Honderdvijftig asielzoekers uit Ter Apel met spoed naar Apeldoorn

Honderdvijftig asielzoekers die al meerdere dagen buiten hebben geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn donderdagavond met bussen naar twee sporthallen in Apeldoorn gebracht. Daar kunnen ze maximaal vier dagen doorbrengen, daarna moeten ze naar Doetinchem. Dat meldt de regionale krant De Stentor.

Onrust

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Apeldoorn woensdag met spoed om noodopvang voor de asielzoekers gevraagd. De gemeente gaf vanwege de „onhoudbare situatie in Ter Apel” gehoor aan die oproep. Het aantal mensen wordt verdeeld over opvanglocaties in twee sporthallen in de stad, Sporthal Zuiderpark en Sporthal Mheenpark. Er ontstond enige onrust bij toeschouwers toen de eerste vluchtelingen aankwamen bij Sporthal Zuiderpark. De politie en beveiligers hebben de toeschouwers weggestuurd.

Ondanks de opvang in Apeldoorn slapen er volgens het COA in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw zo’n 700 mensen buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.