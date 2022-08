Orgelonderzoek: de uitvinder van het Hammondorgel kon niks met jazz

Vorige week kocht Carlo de Wijs nog een Hammond B3, het loeizware orgel dat in de jaren vijftig en zestig werd gemaakt, verantwoordelijk voor het herkenbare orgelgeluid in jazz, soul en pop. Kon hij echt niet laten staan. Nu kijkt hij licht wanhopig zijn studio onder zijn woonhuis in Dordrecht rond, want waar moet dat ding? Er staan al Hammonds uit verschillende bouwjaren. Ook een B3 trouwens, maar die is anders dan andere.

Er lopen snoeren uit naar een laptop en verschillende effectenpanelen vol draaiknoppen en schuiven. De ‘modulaire Hammond’ is zijn innovatie. Tussen al die orgels ligt ook een stapeltje proefschriften: De Microdynamiek van muzikale innovatie. De geschiedenis en toekomst van het Hammondorgel. Hij promoveerde er in juni op aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

De Wijs is organist, componist, was hoofd van de pop- en jazzafdeling van het conservatorium in Rotterdam en toerde als muzikant de wereld rond, onder meer met Candy Dulfer en zijn eigen band D’WYS. „Techniek was altijd belangrijk. Ik speelde jarenlang met een boormachine in mijn orgel, daarmee kon ik hem laten zakken voor vervoer. Daarna integreerde een technicus Midi-technologie in mijn orgel. Later leerde ik over nieuwe techniek in mijn eigen studio.” Zijn promotor Liesbet van Zoonen, hoogleraar sociologie in Rotterdam, stuurde dan ook aan op een promotieonderzoek over innovatie.

Toch is het Hammondorgel juist een instrument waarbij iedereen het klassieke B3-geluid lijkt na te streven. De meest succesvolle Hammondspeler van dit moment, Cory Henry, speelt gospel en funk met een orgelsound van vijftig jaar geleden.

Waarom een studie over innovatie aan de hand van het Hammondorgel?

„In de wereld van Hammond draaide het in het begin zeker wel om innovatie. Toen bedachten ingenieurs dat nieuwe instrument. Maar er spelen ook veel externe factoren, zoals de economie, de concurrentie, de rol van de muzikanten. Die analyseer ik volgens de actorentheorie van socioloog Bruno Latour. Het bedrijf wordt zo een spiegel van innovatieprocessen voor allerlei sectoren.’’

Laurens Hammond (1895-1973) was een klokkenbouwer. Hoe kan het dat hij het geluid van pop en jazz zo beïnvloedde?

„Hij was uitvinder. Eind jaren twintig bedacht hij een klok die synchroon kon lopen op een fluctuerend elektronetwerk. In die tijd was de stroomvoorziening onbetrouwbaar, maar met een toonwielmechanisme wist Hammond een buffer in te bouwen zodat de klokken doorliepen als het netwerk schommelde. Het was een groot succes totdat hij het patent verloor. Zijn team zocht naar nieuwe toepassingen. Toen ze het fluittoontje van dat mechanisme versterkten merkte een medewerker op dat het op een orgeltoon leek. Zo ontstond het Hammondorgel dat vanaf 1935 werd geproduceerd als vervanging van het grote kerkorgel.

„Hammond liet zich inspireren door de lopende bandproductie van Henry Ford en paste slimme marketing toe. In de oorlog moest alle productie worden teruggeschroefd. De orgels die hij nog wel mocht maken, kwamen in de kapelletjes aan boord van grote oorlogsschepen. Het Hammondorgel werd zo de soundtrack voor veel Amerikaanse soldaten. Die kregen bovendien bij terugkeer vouchers waarmee ze er zelf een konden kopen.”

Toch schrijft u dat de muzikale innovatie, door bijvoorbeeld Fats Waller en Jimmy Smith, eerder ondanks Hammond plaatsvond dan dankzij hem.

„Hammond was helemaal niet muzikaal. Hij vond jazz muziek die eigenlijk niet kon. Heel tegenstrijdig, want het was zijn grote afzetmarkt. Jimmy Smith heeft zich terecht beklaagd dat hij nooit gesponsord is door Hammond. Smith maakte het orgel populair in de jaren vijftig en zestig. Een sound waar ook de latere toepassingen in pop en rock schatplichtig aan zijn.

„Hammond verzette zich ook tegen de Leslie-speaker. Door de rotatietechniek met Dopplereffect geeft die speaker warmte en ruimtelijkheid. Maar hij wees het af, beschouwde het als concurrentie en Hammond-dealers mochten het niet verkopen. Maar muzikanten wilden niets anders. Pas na zijn dood kocht de Hammond Company het bedrijf van Leslie op.”

In een belangrijk deel van uw onderzoek staat uw eigen carrière en uw eigen nieuwe Hammond-toepassingen centraal. Ongebruikelijk. Waarom is dat volgens u zinnig?

„Het is een voorbeeld van microdynamiek. Als onderzoeker kijk ik naar Laurens Hammond en Jimmy Smith als vernieuwers, maar dat gaat altijd over het verleden. Door mijn eigen carrière als spiegel te gebruiken kan ik direct begrip krijgen van de actoren in het wel of niet slagen van innovatie. Zo heb ik me in sessies met andere muzikanten voor het onderzoek afgevraagd waarom zo weinig mensen het Hammond nu nog verbinden met de tegenwoordige tijd. Het bleek dat vrijwel iedereen heel blij is met dat oude geluid.”

Lees ook dit interview met Sven Hammond: ‘Ik sta altijd volledig aan. Nooit half werk’

De charme van dat oude geluid zit grotendeels in de imperfectie van de analoge techniek. Toch zoekt De Wijs naar een ‘New Hammond Sound’. Hij heeft toepassingen van modulaire synthesizers aangesloten en verschillende analoge en digitale bewerkingsmogelijkheden. „Als ik die bespeel, stuur ik het nieuwe geluid direct weer door de Hammond. Dus ik voed het met digitale bewerkingen, maar het klinkt via het oude orgel en de Leslie-speaker. De imperfectie blijft bewaard.”

Wat zou Laurens Hammond hebben gevonden van deze toepassingen?

„Voor hem zou het niet hoeven. Hij zag het orgel vooral als iets om te verkopen. Hoewel ik veel mogelijkheden zie, is het de vraag of veel andere organisten dit ook willen. Ook dit is weer onderdeel van het onderzoek: dit leert ons niet alleen iets over Hammond, maar over alle innovatieprocessen.”