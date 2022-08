PSV treft Arsenal in groepsfase Europa League, Feyenoord loot Lazio

PSV en Feyenoord kennen hun tegenstanders in de groepsfase van de Europa League. De club uit Eindhoven lootte vrijdag het Engelse Arsenal, Noorse FK Bodø/Glimt en FC Zürich uit Zwitserland. Feyenoord wacht duels met SS Lazio uit Italië, het Deense FC Midtjylland en Sturm Graz uit Oostenrijk.

Met Arsenal treft PSV een tegenstander van formaat. De club uit Londen is het seizoen uitstekend begonnen en staat zonder nederlaag bovenaan in de Engelse Premier League. Afgelopen seizoen eindigde Arsenal als vijfde in de competitie. Bodø/Glimt werd de afgelopen twee jaar kampioen van Noorwegen en is de huidige nummer drie van de Noorse competitie, die nu 19 wedstrijden onderweg is. Ook FC Zürich werd vorig jaar kampioen, maar dit seizoen loopt het minder voortvarend voor de Zwitsers. Na vijf wedstrijden zonder overwinning staat de club onderaan in de Zwitserse Super League.

Feyenoord staat dankzij de koppeling aan SS Lazio opnieuw een trip naar Rome te wachten. In 2015 beschadigden Feyenoord-fans rondom het Europa League-duel met AS Roma een historische fontein bij de Spaanse Trappen en kwam het tot confrontaties met de Romeinse politie. Afgelopen seizoen stond Feyenoord ook tegenover AS Roma in de finale van de Conference League, maar dat duel werd gespeeld in de Albanese hoofdstad Tirana.Met FC Midtjylland treffen de Rotterdammers verder de nummer twee van de Deense competitie van vorig seizoen, een positie die Sturm Graz ook behaalde in Oostenrijk.

Manchester United naar Moldavië

In de andere poules werd het Manchester United van trainer Erik ten Hag gekoppeld aan Real Sociedad (Spanje), Sheriff Tiraspol (Moldavië) en Omonia Nicosia (Cyprus) en speelt Conference League-winnaar AS Roma tegen Ludogorets (Bulgarije), Real Betis (Spanje) en HJK Helsink (Finland). De eerste speelronde staat op donderdag 8 september gepland, daarna wordt ook gespeeld op 15 september, 6 oktober, 13 oktober, 27 oktober en 3 november.

Later vandaag krijgt AZ nog te horen tegen wie het uitkomt in de Conference League.