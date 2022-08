Verdachte aangehouden in verband met explosies Amsterdamse horeca

De politie heeft vrijdag een persoon aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de golf explosies die deze zomer woningen en horecazaken in Amsterdam teisterden. Dat meldt persbureau ANP. Bij hoeveel zaken de persoon betrokken zou zijn geweest, is niet bekend, maar het zou om meer dan tien zaken gaan.

De verdachte zit voorlopig in beperking en mag alleen contact met zijn advocaat hebben. Hij zou zijn opgepakt na speurwerk door de twee speciale rechercheteams die eerder deze maand werden opgericht om de reeks aanslagen in Amsterdam te onderzoeken. Sinds juli vonden er minstens twaalf explosies plaats in de hoofdstad, onder meer bij horecazaken die vervolgens gesloten werden op last van de gemeente.

Ook elders in Nederland vonden deze zomer veel aanslagen met explosieven plaats, vaak in de nacht, bij woningen en bedrijven. De Explosieven Opruimingsdienst moest dit jaar al bijna twintig keer in actie komen vanwege aanslagen, of pogingen daartoe, met explosieven. In 2019 was dat nog zes keer. Of de aangehouden persoon ook betrokken was bij de aanslagen buiten Amsterdam is niet bekend.

