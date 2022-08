Zo ziet het eruit als het leven erop zit

Een juweeltje. De spiegel en het raam, heet de documentaire van de in Amsterdam wonende Mexicaans-Nederlandse filmmaker Diego Gutiérrez (1966). De donderdagavond uitgezonden film (Human) is een portret van de laatste dagen in Amsterdam van zijn beste vriend en collega, de Israëlische filmmaker Danniel Danniel, en van zijn in Mexico wonende moeder Gina Coppe. In twee maanden tijd krijgen ze allebei te horen dat ze een dodelijke ziekte hebben. Danniel heeft kanker, Coppe wordt geveld door een hersenbloeding. Het leven zit erop.

Beide dierbaren verzoeken Gutiérrez of hij de laatste dagen met de camera wil vastleggen. Danniel haalt herinneringen op in een akelig leeg restaurant in Amsterdam en zijn moeder wordt geïnterviewd in haar appartement in Mexico-Stad. Het verzoek het levenseinde te filmen is minder apart dan je zou denken. Het maken van documentaires over zijn naasten is Gutiérrez niet vreemd. In 2013 won hij al een Gouden Kalf voor een documentaire over zijn ouders, Parts of a Family. De film behandelt het huwelijk van zijn vader en moeder en de scheurtjes die na vijftig jaar kunnen ontstaan.

Danniel toont een foto van toen hij vier was. Een ventje in een jurkje. Het was de laatste keer dat hij naar eigen zeggen echt gelukkig was. Moeder vertelt over Jacobo. De man met wie ze haar echtgenoot Gonzalo bedroeg. „Hij was de liefde van mijn leven”, zegt Coppe en ze mijmert over buitenaardse wezens.

De gesprekken worden afgewisseld door beelden van Antarctica. Het witte continent dat alleen via een doorgaans ruige zeereis is te bereiken. Gutiérrez toont ijsbergen die tijdens hun reis naar het noorden oplossen in het niets. Totaal verdwijnen. Droeve poëzie tegen middernacht.

Bill Cosby

Eerder op de avond was de slotaflevering te zien van de vierdelige documentaire We need to talk about Cosby. Waarom duurde het vijftig jaar lang en waren er ruim zestig publieke beschuldigingen nodig van vrouwen dat ze door Amerika’s meest favoriete komiek verkracht waren, vooraleer hij in 2018 werd veroordeeld tot een celstraf van tussen de drie en tien jaar? In 2014 laat de zender NBC nog weten een nieuwe sitcom met Cosby te willen maken. Beschuldigingen over verkrachting waren toen al wijdverbreid.

Het gaat pas mis als de verhalen over seksuele aanrandingen massaal via sociale media worden verspreid. En vooral als die beschuldigingen ook afkomstig zijn van zwarte vrouwen. Slachtoffers die ook nog eens bereid waren op de cover te verschijnen van het meest vooraanstaande maandblad voor zwarte Amerikanen: Ebony. Aanvankelijk waren het hoofdzakelijk witte vrouwen die vertelden door Cosby te zijn gedrogeerd en verkracht. Voor een groot deel van de zwarte gemeenschap was dat verdacht. Zwarte mensen worden in de Verenigde Staten te vaak onterecht beschuldigd. Was hier niet sprake van een complot? Wilde wit Amerika hier niet wat al te graag een succesvolle zwarte komiek uitschakelen?

Cosby weigerde vanaf 2015 vragen te beantwoorden over de beschuldigingen. Journalisten die het toch waagden het onderwerp aan te snijden, werden door hem bedreigd. „Dit wordt niet uitgezonden”, zie je hem zeggen. Zijn echtgenote Camille Cosby, sinds 1964 met Bill in de echt verbonden, zit er schaapachtig bij te kijken. Camille heeft haar man altijd door dik en dun verdedigd. Ze is zo’n beetje de enige betrokken vrouw die niet aan het woord komt in deze fascinerende documentaire.

Drie jaar na de veroordeling wordt Cosby wegens vormfouten door het hoogste gerechtshof weer vrijgelaten. „Een vreselijk signaal voor vrouwen die seksueel zijn aangerand’’, zegt een van zijn slachtoffers. Hij is onherroepelijk op vrije voeten. Maar de reputatieschade is voor de eeuwigheid, vertelt een verkrachte vrouw. „Cosby was een meesterlijke komiek en een meesterlijke verkrachter”.