Survivalhorror en schattige beesten op de grootste gamingbeurs ter wereld

Het ‘hart van gaming’, zo noemde de Keulse gamebeurs Gamescom zichzelf graag in voorafgaande jaren. Met 350.000 bezoekers was het game-evenement met afstand de grootste ter wereld. Na twee jaren gedwongen corona-stilte wordt nu de balans opgemaakt: de bezoekers zijn er weer, de grote games ontbreken.

Het illustreert een jaar waarin grote gamemakers worstelden om hun spellen op tijd af te krijgen. Maar het laat ook zien dat gamers zonder lockdowns hongeren naar afleiding. De iets kleinere gamebedrijven die wel vol voor gingen, genoten van de extra aandacht in de nog altijd stampvolle Koelnmesse.

Survivalhorror, schattige beestjes

Aan de nieuwe rijzende ster Embracer Group, die veel middelgrote games maakt, was vrijwel niet te ontsnappen. Dochtermerk THQ Nordic slokte een kwart beurshal op met hun budgetversies van populaire genres als sci-fi actie (Outcast 2) en survival horror (Alone in the Dark). Verderop trok misdaadcomedy Saints Row van dochteronderneming Plaion enorme rijen benieuwde consumenten. Ook remakes van klassieke grote titels waren in trek in dit droge jaar, zoals de gepixelde scifi-thriller System Shock.

Niet alleen Embracer profiteert. Wie op de beurs rondkeek, zag simulatiespellen als Farming Simulator, het kolderieke Goat Simulator 3, middeleeuwse strategiegames, en schattige spelletjes voor de hele familie in de woonkamer. Dat de game-industrie enorm veel verschillende games maakt is bekend, maar het was zelden zo duidelijk. Het werk van de kleinere gamemakers is vaak liever of creatiever. Zeker na het succes van katgame Stray lijken de schattige beestjes overal te zijn. Maak je tegenwoordig überhaupt een succesvolle game als je er geen hond in kan aaien? Neem Disney Dreamlight Valley: een ‘levenssimulatiegame’, die voor september in de planning staat. In deze game kun je koken, tuinieren, en je huis inrichten met je favoriete Disney-personages. En je maakt alle beestjes die in de buurt rondlopen tam.

Broer redden van rattenplaag

Met spellen als Dreamlight Valley kon Microsoft, de enige gamegigant die wel breed aanwezig was, zijn nieuwe strategie etaleren. Het bedrijf lanceerde een offensief voor de cloudversie van zijn abonnementsdienst, die sinds kort op Samsung-tv’s te gebruiken is. Dankzij de app van Xbox start je nu zonder extra hardware een game op je televisie op alsof het een Netflixserie is – een gemak waarmee Xbox een nieuw publiek hoopt te creëren.

De stand van de Xbox-maker stond dan ook bol van de kleinere, creatievere projecten, met als trekpleister de opvolger op de imposante middeleeuwse fantasygame A Plague Tale. Als Amicia de Rune probeer je in deze gameserie je broer te redden van een magische rattenplaag in de straten van het veertiende-eeuwse Frankrijk. Het was in 2019 een onverwacht succes, nu loopt de bezoeker elke honderd meter tegen het gezicht van Amicia aan.

Wie zijn neus even achter de gesloten deuren van het zakelijke gedeelte van de beurs steekt, komt er al snel achter dat de stilte schijn is. Het zoemt er van de activiteit: gamemakers maken deals, tonen hun spellen aan investeerders, en speuren naar nieuwe werknemers. Het hart van gaming klopt als altijd.