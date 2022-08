Zakkenrollerbendes actiever op Europese festivals, ook Mysteryland doelwit

Zakkenrollers zijn in toenemende mate actief op Europese festivals en andere grote evenementen. De politie waarschuwt vrijdag voor internationale bendes, die deze zomer op drukke locaties onder meer mobiele telefoons proberen te stelen. De afgelopen tijd hield de politie verschillende groepen verdachten aan met tientallen toestellen op zak.

Bij de aanhoudingen in Nederland en andere landen werden ook lijsten met evenementen aangetroffen waar de groepen interesse in hadden. Onder andere Mysteryland, dat dit weekend plaatsvindt bij het Noord-Hollandse Vijfhuizen, zou volgens de politie tot de doelwitten van de zakkenrollerbendes behoren. De politie raadt bezoekers aan waardevolle spullen goed weg te stoppen en extra alert te zijn op drukke plekken. Mobiele telefoons kunnen volgens de dienst beter niet in de achterzak worden gestopt, omdat ze daar beter opvallen voor de dief en eenvoudig worden gestolen.

Het aantal aangiftes neemt na een periode van daling inmiddels weer toe. Tot 24 augustus werd dit jaar 6.901 keer aangifte gedaan van zakkenrollen. Het gaat daarbij om alle aangiftes, ook buiten festivals en andere grote evenementen. Daarmee volgt het aantal aangiftes de trend van 2019, toen in totaal 14.368 mensen zich bij de politie meldden. In coronajaren 2020 en 2021 lag het aantal meldingen flink lager, doordat evenementen niet doorgingen en zakkenrollers daar hun slag niet konden gaan.