijn vijftig mensen meer dan de nacht ervoor. Het is voor deze groep niet op tijd gelukt om een andere slaapplaats te vinden.

Zaterdag werden ongeveer tachtig mensen toegelaten tot het aanmeldcentrum. Zeventig mensen zijn aan het eind van de middag met een bus naar Vlissingen gebracht, 85 vooral kwetsbare personen worden in Stadskanaal opgevangen.

Er wordt voor komende nacht geen neerslag verwacht. De veiligheidssituatie en hygiënische omstandigheden op de velden waar asielzoekers buiten slapen zijn al dagen erg slecht.

‘Vijf keer zo veel kinderen zonder ouders als toegestaan’

Eerder op de dag meldden bronnen aan NRC dat op dit moment zo’n 350 kinderen zonder ouders worden opgevangen in Ter Apel, terwijl er officieel slechts plek is voor 55 alleenstaande minderjarigen. Ongeveer vijftig kinderen slapen in de wachtruimte van het IND op stoelen. Behalve beveiliging is er geen begeleiding voor de jongeren.

In de nacht van vrijdag op zaterdag sliepen circa 250 asielzoekers buiten op een grasveld bij het aanmeldcentrum. Vrijdagavond werden zo’n vierhonderd mensen geëvacueerd naar andere plekken vanwege de zeer slechte hygiëne op de velden in Ter Apel. Tweehonderd van hen keerden zaterdagochtend weer terug, samen met nieuwe arrivés die in de wachtrij aansloten, stonden in totaal zaterdagavond ongeveer 450 mensen te wachten.

Op zaterdag gaf Artsen Zonder Grenzen een medische behandeling aan 44 mensen. Een persoon met hartproblemen werd volgens persbureau ANP met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.