Quan keek naar zijn tuin en zag dat alles anders moest

Het waren vooral de afstanden waar Quan Le (44) aan moest wennen. In zijn oude appartement in Rotterdam had hij alles bij de hand: wc, keuken, woonkamer, Frans balkon. Maar hier, in het nieuwe huis in Putten, moet hij zelfs voor de krant naar buiten: iedere ochtend een tocht over het erf, langs de twee auto’s, de potten hortensia’s en geraniums en het kleine bos, om ten slotte bij de poort de krant uit de brievenbus te halen. En dan moet hij ook nog terug.

Maar afspraak is afspraak. Híj́ ging werken in het ziekenhuis in Harderwijk, zíj́ ging met hem mee op voorwaarde dat zij haar twee paarden aan huis kon houden. En dus kochten Quan en zijn vriendin negen jaar geleden een vrijstaand huis omringd door een tuin van circa 18.000 m2, met een eigen weiland, bos, tuinhuis en stallen voor de paarden.

Opgeruimd

In het begin wilde Quan die grote tuin opgeruimd hebben, net als bij de buren. Met een bosmaaier maaide hij de jonge scheuten in het bos en in de herfst kon hij dagen bladblazen. Het verwaarloosde weiland aan de noordzijde van hun erf spoot hij plat om het vervolgens om te ploegen en er een strak groene grasweide op aan te leggen.

De tuin reageerde op eigen wijze op de inspanningen van zijn nieuwe beheerder

De tuin reageerde op eigen wijze op de inspanningen van zijn nieuwe beheerder. De dag na het bladblazen lag er altijd weer een verse lading bladeren voor Quan klaar en in het kleine bos kwamen na zo’n grote maaibeurt juist extra veel scheuten op. De paarden, die gretig van dat verse groene gras aten, werden dik en kregen last van hun hoeven.

Foto Annabel Oosteweeghel

Quan keek naar zijn tuin en zag in dat het anders moest. Hij kocht boeken, struinde het internet af en leerde gaandeweg over natuurlijk tuinieren. Met als resultaat dat Quan de boel nu vooral met rust laat. De scheuten in het kleine bos, de paddenstoelen, de brandnetels: hij laat het allemaal staan. Zelfs de bomen die op dit moment door de droogte afsterven: ze liggen in stukken op de grond om te verteren. In de herfst blaast Quan nog wel met de bladblazer, maar alleen die bladeren die op het grind en de parkeerplaats liggen. En het weiland, dat Quan zo effen groen wilde hebben, staat inmiddels weer vol met zuring, boterbloem en kleefkruid, zodat de paarden een gevarieerde maaltijd binnenkrijgen.

Goede voet

Alleen een robotmaaier doet iedere dag trouw zijn werk om het gazon rondom het huis bij te houden. Maar ook hier houdt de maaier acht tot tien centimeter aan, lang genoeg om klaver, weegbree en madelief te beschermen. Het verwilderde stuk dat achter het tuinhuis ligt, blijft helemaal gespaard. Het gras staat er kniehoog en er groeien scheuten van eiken, hazelaar, hibiscus en kers in. De grond blijft ondanks het warme weer vochtig.

Quan en zijn tuin staan weer op goede voet. Iedere dag, voordat hij naar zijn werk gaat, kuiert hij met zijn honden over het erf om daarna de poort te openen voor een lange wandeling over de heide.