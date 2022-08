Moderna klaagt Pfizer/BioNTech aan vanwege schenden patent coronavaccin

De Amerikaanse farmaceut Moderna klaagt de Amerikaanse branchegenoot Pfizer en het Duitse biotechbedrijf BioNTech aan rondom de productie van coronavaccins. Dat heeft Moderna vrijdag bekendgemaakt. Volgens Moderna hebben Pfizer en BioNTech bij de ontwikkeling van hun coronavaccin, Comirnaty, technologie gekopieerd waar Moderna patent op had.

Moderna en het samenwerkingswerkingsverband Pfizer/BioNTech ontwikkelden tijdens de pandemie, anders dan veel andere farmaceuten, mRNA-vaccins. Waar andere vaccins bestaan uit doodgemaakte virussen, of een stukje labgemaakt viruseiwit, zetten mRNA-vaccins het lichaam aan het werk om zelf een corona-eiwit te produceren en zo immuniteit op te wekken. Deze techniek was in het begin van de pandemie zo nieuw dat er nog geen andere vaccins op de markt waren die op dezelfde manier werkten. De vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech bleken vrij effectief en tot nu toe zijn er nog geen andere langetermijnbijwerkingen ontdekt dan bij andere vaccins.

De Amerikaanse farmaceut stelt dat Pfizer/BioNTech twee belangrijke elementen hebben gekopieerd op het gebied van deze mRNA-technologie. Het zegt twee processen aan te spannen - een in de Amerikaanse staat Massachusetts, het ander in Duitsland - om de zelfontwikkelde technologieën te beschermen. Naar eigen zeggen heeft Moderna voorafgaand aan de pandemie „miljarden dollars” in de mRNA-techniek geïnvesteerd. Daardoor heeft het bedrijf bij het uitbreken van de coronacrisis „in recordtijd” een coronavaccin kunnen ontwikkelen, aldus Moderna.

Lees ook: Moderna: van een mysterieus biotechbedrijfje naar 12 miljard dollar winst