In Californië moeten alle nieuwe auto’s vanaf 2035 emissievrij zijn

Dealers in de Amerikaanse staat Californië mogen per 2035 alleen nog nieuwe auto’s verkopen die emissievrij zijn. Daarmee hebben wetgevers in de staat donderdag ingestemd, zo meldt de Democratische gouverneur van Californië Gavin Newsom. De staat maakt 10 miljard dollar (10 miljard euro) vrij om de markt voor emissievrije auto’s te stimuleren. Met deze maatregelen wil Californië de uitstoot van schadelijke stoffen beperken en klimaatverandering tegengaan.

Per 2035 geldt een verbod op de verkoop van nieuwe auto’s, SUV’s en pick-up trucks die op benzine of diesel rijden, maar niet op het verkopen van tweedehands modellen of het besturen van de voertuigen. In de aanloop naar 2035 moet de verkoop van deze voertuigen al in stappen beperkt worden: in 2026 moet 35 procent van alle nieuwe auto’s emissievrij zijn en in 2030 zeker 68 procent. Gouverneur Newsom wil deze „routekaart” gebruiken om af te stappen van fossiele brandstoffen. „Dat is 915 miljoen olievaten aan uitstoot die onze gemeenschappen niet zal vervuilen.”

Wegvoertuigen zijn in Californië goed voor zo’n 40 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Deze maatregel zal de uitstoot van deze gassen door voertuigen naar verwachting halveren tegen 2040. Met de 10 miljard dollar die Newsom in het plan investeert, wil hij het „voor alle Californiërs gemakkelijker en goedkoper” maken om elektrische auto’s te kopen. Naar verwachting zullen andere staten Californië volgen. Onder meer wetgevers in de staten Washington en Massachusetts hebben gezegd het Californische voorbeeld te willen volgen.