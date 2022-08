Vooralsnog blijven de landsgrenzen open

Nederland dicht voor alle asielzoekers, in elk geval tijdelijk. Dat is iets waarvoor diverse partijen in de Tweede Kamer (PVV, Ja 21 en Forum voor Democratie) al een tijdje pleiten. Lokale afdelingen van regeringspartij VVD sloten zich aan bij de roep om een ‘asielstop’ sinds Nederland dagelijks geconfronteerd wordt met beelden van honderden buiten slapende asielzoekers in Ter Apel.

Verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, VVD) beloofde in juni aan de Tweede Kamer de mogelijkheden voor zo’n asielstop te onderzoeken, maar die komt er vooralsnog niet, zo bleek vrijdag bij de presentatie van nieuwe asielmaatregelen. Wel kroop het kabinet een beetje in die richting, liet Van der Burg doorschemeren, met extra controles door de Koninklijke Marechaussee aan de grenzen en het niet meer opnemen van 1.250 vluchtelingen die eerst nog welkom waren.

Europa heeft geen ervaring met een asielstop waarbij geen enkele asielzoeker het land nog binnenkomt. Europese en internationale mensenrechtenverdragen van de VN staan dat niet toe. Vluchtelingen moeten in het land zelf een asielverzoek kunnen doen. Niettemin deden zich de laatste tien jaar al situaties voor die in de buurt kwamen van zo’n asielstop.

Begin 2016 beperkte EU-lid Zweden de asielmogelijkheden zo sterk dat het aantal aanvragen in dat land binnen een jaar met ongeveer 80 procent daalde. Toen werden overal grenscontroles ingevoerd en asielzoekers aangemoedigd om vanuit het buitenland hun aanvraag te doen. Asielzoekers die met de trein of via de weg over de Sontbrug tussen Zweden en Denemarken toch binnenkwamen, werden per bus naar een aanmeldcentrum in Malmö geëscorteerd. Daar doorliepen ze een versnelde procedure. Stockholm regelde samen met Brussel en andere EU-lidstaten vliegtuigcharters die uitgeprocedeerden terugbrachten naar landen als Marokko en Afghanistan.

Sceptisch

De ingreep vormde een hardhandige correctie op wat er in het jaar daarvoor was gebeurd. Zweden dat bekend stond om het genereuze vreemdelingenbeleid, had in 2015 een piekjaar beleefd met meer dan 160.000 asielaanvragen. Het land vreesde onhoudbare toestanden. Opvangfaciliteiten zaten overvol. De grenscontroles en uitzettingen veranderden dat. Het aantal asielaanvragers daalde naar zo’n 30.000 in 2016.

De kans dat Nederland alsnog besluit tot scherpe maatregelen zoals in Zweden of zelfs een asielstop, lijkt echter klein. Van der Burg uitte zich er eerder sceptisch over. In juni wees hij op de juridische bezwaren en de open grenzen van Nederland die een asielstop slecht realiseerbaar maken.

Een andere complicatie: Nederland kan niet claimen, zoals Zweden destijds, naar de noodrem te moeten grijpen als gevolg van eerder genereus beleid. De aantallen asielaanvragen in Nederland zijn nu veel lager dan die in Zweden in 2015. Er zitten nu bijna 43.000 jeugdigen en volwassenen in Nederlandse azc’s. Daarnaast zijn bijna 80.000 Oekraïners die geen asielstatus hoefden aan te vragen, maar wel huisvesting nodig hebben.

Tijdrovende route

Ook twee andere routes richting een snelle en scherpe beperking van de asielstroom lijken in Nederland weinig kans te maken. Er is een groepje Oost-Europese landen (Hongarije, Polen, Tsjechië) dat de grenzen van Europese en vluchtelingenverdragen opzoekt en er soms overheen gaat om zo min mogelijk asielzoekers binnen te laten. De drie landen wilden bijvoorbeeld niet meedoen aan Europese spreidingsplannen van asielzoekers. Ze werden hiervoor in 2020 veroordeeld door het Europese Hof van Justitie, zonder dat overigens sancties van Brussel volgden.

Om een rode kaart van het Europese Hof te ontlopen, en toch iets aan de asielstroom te doen, staat Nederland nog een andere – zeer tijdrovende – mogelijkheid open: een zogeheten opt out aanvragen in de Europese verdragen. Daarbij gaat het om een uitzonderingspositie om niet mee te hoeven doen aan bijvoorbeeld nieuwe Europese asielafspraken. Alle EU-lidstaten moeten echter hiermee instemmen. De kans daarop is klein omdat er in zo’n geval (nog) meer vluchtelingen hun eigen kant opkomen.

Denemarken kreeg nog wel zo’n opt out in het Verdrag van Maastricht (1992). De mogelijkheden daarvoor waren gunstiger dan nu, omdat ook andere EU-lidstaten toen een uitzonderingsbepaling wilden (het Verenigd Koninkrijk voor monetair beleid). Door de opt out op justitieel terrein hoefde Kopenhagen ook niet mee te doen aan bepaalde asielafspraken, al bleef het gebonden aan mensenrechtenverdragen.

Een Deens referendum in 2015 over de afschaffing van de opt out dat het asielbeleid ruimhartiger had kunnen maken, haalde het niet. Het restrictief vluchtelingenbeleid bleef. Dit voorjaar nog overlegde Denemarken met Rwanda over de uitwijzing van uitgeprocedeerden naar dit Afrikaanse land. Kopenhagen volgde het Verenigd Koninkrijk dat – controversiële – afspraken maakte met Rwanda over de opvang van illegalen. De Britten stapten in 2021 uit de EU, onder meer uit onvrede over de invloed van Brussel op hun asielbeleid.