Ruim dertig miljoen inwoners Pakistan getroffen door overstromingen

De Pakistaanse regering heeft vrijdag de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen die grote delen van het land al dagen teisteren. Volgens premier Shehbaz Sharif zijn ruim dertig miljoen inwoners van het land getroffen en is er dringend behoefte aan noodhulp. De autoriteiten spreken van de zwaarste overstromingen sinds 2010, toen ruim tweeduizend mensen omkwamen bij het natuurgeweld.

Volgens de Pakistaanse rampenautoriteit NDMA zijn dit jaar al negenhonderd mensen omgekomen bij overstromingen door de moessonregens. Circa 200.000 huizen zouden zijn vernield, kritieke infrastructuur zoals bruggen en wegen zouden op sommige plekken compleet zijn weggevaagd en in veel delen van het land zijn gewassen, bestemd voor het komende seizoen, onherstelbaar beschadigd.

Klimaatminister Sherry Rehman zegt dat de overstromingen „de ergste humanitaire ramp van dit decennium” zijn. Rehman zegt dat de afgelopen jaren steeds meer massale overstromingen voorkomen in het land en dat dit te wijten is aan klimaatverandering. Net als de premier drong Rehman aan op hulp van de internationale gemeenschap. Er zou met name behoefte zijn aan tenten voor ontheemde gezinnen en voedselpakketten voor gebieden waar akkers volledig onder water staan.