Weer een mooie zomerse dag, een echte stranddag —

die de aanhoudende droogte in stand houdt,

onder het homerisch gelach van de oerharmonie,

we schrijven 2022, een dorp in het Groningse:

in een tentenkamp zonder tenten

delen de eerste Artsen zonder Grenzen

eten uit. Wat? Niemand had gedacht

dat zelfs de de Nederlandse grens

die artsen niet zou tegenhouden.

Van Eemshaven tot Vaals tot Cadzand-Bad:

meer dan duizend kilometer verontwaardiging.

Even verderop sterft een baby. Geschokte reacties.

Niemand had gedacht dat een baby kon sterven!

Maar op de een of andere manier heb ik al tijden

het gevoel dat het hier op uit zou lopen.

De laatste ademteugen van een patiënt

met gezwollen gele keelamandelen. Het stinkt hier

in deze ruimte waarin niemand nog handelt.

Mensenrechten zijn een ruim begrip.

Vluchten moet je in z’n context zien.

Bekijk het eens van de andere kant!

Van de andere kant vallen er doden

als je het van de andere kant bekijkt.

Nee, terwijl.

Dan schakelen we nu over naar Sophie Hermans

met een pleidooi voor échte vluchtelingen -

die uit Oekraïne.

Dan geven we nu de microfoon aan De Gemeenten

met een pleidooi voor de verzachtende omstandigheden.

De verzachtende omstandigheid is dat het voor hen

heel erg ingewikkeld ligt.

Heel misschien, op de lange termijn…

Ondertussen blijft gelden:

no verblijfsvergunning, no food.

Dan nu het woord aan de vluchtelingen zelf.

Helaas, de tijd zit erop.

Wie weet, in een volgende uitzending.

Rest ons alleen nog het weerbericht.

Het wordt weer een mooie zomerse dag,

een echte stranddag.