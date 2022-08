Privécollectie Paul Allen kan een miljard dollar opleveren

De eerste particuliere kunstcollectie die een miljard dollar oplevert. Die verwachting heeft veilinghuis Christie’s van de opbrengst van de 150 kunstwerken tellende verzameling van Paul Allen, de mede-oprichter van Microsoft. Het veilinghuis maakte donderdag bekend de zowel oude meesters als moderne meesterwerken tellende collectie in november in New York te verkopen.

Allen, die Microsoft samen met Bill Gates oprichtte, overleed in 2018 op 64-jarige leeftijd. Met een geschat vermogen van zo’n 20 miljard dollar gold hij als van de rijkste mensen ter wereld. Hij is nooit getrouwd en had geen kinderen. De opbrengst van de veiling gaat naar goede doelen, maakte het veilinghuis bekend.

Lees ook: Microsoft-oprichter Paul Allen had ‘meer geld dan visie’

Van Botticelli tot Hockney

De verzameling van Allen bestrijkt een periode van 500 jaar, van de Italiaanse renaissancekunstenaar Sandro Botticelli tot David Hockney. Hoewel Allen regelmatig kunst uitleende aan musea is niet precies bekend wat hij bezat. Christie’s maakte donderdag slechts twee schilderijen bekend die het in november aanbiedt. Het doek Small False Start (1960) van Jasper Johns met een richtprijs van 50 miljoen dollar, en een landschap van Paul Cézanne, La montagne Sainte-Victoire (1888-1890), met een geschatte opbrengst van boven de 100 miljoen dollar.

Amerikaanse media noemen allerlei kunstwerken die Allen zou hebben gekocht. Volgens persbureau Bloomberg kocht hij in 2016 op een veiling voor 81 miljoen dollar een door Claude Monet geschilderde hooimijt. Volgens The Wall Street Journal bezat hij oude meesters van Botticelli, Jan Brueghel en Canaletto.

Lees ook: Geveilde Macklowe-collectie is duurste privé-verzameling ooit

In een vraaggesprek in 2006 gaf Allen aan het als zijn plicht te zien om zijn kunstwerken regelmatig uit te lenen aan musea. „Ik ben slechts een tijdelijk bewaarder van ze.” Zijn zuster Jody, de executeur van zijn nalatenschap, liet in een verklaring weten wat kunst volgens haar broer betekende. „Hij geloofde dat kunst een unieke kijk op de werkelijkheid uitdrukte op een manier die ons allemaal kan inspireren.”

Naar welke charitatieve doelen de veiligopbrengst gaat is nog niet bekendgemaakt. Tijdens zijn leven doneerde Allen al meer dan 2,6 miljard dollar van zijn fortuin aan doelen die verband houden met biowetenschap, kunst, muziek, film en het milieu.

De twee duurste geveilde privéverzamelingen ooit waren ook van Amerikanen. De verzameling van David en Peggy Rockefeller bracht in 2018 bij Christie’s 835 miljoen dollar op. Die recordopbrengst werd in 2021 en 2022 verbroken met twee veilingen van de kunst van Harry en Linda Macklowe. Dat hoogbejaard echtpaar moest op last van de rechter verkopen omdat het ging scheiden, nadat hij een jonge vriendin had gevonden. Sotheby’s realiseerde voor de Macklowe-collectie een opbrengst van 922 miljoen dollar.