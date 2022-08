Het debat ging deze week over jaartallen, over het kaartje, over stikstofwaarden en het rekenmodel, en over wat de Duitse boeren wel of niet zouden moeten doen. Het ging over politiek, over de woorden van minister en/of partijleider Hoekstra, die een bom legde onder het coalitieakkoord, en over het (gebrek aan) vertrouwen in het kabinet. Er werden spoedvergaderingen belegd.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Maar het scheerde, zoals het deze hele verhitte zomer vaker deed, wel rakelings langs het onderwerp waarover het écht moet gaan: de toekomst van de landbouw in Nederland.

Alsof de afgelopen drie jaar niet zijn gebeurd. Alsof de realiteit niet sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019 op tafel ligt, en daarvoor al bekend was. Er zijn pijnlijke maatregelen nodig om de natuur te herstellen en Nederland bewoonbaar te houden, en het is onvermijdelijk dat de landbouwsector daar een grote rol bij speelt. De stikstofreductiekaart van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) mag dan zeer ongelukkig zijn getimed en er is van alles op af te dingen, haar boodschap is een heldere.

Juist daarom is het verbazend dat de andere minister die dit onderwerp in zijn portefeuille heeft, onzichtbaar was deze zomer. Waar is minister van Landbouw Henk Staghouwer (ChristenUnie)?

Hij had voor het reces een zeer teleurstellend optreden in de Tweede Kamer, waar hij oogde als een brekebeen, struikelde over zijn woorden en kwam met een toekomstschets van vijftig pagina’s die zo vaag was dat oppositie noch coalitie, noch boerenondernemers er een toekomst in zagen. „Een nietje door allerlei bestaande subsidieregelingen”, noemde Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) de ‘perspectiefnota’.

Minister Staghouwer zou zijn huiswerk opnieuw doen, en moet dat een dezer dagen inleveren. Het is belangrijk dat het nu meer dan een ruime voldoende krijgt. Zonder perspectief geen draagvlak. Zonder draagvlak geen stikstofreductie.

Nu lijkt het kabinet-Rutte IV vaak te denken dat als het maar genoeg geld beschikbaar stelt, het probleem is opgelost. Voor de boeren is 25 miljard beschikbaar. Het ministerie van Financiën en dat van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voeren onderling een strijd uit over de kosten van het uitkopen of onteigenen van boeren. Moet dat gericht of zonder dwang?

Maar beleid is zoveel meer dan miljarden klaarzetten. De teleurstelling bij ook welwillende boeren na de gesprekken met bemiddelaar Remkes was hoorbaar. Er is een gebrek aan vertrouwen, maar om dat op te lossen is meer nodig dan wederzijds luisteren en begrip. Boeren – en niet alleen zij – hebben behoefte aan duidelijkheid, aan de spreekwoordelijke stip op de horizon. Dát is de opdracht van Staghouwer, dat moet boven aan zijn to do-lijst staan.

Wáár zijn landbouw en natuur in Nederland over vijf jaar, over twintig jaar, over vijftig? In een land waar de ruimte schaars is, de bevolking groeit, woningen moeten worden gebouwd, industrie aanwezig kan zijn, en ook nog kan worden gerecreëerd? Het antwoord ‘minder koeien en kippen, en hier is een zak geld’, is onvoldoende. Wat verwacht Nederland te zijn, een land dat een rivierdelta is én logistiek knooppunt wil blijven?

De invulling is de afgelopen decennia te vaak overgelaten aan de markt. Ondernemen betekent nu dat er veel geproduceerd moet worden, met bijbehorende gevolgen voor de natuur. Schaalvergroting als manier om te overleven, van een eerlijke prijs voor producten is geen sprake, en experimenten met andere vormen van landbouw worden slechts mondjesmaat gefinancierd.

Het huidige probleem vraagt om een heldere vertaling in beleid, met bijbehorend geld dat effectief en efficiënt wordt ingezet. Beloon niet alleen voedselproductie, maar ook landschapsbeheer en recreatie, en niet tot 2030 maar voor een langere tijd. Maak duidelijk welke vormen van landbouw waar nog moeten kunnen en wie daarover besluit. Bevoordeel, liefst in Europees verband, boeren die verantwoord ondernemen, passend bij die helder geformuleerde toekomstvisie.

Koop niet louter acht jaar. Stikstof is het probleem van nu, maar om Nederland leefbaar te houden, draait het niet louter om boompjes en beestjes. Water, bodemkwaliteit, klimaat zijn de volgende opgaven.

Kom, kortom, met een meerjarige visie die ondernemen stimuleert, zonder daar voortdurend aan te tornen. Zodat de markt – banken, toeleveranciers en supermarkten – wel moet volgen. Een ondernemende boer kan dan binnen de randvoorwaarden zijn eigen pad kiezen. En vooral: zo snel mogelijk aan de gang gaan.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven