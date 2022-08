Om precies te weten waar de bui gaat vallen moet het KNMI keihard rekenen

„Ik werd weergek door een paar extreme weergebeurtenissen in mijn jeugd”, zegt Sander Tijm. „Een heftige sneeuwstorm.” „In ’78-’79!”, zegt Rob Sluijter enthousiast. Tijm: „En extreem onweer in mei ’79.” Sluijter: „Met die prachtige mammatuswolken toen, oooh…” Tijm: „Toen wij kind waren, was het weer nog magischer dan nu, je zag het veel minder aankomen.”

Tijm en Sluijter werken bij het KNMI. Tijm werkt aan weermodellen en leidt vanuit het KNMI een aankomende samenwerking met IJsland, Denemarken en Ierland. Sluijter is klimatoloog, werkte lang voor de weerdienst op het snijvlak van klimaat en weer en is nu bezig met het opzetten van een early warning centre bij het KNMI. Ze zijn van dezelfde generatie, en zijn nog net zo opgetogen over het weer als in hun kindertijd. „Kijk, deze foto stuurde ik eerder deze week naar Sander. Je moet nú naar buiten kijken, appte ik”, zegt Sluijter. Tijm: „Dat was een prachtige zonsondergang. We appen elkaar ook als we een mooie bui zien aankomen.”

Dat het weer minder magisch is geworden, komt mede door henzelf. Ze werken nu meer dan twintig jaar bij het KNMI, en de techniek achter de weersverwachting is in die tijd enorm verbeterd. Dankzij supercomputers en weermodellen kan in plaats van enkele dagen vooruit nu tot ruim in de volgende week gekeken worden. De verwachting voor morgen en overmorgen is bovendien veel betrouwbaarder dan hij eind jaren zeventig was. Nog steeds werken ze bij het KNMI continu aan verbetering van de weersverwachting. Ondertussen verandert ook de inhoud van het weerbericht.

We kijken straks naar een veel groter gebied, van Groenland tot Finland, tot de laars van Italië en dan naar het westen Sander Tijm KNMI

Een weersverwachting komt tot stand door waarnemingen van weerstations op de grond te voeden aan een weermodel dat daarmee toekomstige veranderingen in de atmosfeer berekent. In het weermodel is de lucht boven Nederland en de Noordzee opgedeeld in 64.000 vakjes: hokjes van 2,5 kilometer bij 2,5 kilometer en 65 verticale lagen. Elk vakje heeft een eigen weersverwachting, waarin 12 variabelen aan bod komen, waaronder wind, zon, wolken en regen.

In het souterrain van het KNMI-gebouw in De Bilt staat een supercomputer die al die berekeningen maakt. Eens in de vijf jaar wordt die computer vernieuwd en een nieuwe computer kan doorgaans tien keer meer berekeningen aan dan de vorige. In het verleden betekende dit meestal dat de vakjes boven Nederland steeds kleiner werden, en daarmee de verwachtingen per locatie preciezer. „In 2018 kregen we onze huidige supercomputer”, zegt Tijm. „Dit keer besloten we niet het grid fijnmaziger te maken, we draaien het model nu vaker naast elkaar, met steeds net iets andere beginwaarden.” Er komen nu elf verwachtingen tegelijkertijd uit de computer, daarmee kan het KNMI meer zeggen over de zekerheid van de verwachting.

„Eén verwachting is maar één verwachting, terwijl er subtiliteiten in de atmosfeer zitten die ervoor kunnen zorgen dat het weer een hele andere kant op gaat. Daar wil je gevoel voor krijgen”, zegt Tijm. Extremen op kleine schaal, heftige buien en windstoten die daarbij horen of zwaar onweer, blijven lastig. „Die zullen nooit exact op de plek plaatsvinden waar het model ze berekent. Maar als je meer berekeningen naast elkaar doet dan kun je zeggen: de kans dat het dáár gebeurt is heel behoorlijk want we zien het in veel verwachtingen terug.”

Een veel groter gebied

Er is alweer een nieuwe supercomputer in zicht. Nog dit jaar wordt het eerste deel in gebruik genomen. Die komt niet meer in De Bilt te staan, maar in Reykjavik, IJsland. „We gaan met vier landen samen een nieuwe supercomputer kopen en optuigen”, zegt Tijm. „De samenwerking wordt hecht, met één gezamenlijk weermodel. We kijken straks naar een veel groter gebied, van Groenland tot Finland, tot de laars van Italië en dan naar het westen, in een grid van 2 bij 2 kilometer en met minstens 18 verwachtingen naast elkaar.”

Andere wensen op Tijms lijstje die als het goed is dankzij de nieuwe supercomputer gaan uitkomen: elk uur in plaats van elke drie uur het model draaien, en berekenen voor elk kwartier in plaats van voor elk uur. Nederland krijgt ook een eigen stukje van de computer, waarop verwachtingen voor Caribisch Nederland gemaakt worden en voor een klein stukje van West-Nederland getest gaat worden of het zinnig is om naar vakjes van 200 bij 200 meter te kijken. „Dat is om te zien wat er precies aan de kust gebeurt en wat voor invloed stedelijke bebouwing heeft op het weer.”

Hoe mensen het weer ervaren is van steeds groter belang, ook voor ons Rob Sluijter KNMI

Meer rekenkracht hangt dus direct samen met betere verwachtingen. Maar dan moet het model ook goed zijn. Het meteorologische handwerk, de natuurkunde achter gebeurtenissen in de atmosfeer zo goed mogelijk in een model gieten, levert nog steeds verbeteringen op.

„De laatste jaren hebben we bijvoorbeeld gewerkt aan mist”, zegt Tijm. „Dat ontstond in het model op plekken waar het niet zou moeten ontstaan. Dan liep volgens het model ineens de hele Noordzee vol, terwijl dat niet zo was.” Maar dit probleem zien is één, het oplossen is twee.

„Mensen sleutelden er soms aan vanuit hun specialisme: straling, wolken of turbulentie in de atmosfeer bijvoorbeeld”, zegt Tijm. „Dan leek de mist soms even minder, maar het verscheen ook niet wanneer het wél nodig was.” De onderzoekers gingen bij het grote weerstation bij Cabauw specifiek naar de gedragingen van mist op verschillende hoogtes kijken. Uit de metingen leidden ze verbeteringen van het model af.

Te veel straling door de wolken

Het zat hem in een combinatie van straling, wolken en deeltjes die wolken vormen. „Dat testen we dan over een langere periode en over verschillende gebieden”, zegt Tijm. „Daar komen altijd weer verrassende dingen uit. Toen we het model voor een zomerperiode boven Zweden draaiden, was de temperatuur steeds te hoog. De wolken bleken in het model te veel straling door te laten. Zo schaven we steeds een beetje bij. Nu zijn we bijna klaar voor implementatie, na drie jaar onderzoek en proefdraaien.”

Meten blijft dus cruciaal, en ook dat is nog steeds in ontwikkeling. Het KNMI heeft van oudsher weerstations verspreid over Nederland staan, voornamelijk op het platteland, zodat de metingen niet verstoord raken door bebouwing. „Maar hoe mensen het weer ervaren is van steeds groter belang, ook voor ons.”, zegt Sluijter. Tijm: „Het liefst nemen we de effecten van wat er gebeurt in een dorp of stad ook mee in de modellen. Een bui kan net boven een stad ontstaan omdat het daar een paar graden warmer is. Helaas staan daar geen stations.”

Maar dat betekent niet dat er niet gemeten wordt. Duizenden mensen in Nederland hebben een klein weerstation in hun achtertuin of op hun balkon. „Dat zijn waardevolle gegevens, waar veel te halen valt”, zegt Sluijter. De kwaliteit van de metingen verschilt en bij het KNMI loopt nu een groot project om te bekijken hoe de gegevens van weeramateurs geautomatiseerd gecorrigeerd en verwerkt kunnen worden. Sluijter: „Ik heb vorige week voor het eerst een plaatje gezien op basis van deze metingen. Het kan dus, al zal het nog een tijdje duren voordat het zo gevalideerd is dat het in de modellen wordt meegenomen.”

Bij code rood komt van alles tot stilstand, dat beseffen wij ook. Mensen moeten vertrouwen houden in de kleurcodes Rob Sluijter KNMI

De achterkant van de weersverwachting is dus volop in beweging. Wie goed luistert, merkt dat de voorkant dat ook is. De gebruikers van de KNMI-verwachtingen krijgen steeds vaker berichten met kansen en impact voorgeschoteld – directe gebruikers zijn rijks- en veiligheidsdiensten en indirect ook consumenten omdat weerbureaus de gegevens gebruiken en verder verwerken tot bijvoorbeeld weer-apps.

„In het weerbericht op televisie zie je nu bijvoorbeeld een temperatuurpluim, hoe verder vooruit hoe meer onzekerheid”, zegt Sluijter. „We geven dergelijke kansinformatie graag mee aan onze gebruikers. Maar dan volgt meteen een vraag: wat doe je ermee, wat is je handelingsperspectief? Stel je zegt: er is 30 procent kans op een zware storm over 7 dagen, heeft een veiligheidsregio daar wat aan?”

Door klimaatverandering neemt het aantal weersextremen toe. Een goede verwachting wordt steeds belangrijker. Hitte is voor het KNMI niet zo ingewikkeld, dat zien ze goed aankomen en het gaat doorgaans over een groot gebied. Buien zijn spannender. Daarvan is de impact vaak heel lokaal en potentieel gevaarlijk. In het verleden zette het KNMI soms het halve land op code oranje omdat er ergens een extreme bui zou ontstaan, maar waar precies was onduidelijk. Daar willen ze vanaf, het moet preciezer.

Alles komt tot stilstand

„Bij code rood komt van alles tot stilstand, dat beseffen wij ook. Mensen moeten vertrouwen houden in de kleurcodes, anders nemen ze het niet meer serieus”, zegt Sluijter. „Enkele jaren geleden werd ik een keer verontwaardigd gebeld door een kennis die in Boxtel woont. Die had een barbecuefeestje afgelast, maar had vervolgens toch de hele dag in de tuin kunnen zitten. Ik luister niet meer naar jullie, zei hij. Maar vijftien kilometer verderop had een hagelbui in een half uur tijd voor 500 miljoen euro aan schade aangericht. Kansen communiceren is van toenemend belang.”

Impact en handelingsperspectief zijn sleutelwoorden. „We zeggen niet meer alleen dat het morgen 100 kilometer per uur gaat waaien”, zegt Sluijter. „Het is nu: morgenochtend heb je een grote kans op overlast op de weg. Bijbehorend handelingsperspectief: blijf zo mogelijk een paar uur thuis.”

De computer op IJsland die onvermoeibaar kansen uitbraakt zal in de toekomst nog veel meer mogelijk maken. Sluijter droomt hardop: „Integratie met een routeplanner zie ik wel voor me. Dat die zegt: u raakt zo een fikse bui, zoek even wat beschutting op. Of in de communicatie met de brandweer: morgen komt er storm uit het westen, 5 procent van de eikenbomen in oksels van oost-west georiënteerde snelwegen zal waarschijnlijk omwaaien. Ga maar vast klaarstaan.”