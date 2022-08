In de supermarkt ving ik een gesprekje op uit een parallel universum. „Heb jij al opgezegd? Postcodeloterij?” „Nog niet, nee. Zul je net zien dat-ie daarna in onze straat valt.” Wat had ik gemist? Ik kon allerlei redenen aanvoeren om een hartgrondige minachting te voelen voor de Postcodeloterij, maar deze was onvoorzien. De loterij bleek tot as van het kwaad uitgeroepen vanwege het sponsoren van milieubewegingen en vluchtelingenhulp.

Elk casino krijgt de dobbelaars die het verdient. De angst dat naburige gelukszoekers winnen en jij niet, dat is de hele doortrapte motor achter deze tombola, die heel Nederland zodoende sociaal chanteert tot lidmaatschap, met een appeltaart en dagje uit als halfjaarlijks zoethoudertje.

Veelzeggender is hier het onderliggende lijden. Ooit was er iets van consensus over wat onomstreden goede doelen waren. Honger, armoede en ziekten bestrijden. Nu zijn ook die onderdeel van de grote strijd, die van de ene gelukszoeker tegenover de andere. Het ontbreekt ons aan een gezamenlijke opvatting over wat Aristoteles ‘het goede leven’ noemde, een stelsel morele overtuigingen.

Symptomatisch is de afwezige, onverschillige aanblik van ons kabinet. In Frankrijk hield president Macron een tv-toespraak over de „grote ommekeer” en „het einde van de overvloed en zorgeloosheid”. Bij ons zien we de regeringstop bij een spoeddebat over partijpolitiek gedoe, humeurig – niet vanwege alle catastrofes, maar vanwege hun eigen posities.

Geen wonder dat ze in de open inrichting van het complotdenken zo geobsedeerd zijn door schaduwregeringen. Achter de schermen van zó’n tandeloze ploeg moet toch íémand zitten met werkelijke macht. Is het Klaus Schwab, Sinterklaas of de Postcodeloterij?

Misschien moeten we het in een andere richting zoeken. Een kleine hint. Een van de redenen waarom het kabinet geen generieke energiecompensatie voor iedereen wil, is dat het, bij rijkeren, de prikkel tot verduurzaming wegneemt. Oké, dus dat is de morele overtuiging. Prima. Maar dan komen bedrijven als Eneco, die plots de terugleververgoeding van zonnepanelen van 56 naar 9 cent per kWh terugschroeven.

Hun argument: dit is ‘marktconform’. Geen opvatting over vergroenen, of over rechtvaardigheid in tijden van recordwinsten. Lijnrecht tegenover de overtuiging van het kabinet, maar ingrijpen kan of wil dit niet. Onze geprivatiseerde nutsvoorzieningen verontschuldigen zich met dat ene woordje. Marktconform. Een eufemisme voor kartelvorming. We moeten wel hebzuchtige egoïsten zijn, want de concurrenten zijn dat ook.

De hardwerkende Postcodeloterijspeler is opgevoed onder ditzelfde morele gesternte – o wee als je buren het beter hebben! – en ziet zijn zuurverdiende abonnementsgeld nu verdwijnen naar Artsen Zonder Grenzen.

De ware schaduwmacht zit bij bedrijven met megawinsten. Brandstof, energie, levensmiddelen. Daarop hebben we allemaal een abonnement, dat een stuk moeilijker is om op te zeggen.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.