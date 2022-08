Terug naar de maan, na een halve eeuw afwezigheid

Na precies 50 jaar staat er eindelijk weer een maanraket op het lanceerplatform in Kennedy Space Center, Florida. Komende maandag, rond 13.30 Nederlandse tijd, stijgt de 98 meter hoge SLS-raket op naar de maan.

De Artemis 1-missie is de eerste van een reeks die voor het eerst sinds 1972 weer mensen naar de maan moet brengen. Deze keer zullen de stoelen nog bezet zijn door testpoppen.

Opvolger Artemis 2, geplande lancering 2024, zal bemenst zijn. De vier astronauten – drie Amerikanen en een Canadees – zullen een baan om de maan vliegen. Pas de volgende missie, Artemis 3, zal twee astronauten op de maan afleveren. Daarbij zal ook een Amerikaanse vrouw zijn en de eerste persoon van kleur op de maan.

Vorige week maakte NASA de mogelijke landingsplaatsen bekend: dertien gebieden rond de zuidpool van de maan. Die gebieden zijn wetenschappelijk en logistiek interessant omdat er mogelijk waterijs verborgen is in de eeuwig beschaduwde kraters: onderwerp van onderzoek én bron voor drinkwater en raketbrandstof.

De lancering begint met een raket van 2.500 ton

In de drie geplande Artemis-vluchten daarna zullen er meer maanwandelaars landen, en wordt er gebouwd aan de Lunar Gateway, een ruimtestation in een baan om de maan. Daarbij zullen voor het eerst ook Europese astronauten zijn, want ook de Europese ruimtevaartorganisatie ESA neemt deel aan het Artemis-programma.

„Wij hebben de ESM, de European Service Module, ontworpen en gebouwd”, zegt Philippe Berthe, projectmanager bij ESA. ESM is de cilindervormige module onder de Orion-capsule, die de astronauten voorziet van water, lucht, stroom, bijsturing en voortstuwing.

„Op de lanceerdag zijn we bij de flight readiness review, tien minuten voor de final countdown”, zegt Berthe. Dan geven alle teams van alle deelonderdelen van SLS hun go/no-go-eindoordeel. Na de lancering begeleiden de Europese ingenieurs hun ruimteschip op de vlucht van 42 dagen. Er is een team van twee personen in Amerika, in direct contact met NASA, en een team van tientallen ingenieurs in Estec, het test- en ontwikkelcentrum van ESA in Noordwijk, feitelijk de Europese mission control.

„Het ontwerpen en bouwen van ESM is gebaseerd op de ervaring die we hebben opgedaan bij ATV”, zegt Berthe. Die Automatic Transfer Vehicle was een ruimtevrachtschip dat goederen, voedsel en wetenschappelijke experimenten naar internationaal ruimtestation ISS bracht. „Het ESM-ontwerp was helemaal nieuw, maar we hebben wel voortgebouwd op hetzelfde team met dezelfde ontwerpfilosofie. Ook waren we al gewend om intensief met NASA samen te werken.”

De lancering begint met een raket van 2.500 ton. Twee minuten na de lancering worden de opgebruikte booster-zijraketten afgeworpen, en na acht minuten is ook de hoofdtrap opgebrand. In een baan om de aarde ontbrandt dan de tweede rakettrap voor 20 minuten, die Orion-ESM op koers zet naar de maan.

Draaien tegen de richting in

De baan die Orion om de maan volgt is nooit eerder vertoond, zegt Berthe. „Het is een directe retrograde baan, waarbij de draairichting ingaat tegen die van de maan.” Bij de maan krijgt Orion een gravity assist, een duikvlucht die op 97 kilometer langs het oppervlak scheert en genoeg snelheid oplevert voor een baan die 40.000 kilometer achter de maan langs voert. „Vanuit die baan heb je gemakkelijk toegang tot alle punten op het maanoppervlak en bovendien is de aarde continu in zicht, dus ook in radiocontact”, zegt Berthe. Daar voltooit Orion twee rondjes om de maan, om vervolgens via een tweede gravity assist weer koers te zetten naar de aarde.

„Er zijn vijf mijlpalen tijdens de vlucht”, zegt Berthe. „De eerste is het uitklappen van de zonnepanelen. Daarna zijn er vier belangrijke boosts, waarbij de raketmotoren de koers veranderen. Omdat de boosts een flinke schok opleveren, worden de zonnepanelen tijdelijk naar voren geklapt, zodat ze niet afbreken.”

„De laatste boost is de spannendste”, zegt Berthe. Daarbij wordt Orion-ESM na 42 dagen op koers gezet voor de vurige terugkeer in de aardatmosfeer, met mach 32, ofwel 32 keer de geluidssnelheid: zo’n 40.000 kilometer per uur. „De Space Shuttle keerde terug met mach 25, en Apollo met mach 32. Daar zitten wij iets boven.”

Verbranden of wegkaatsen

De aanvlieghoek moet heel precies zijn: te steil naar beneden, en het ruimteschip verbrandt. Niet steil genoeg, en Orion kan als een gekeilde steen wegkaatsen, terug het heelal in. Orion koppelt los van de ESM, om alleen terug te vallen. Dan bereikt het hitteschild temperaturen van 2.800°C. Orion landt onder drie parachutes in de Stille Oceaan, niet ver van San Diego.

Het Artemis-programma heeft een lange en kronkelige aanloop gehad. Na het verongelukken van Space Shuttle Columbia in 2003 werd duidelijk dat het ruimteveer te duur en te gevaarlijk was. De Amerikaanse president George W. Bush gaf NASA opdracht een nieuw deep space-programma te ontwikkelen.

Dit Constellation-programma kreeg al snel forse problemen. Na één testlancering van de potlooddunne Ares I-raket in 2009 werd het opgedoekt. Wel werd de deels ontwikkelde Orion-capsule gespaard, die in 2014 een eerste testvlucht maakte. Space Shuttle-onderdelen zoals raketmotoren en boosteromhullingen werden overgeheveld naar het Space Launch System (SLS), een gigantische raket van de oude stempel: niet herbruikbaar, gebouwd met beproefde (ofwel ouderwetse) technologie. Ook SLS liep vertragingen en budgetoverschrijdingen op.

Niet alleen de raketten, ook de bestemmingen wisselden. Het Constellation-programma had een bemande terugkeer naar de maan voor ogen, om daarna mogelijk mensen naar Mars te brengen. Onder Barack Obama veranderde dat in een bemenste missie naar Mars, voorafgegaan door een missie om een planetoïde naar een baan om de aarde te halen. Donald Trump maakte de maan weer het einddoel.

Astronauten stappen over

Na de testvlucht Artemis 1 en de flyby Artemis 2, wordt het logistiek ingewikkeld bij Artemis 3, de nieuwe maanlanding. De Orion-capsule brengt vier astronauten naar een baan om de maan. Daar stappen er twee over op een eerder gelanceerde Starship HLS (Human Landing System), een raket die moet afdalen bij de maan-zuidpool (en weer opstijgen voor de terugreis). Starship HLS is een bemenste versie van Starship, de herbruikbare raket die ruimtevaartbedrijf SpaceX ontwikkelt. Starship moet zijn eerste testvlucht naar een baan om de aarde nog maken.

Voor Artemis 3 moet HLS bijtanken, dus moet er eerst ook nog een Starship-brandstofdepot naar een baan om de aarde gelanceerd worden. En dat moet weer gevuld wordt met hulp van nóg enkele Starship-vluchten.

Alsof dat nog niet ingewikkeld genoeg is, werken NASA, ESA en hun Japanse en Canadese collega-agentschappen ook aan de Lunar Gateway, een ruimtestation in een baan om de maan dat tijdelijk bewoond kan worden, als uitvalsbasis voor maanlandingen. Vluchten vanaf Artemis 4 dienen om Gateway verder uit te bouwen, en vandaar naar de maan heen en weer te reizen.

Maar dan spreken we op zijn allervroegst over 2026, in een sector waar uitstel en het veranderen van plannen meer regel dan uitzondering is. Eerst moet SLS’s debuutvlucht maar eens slagen. „Het is allemaal al eens eerder gedaan, maar het blijft een uitdaging”, zegt Berthe, „we moeten ook van deze vlucht echt nog heel veel leren.”