Nauwelijks treinen in Zuid-Holland vanwege staking

In Zuid-Holland rijden vrijdagochtend nauwelijks treinen. Tussen de grote steden zijn er nog enkele intercity’s, maar een woordvoerder van de NS raadt af om daarop te vertrouwen. „Het kan zomaar anders zijn als je eenmaal op het perron staat.”

Het is de tweede dag van de staking van NS-personeel, dat actie voert voor een betere cao. Woensdag staakten medewerkers al in Noord-Nederland en volgende week zijn Midden-, Oost- en Zuid-Nederland aan de beurt. De belangrijkste eis van de vakbonden is dat de lonen meestijgen met de inflatie. De NS-woordvoerder kan niet zeggen welk effect de stakingen op de onderhandelingen hebben.

„We zien dat het nu nog rustig is op de stations”, zegt de woordvoerder. „Reizigers zijn goed van de staking op de hoogte. Maar we verwachten dat dat in de loop van de dag verandert.” Omdat er geen bussen kunnen worden ingezet om de uitval op te vangen, adviseert de NS reizigers om ander vervoer te gebruiken of hun reis uit te stellen.

Ook in de rest van Nederland zullen de stakingen voelbaar zijn, verwacht de woordvoerder. „Veel treinen beginnen of eindigen in West-Nederland. De dienstregeling is zo verweven dat treinen in andere regio’s ook sporadisch kunnen uitvallen.” Reizigers moeten in die regio’s rekening houden met langere reistijden of vaker overstappen.

