Zestig verhoren in zes weken: enquête bekijkt Gronings gasdossier vanuit bijna elk perspectief

Laten zien hoe complex en ontwrichtend het Groningse gasdossier is. Met dat doel trapte voorzitter Tom van der Lee (GroenLinks) eind juni de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen af. In die eerste week, waarin twaalf mensen werden gehoord, wilde de onderzoekscommissie van de Tweede Kamer meteen laten zien hoe ingewikkeld het dossier is, maar ook hoe ingrijpend.

Wetenschappers vertelden hoe ze al jarenlang waarschuwden voor aardbevingen door de gaswinning, maar nooit werden gehoord. Directeuren van oliebedrijven erkenden dat ze de schade aan gebouwen hadden onderschat en de belangen van bewoners uit het oog waren verloren. Een oud-minister van de VVD werd ondervraagd over belangrijke besluiten, maar kon zich daar weinig over herinneren. En bewoners vertelden, soms hevig geëmotioneerd, hoezeer de bevingen in het gebied hun levens overhoop gehaald hebben.

De parlementaire enquête, het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Kamer tot zijn beschikking heeft, moet de waarheid over het gasdossier boven tafel brengen. De Nederlandse staat verdiende in zestig jaar tijd ruim 400 miljard euro aan het gas, geld dat kon worden besteed aan het opbouwen van de verzorgingsstaat. Maar de aardbevingen die hiervan het gevolg waren leidden tot „diepe littekens in levens van mensen”, zei Van der Lee in juni.

De commissie wil achterhalen hoe de contracten tussen de overheid en gaswinners Shell en ExxonMobil (die samenwerkten in de Nederlandse Aardolie Maatschappij – NAM) eruitzagen, hoe de schadeafhandeling en versterking van huizen op cruciale momenten verliep, welke belangen en afwegingen een rol speelden bij besluitvorming, en hoe daarbij is omgegaan met de belangen van Groningers.

Na een zomerpauze van acht weken worden de openbare verhoren vanaf 29 augustus hervat. In zes weken worden zeker nog zo’n zestig mensen gehoord. De enquêtecommissie, die bestaat uit zeven Tweede Kamerleden, wil nu meer „de diepte ingaan”, zei Van der Lee donderdag tijdens een persbriefing. Komende week draaien de verhoren om de zware beving (met een kracht van 3,6) in Huizinge in 2012, volgens Van der Lee „een belangrijk kantelmoment” waarop bij veel mensen „de ogen werden geopend” over de gaswinning.

De burgemeester van de gemeente Loppersum, waar Huizinge onder valt, komt als eerste aan de beurt. Daarna vertellen wetenschappers van TNO en KNMI en de toenmalige inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen over de technische discussies die werden gevoerd over de beving. Vervolgens komen topfunctionarissen van gasbedrijven NAM en GasTerra, hoge ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en toenmalig minister Maxime Verhagen (CDA) aan de beurt. Hoe analyseerden zij de beving en wat voor invloed had dat op hun besluiten?

Oud-kabinetsleden

Hoewel de commissie pas kort voor elke enquêteweek bekend zal maken wie er verhoord worden, is wel zeker dat meer voormalige ministers zijn opgeroepen. Een van de belangrijkste is Henk Kamp (VVD), in 2012-2017 minister van EZ. Hij greep na Huizinge niet in toen de NAM in het jaar erna de gaswinning fors verhoogde. De enquêtecommissie zal zich vanaf de tweede week vooral richten op de vraag hoe de besluitvorming hierover is gelopen.

Ook Kamps partijgenoot en opvolger Eric Wiebes (minister in 2017-2021) speelde een belangrijke rol. Hij kondigde in 2018 aan de gaswinning te zullen stoppen, maar wilde daarna ook de versterking van huizen anders doen. Dat leidt tot op de dag van vandaag tot vertragingen voor bewoners.

Mogelijk wordt ook minister-president Mark Rutte (VVD) gehoord. Hij hield zich al die jaren grotendeels op de achtergrond, terwijl er volgens de Nationale ombudsman sprake was – en nog steeds is – van een ‘crisis’ in Groningen.

Er zijn ook mensen opgeroepen die bij het grote publiek minder bekend zijn, maar die achter de schermen wel een belangrijke rol speelden: de directeuren en andere hoge managers van de NAM en aandeelhouders Shell en ExxonMobil. In de eerste verhoorweek was het al de beurt aan voormalig Shell-topman Pieter Dekker, die een inkijkje gaf in het denken van de oliebedrijven. Die hielden jarenlang vol dat het verlagen van de gasproductie niet zou bijdragen aan het voorkomen van nieuwe bevingen.

Ook het verhoor van NAM-manager Johan de Haan was verhelderend. Hoewel de NAM zich vanaf 2015 niet meer zou bemoeien met de afhandeling van de schade, zat De Haan naar eigen zeggen nog „regelmatig” aan tafel bij het Centrum Veilig Wonen dat die taak had overgenomen, om te wijzen „op wat we van ze verwachtten en wat ze niet goed deden”.

Informatiebijeenkomst in de Boshal in Loppersum over de risico’s van aardgaswinning, op 28 januari 2013. Foto Kees van de Veen

Komende week komt Bart van de Leemput aan de beurt. Hij was bestuursvoorzitter van de NAM in de periode 2009-2014, dus ook in de tijd dat er besloten werd extra gas op te pompen, net na de zware beving in Huizinge.

Tot nu toe heeft één persoon geweigerd voor de commissie te verschijnen. Van der Lee onthulde donderdag dat Joost van Roost, in 2000-2017 topman van ExxonMobil, zich niet laat vermurwen, ondanks verwoede pogingen om hem over te halen. De commissie kan hem ook niet dwingen, want Van Roost is geen Nederlands staatsburger maar een Belg. Dat hij niet wil komen is „zeer teleurstellend”, zei Van der Lee, want uit het vooronderzoek van zijn commissie was wel duidelijk geworden dat Van Roost een belangrijke speler is geweest. Waarom hij niet wil komen, wilde Van der Lee niet zeggen. „Dat is niet aan ons.”

In de week van Prinsjesdag, in de derde week van september, is er even een pauze, zodat de Kamerleden hun aandacht kunnen richten op Prinsjesdag en de Miljoenennota met belangrijkste kabinetsuitgaven voor 2023. Daarna zal het vooral gaan over de besluitvorming in de periode-Wiebes.

Gasprijzen

Mogelijk geven die laatste weken ook een inkijkje in de problemen met gas die nu spelen. Want hoewel de Kamerleden vooral terugkijken op het verleden, willen zij ook inspelen op actuele ontwikkelingen. Die zijn er volop: nu er geen gas meer uit Rusland wordt geïmporteerd en de gasprijzen oplopen, hangt de vraag in de lucht of het kabinet de gaskraan in Groningen, die binnen een paar jaar dicht zou gaan, toch weer verder opendraait. De enquêtecommissie vroeg in de eerste verhoorweek aan verschillende mensen hoe ze aankijken tegen een eventuele verhoging van de gaswinning.

De openbare verhoren duren tot medio oktober, daarna zet de commissie zich aan het schrijven van haar eindrapport, dat in het voorjaar van 2023 wordt verwacht. Dan wordt duidelijk in welke mate de Kamerleden de opeenstapeling van problemen in Groningen toerekenen aan bewindslieden uit het verleden, en welke conclusies het zittende kabinet daaruit voor zichzelf trekt. Moet staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66), in Rutte IV speciaal aangesteld voor het Groningen-dossier, opstappen?

Voor de inwoners van Groningen is, naast erkenning van hun leed, een andere vraag misschien belangrijker: wat kan het kabinet nú doen om de problemen op te lossen waarin zij terecht zijn gekomen door de gaswinning? De enquêtecommissie ziet het belang van die vraag ook in. De Kamerleden willen graag een bijdrage leveren aan „toekomstperspectief voor Groningen”. „We zullen met aanbevelingen komen die praktisch en uitvoerbaar zijn”, beloofde commissielid Judith Tielen (VVD).

