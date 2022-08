Zangduo Nick en Simon gaat na 17 jaar definitief uit elkaar

Het zangduo Nick en Simon stopt in het voorjaar van 2023. Dat heeft het management van de twee aan ANP bekendgemaakt, meldt het persbureau vrijdagochtend. Na zeventien jaar is er op die manier meer ruimte voor „individuele creativiteit” en „al langer gekoesterde solo-aspiraties”.

Begin deze maand waren er al geruchten dat Nick Schilder en Simon Keizer uit elkaar zouden gaan. Ook het management bevestigde toen tegenover verschillende media dat er „soloplannen”, waren, maar wanneer was nog niet duidelijk. In een uitzending van het SBS-programma I Want Your Song viel ook al op dat de twee amper met elkaar praatten. Maandag geven ze in Jinek toelichting op hun besluit.

Nick en Simon brachten in 2006 hun eerste album uit en braken al snel door, onder andere in 2008 met hun lied Rosanne. Ze waren ook veel op televisie te zien, zoals in een documentaire waarin ze het spoor van hun idolen Simon en Garfunkel volgen.

Voordat ze stoppen, geven Nick en Simon nog een serie afscheidsconcerten en brengen ze een verzamel-cd met hits uit. Hun laatste concert is op 10 april in Rotterdam Ahoy.

