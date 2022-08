Weer kunnen zien dankzij varkenshuid in je oog

Twintig blinde en slechtziende mensen hebben een hoornvlies als in de foto hierboven geïmplanteerd gekregen en kunnen nu weer zien. Het is een kunstmatig hoornvlies, gemaakt van collageenmoleculen afkomstig uit varkenshuid.

Naar schatting 12,7 miljoen mensen wereldwijd zijn blind door een ziekte of een beschadiging aan hun hoornvlies, de buitenste transparante laag van het oog. Tot nu toe was de enige manier om hen weer te laten zien een transplantatie van een menselijk hoornvlies. Maar slechts een op de 70 patiënten krijgt ook daadwerkelijk zo’n transplantatie, mede omdat een groot deel van hen in landen woont met beperkte toegang tot gezondheidszorg en gedoneerde hoornvliezen.

De proefpersonen hadden allen keratoconus, een progressieve ziekte waarbij het hoornvlies dunner wordt en vervormt. Veertien van hen waren blind. Na twee jaar was geen van hen meer blind, en drie patiënten die voor het onderzoek blind waren hadden na de operatie weer perfect zicht, schrijven onderzoekers van de Linköping Universiteit en het biotechbedrijf LinkCare Life Sciences in Nature Biotechnology.

Er is moeite gedaan om het materiaal en de procedure goedkoop te houden, schrijven de onderzoekers. Zo zijn de varkenshuiden waar het collageen uit afkomstig is een bijproduct van de voedingsindustrie, en hebben ze een minimaal invasieve methode gevonden om het kunstmatige hoornvlies in te brengen bij de keratoconuspatiënten.

Andere voordelen: dit hoornvlies kan twee jaar bewaard worden, fors langer dan de twee weken houdbaarheid van een gedoneerd menselijk hoornvlies, en er hoeft maar acht weken gedruppeld te worden met immunosuppressieve medicijnen in plaats van meerdere jaren bij gangbare hoornvliestransplantaties.